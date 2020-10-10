Son Dakika | Los Angeles Lakers - Miami Heat maçında LeBron James çıldırdı! Yeni J.R. Smith vakası...

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Miami Heat karşısında kariyerinin en büyük hayalkırıklıklarından birini yalnızca 9 saniye içinde yaşadı. İşte yaşananlar...
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HEYECAN SÜRÜYOR
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında final serisi heyecanı sürüyor.
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KAZANAN MIAMI HEAT
AdventHealth Arena'da oynanan serinin 5. maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 111-108'lik skorla Miami Heat oldu.
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SERİ 6. MAÇA TAŞINDI
Jimmy Butler önderliğindeki Miami Heat, 3-1 geride olduğu serinin 5 maçını kazanarak seriyi 6. maça taşıdı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
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MIAMI'DEN YÜKSEK TEMPO
İlk çeyrek 25-24 önde tamamlayan Miami Heat, soyunma odasına da 60-56'lık üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte de rakibine 28-26 üstünlük kuran Erik Spoelstra ve öğrencileri, son çeyreke 88-82'lik avantajla girdi.
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ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERLİ OLMADI
Son çeyrek vites yükselten taraf Los Angeles Lakers olsa da bu bölümde yakalanan 26-23'lük üstünlük LeBron James ve arkadaşlarına şampiyonluk için yetmedi.
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SON TOP OLAY OLDU
Skor olarak ivmelenmenin yanı sıra son bölümlerde bir de şampiyonluk hücumu fırsatı yakalayan Los Angeles Lakers, bu topu iyi kullanamadı ve seri 6. maça uzadı.
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LEBRON JAMES SIRTLADI
Los Angeles Lakers'ta LeBron James yaklaşık 42 dakika sahada kaldı ve 40 sayı, 13 ribaund, 7 asist üretti.
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JIMMY BUTLER AĞIRLIĞINI KOYDU
Miami Heat cephesinde ise galibiyetin mimarı olan Jimmy Butler, 47 dakikadan fazla oyunda kaldığı maçta 35 sayı, 12 ribaund, 11 asist ile triple double yaptı.
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FİLM TADINDA 9 SANİYE
Los Angeles Lakers - Miami Heat mücadelesinin son bölümleri nefes kesti. Son 9 saniyede yaşananlar adeta film tadındaydı...
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ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKINDA...
10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kovalayan Los Angeles Lakers, Miami Heat karşısında serinin 5. maçında şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.
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İSABET BULAMADI
Bitime 9.2 saniye kala, skor Los Angeles Lakers aleyhine 109-108 iken bomboş pozisyonda topla buluşan Danny Green, 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı atışta isabet bulamadı.
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YANLIŞ TERCİH
Danny Green'in isabetsiz üç sayı denemesinin ribaundunu alan Markieff Morris ise bitime 4.3 saniye kala müsait durumda olan LeBron James ile oynamak yerine şut-pas karışımı bir aksiyon denedi.
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HERRO FİŞİ ÇEKTİ
Ne potaya giden ne de Anthony Davis ile bulaşan top, doğrudan dışarı çıktı. Pozisyonun devamındaki Miami hücumunda iki serbest atış kulanan çaylak Tyler Herro, skoru belirledi: 111-108
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LEBRON JAMES ÇILDIRDI
Bir final maçında daha takım arkadaşlarının hücum seçimleriyle gündeme gelen LeBron James ise mücadelenin ardından son topu Danny Green'e bıraktıklarını açıkladı ve yaşanan pozisyonu değerlendirdi.
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MAÇ SONU KONUŞTU
Yıldız oyuncu, "Danny Green'e güvendim, hepimiz ona güvendik. Ancak olmadı. Bununla yaşamak zorundayız. Keşke bir şansı daha olsa, keşke ben de daha iyi bir pas verebilseydim" şeklinde konuştu.
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AKILLARA JR. SMITH GELDİ
Cleveland Cavaliers, 2017-18 NBA final serisi ilk maçı için Golden State Warriors‘a konuk olmuş ve beklentilerin aksine maç boyunca rakibine karşı başa baş bir oyun oynayıp galibiyete çok yaklaşmıştı.
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RİBAUNDU ALDI AMA...
Bitime 4.7 saniye kala serbest atış çizgisine gelen George Hill, ilk atışıyla skoru eşitlemiş ve ikinci atışını kaçırmıştı. Burada JR Smith ribaundu almış ve Cleveland Cavaliers eline dev bir şans daha geçmişti.
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GERİYE KOŞTU
Ancak skorun 107-107 olduğunu unutup takımını öne sanan JR Smith, müsait pozisyonda skor üretmek yerine topla birlikte yarı sahaya doğru geri koşarak tarihi fırsatı tepmişti.
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UNUTULMAZ TEPKİ
O dönem Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James'in takım arkadaşının bu unutulmaz oyununa verdiği tepki viral olmuştu.