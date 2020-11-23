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GeriFutbol Son Dakika | Loris Karius'a ülkesinde büyük şok! Sevgilisi için gitmişti ama...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 13:05 | 

Son Dakika | Loris Karius'a ülkesinde büyük şok! Sevgilisi için gitmişti ama...

Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden Loris Karius, burada hiç beklemediği bir durumla karşılaştı...

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Beşiktaş ile hayal kırıklığı şeklinde geçen Türkiye kariyerinin ardından ikinci bir şans için Almanya'ya giden Loris Karius, burada büyük bir şok yaşadı.

2İŞLER İYİ GİTMİYOR
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İŞLER İYİ GİTMİYOR

Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.

4HAYAL KIRIKLIĞI...
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HAYAL KIRIKLIĞI...

Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

5HENÜZ HİÇ OYNAYAMADI
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HENÜZ HİÇ OYNAYAMADI

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'a transfer olan Loris Karius, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı.

6TAKIMI İYİ, KENDİSİ KÖTÜ
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TAKIMI İYİ, KENDİSİ KÖTÜ

Karius, 8 haftası geriden kalan Bundesliga'da henüz forma şansı bulamadı. Ligin flaş takımı Union Berlin, 5. sırada bulunup büyük bir sürprize imza atarken Karius yedek kulübesinde kaldı.

7KARIUS KÖTÜDEN BİLE KÖTÜ
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'KARIUS KÖTÜDEN BİLE KÖTÜ!'

Union Berlin'in eski kalecisi Andreas Luthe, Karius hakkında konuşurken ''Karius, Berlin'e gelerek kendi kalesine gol attı. Sevgilisi ile beraberler ama Union'da yedek kulübesinde! Loris, kötüden bile daha kötü!'' sözlerini kullandı.

8ALMANYADAN FLAŞ İDDİA
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ALMANYA'DAN FLAŞ İDDİA

Alman basını ise Loris Karius hakkında flaş bir iddia ortaya attı. 27 yaşındaki kalecinin kız arkadaşı Sophia Thomalla'ya yakın olmak için Berlin'e taşındığı ortaya çıktı.

9KARİYERİNİ MAHVETTİ
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'KARİYERİNİ MAHVETTİ!'

In Touch dergisinde yer alan haberde Berlin'de modellik ve televizyon sunuculuğu yapan Sophia Thomalla'nın Loris Karius'un kariyerini mahvettiği belirtildi.

10İLİŞKİLERİ SALLANIYOR
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İLİŞKİLERİ SALLANIYOR

Karius incelemesinde dikkat çeken açıklamalarda bulunan dergi, Karius ve Sophia Thomalla'nın ilişkilerinin de çalkantılı olduğunu iddia etti.

11AŞK HAYATI İÇİN KARİYERİNİ TEHLİKEYE ATTI
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'AŞK HAYATI İÇİN KARİYERİNİ TEHLİKEYE ATTI'

''Sporcunun kariyeri için acı veren bir durum. Aşk hayatı için kariyerini tehlikeye attı. Oynamıyor ve oynayacakmış gibi de gözükmüyor. İlişkisinin de iyi gittiği söylenemez.''

12SÜREKLİ TEK BAŞINA FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR
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'SÜREKLİ TEK BAŞINA FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR'

''Sophia'nın Instagram paylaşımlarına bakın. Sürekli tek başına fotoğraflar paylaşıyor. Nerede o eskiden romantik akşam yemekli paylaşımlar?''

13ONUN YAPTIĞI FEDAKARLIK...
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'ONUN YAPTIĞI FEDAKARLIK...'

''Karius'un yaptığı fedakarlıkları Sophia görmüyor mu? Loris Karius, kariyerini Sophia için riske attı.''

14HEM İŞSİZ HEM SEVGİLİSİZ
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'HEM İŞSİZ HEM SEVGİLİSİZ!'

''Talihsiz kaleci Karius... Sezon sonunda hem işsiz hem de sevgilisiz kalabilir!''

15SIK SIK İSTANBULA GELİYORDU
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SIK SIK İSTANBUL'A GELİYORDU

Alman kalecinin Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sophia Thomalla sık sık Beşiktaş'ın maçlarını izlemek için İstanbul'a geliyordu.

16SON PAYLAŞIM 22 HAZİRAN
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SON PAYLAŞIM 22 HAZİRAN

Ünlü model, Loris Karius ile olan son paylaşımını 22 Haziran'da yaptı. Karius, Beşiktaş'ta forma giyerken Thomalla, sevgilisi ile olan fotoğraflarını paylaşıyordu.

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