Son Dakika | Loris Karius'a ülkesinde büyük şok! Sevgilisi için gitmişti ama...
Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden Loris Karius, burada hiç beklemediği bir durumla karşılaştı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Beşiktaş ile hayal kırıklığı şeklinde geçen Türkiye kariyerinin ardından ikinci bir şans için Almanya'ya giden Loris Karius, burada büyük bir şok yaşadı.
2
Abone Ol
İŞLER İYİ GİTMİYOR
Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.
3
Abone Ol
Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.
4
Abone Ol
HAYAL KIRIKLIĞI...
Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.
5
Abone Ol
HENÜZ HİÇ OYNAYAMADI
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'a transfer olan Loris Karius, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı.
6
Abone Ol
TAKIMI İYİ, KENDİSİ KÖTÜ
Karius, 8 haftası geriden kalan Bundesliga'da henüz forma şansı bulamadı. Ligin flaş takımı Union Berlin, 5. sırada bulunup büyük bir sürprize imza atarken Karius yedek kulübesinde kaldı.
7
Abone Ol
'KARIUS KÖTÜDEN BİLE KÖTÜ!'
Union Berlin'in eski kalecisi Andreas Luthe, Karius hakkında konuşurken ''Karius, Berlin'e gelerek kendi kalesine gol attı. Sevgilisi ile beraberler ama Union'da yedek kulübesinde! Loris, kötüden bile daha kötü!'' sözlerini kullandı.
8
Abone Ol
ALMANYA'DAN FLAŞ İDDİA
Alman basını ise Loris Karius hakkında flaş bir iddia ortaya attı. 27 yaşındaki kalecinin kız arkadaşı Sophia Thomalla'ya yakın olmak için Berlin'e taşındığı ortaya çıktı.
9
Abone Ol
'KARİYERİNİ MAHVETTİ!'
In Touch dergisinde yer alan haberde Berlin'de modellik ve televizyon sunuculuğu yapan Sophia Thomalla'nın Loris Karius'un kariyerini mahvettiği belirtildi.
10
Abone Ol
İLİŞKİLERİ SALLANIYOR
Karius incelemesinde dikkat çeken açıklamalarda bulunan dergi, Karius ve Sophia Thomalla'nın ilişkilerinin de çalkantılı olduğunu iddia etti.
11
Abone Ol
'AŞK HAYATI İÇİN KARİYERİNİ TEHLİKEYE ATTI'
''Sporcunun kariyeri için acı veren bir durum. Aşk hayatı için kariyerini tehlikeye attı. Oynamıyor ve oynayacakmış gibi de gözükmüyor. İlişkisinin de iyi gittiği söylenemez.''
12
Abone Ol
'SÜREKLİ TEK BAŞINA FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR'
''Sophia'nın Instagram paylaşımlarına bakın. Sürekli tek başına fotoğraflar paylaşıyor. Nerede o eskiden romantik akşam yemekli paylaşımlar?''
13
Abone Ol
'ONUN YAPTIĞI FEDAKARLIK...'
''Karius'un yaptığı fedakarlıkları Sophia görmüyor mu? Loris Karius, kariyerini Sophia için riske attı.''
14
Abone Ol
'HEM İŞSİZ HEM SEVGİLİSİZ!'
''Talihsiz kaleci Karius... Sezon sonunda hem işsiz hem de sevgilisiz kalabilir!''
15
Abone Ol
SIK SIK İSTANBUL'A GELİYORDU
Alman kalecinin Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sophia Thomalla sık sık Beşiktaş'ın maçlarını izlemek için İstanbul'a geliyordu.
16
Abone Ol
SON PAYLAŞIM 22 HAZİRAN
Ünlü model, Loris Karius ile olan son paylaşımını 22 Haziran'da yaptı. Karius, Beşiktaş'ta forma giyerken Thomalla, sevgilisi ile olan fotoğraflarını paylaşıyordu.