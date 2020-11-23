Son Dakika | Loris Karius'a ülkesinde büyük şok! Sevgilisi için gitmişti ama...

'AŞK HAYATI İÇİN KARİYERİNİ TEHLİKEYE ATTI' ''Sporcunun kariyeri için acı veren bir durum. Aşk hayatı için kariyerini tehlikeye attı. Oynamıyor ve oynayacakmış gibi de gözükmüyor. İlişkisinin de iyi gittiği söylenemez.''