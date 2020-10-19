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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 11:15 | 

Son Dakika | Liverpool'da Van Dijk'ın sezonu kapatınca Milli futbolcu...

Liverpool'da Virgil van Dijk'ın sakatlanmasıyla transferde Türk futbolcunun adı daha güçlü anılmaya başlandı...

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Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil Van Dijk'ın ciddi şekilde sakatlanmasıyla İngiltere'de işler değişiyor...

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Liverpool, dünyanın en iyi stoperleri arasında sayılan Virgil Van Dijk'ın ameliyat edileceğini açıklamıştı. Yıldız futbolcunun sezonu kapattığı belirtiliyor.

3DİZİNDEN OPERASYON GEÇİRECEK
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DİZİNDEN OPERASYON GEÇİRECEK

Everton ile oynanan derbi maçta kaleci Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası sakatlanan Hollandalı savunma oyuncunun dizinden operasyon geçireceği kaydedildi.

4TÜM MAÇLARDA OYNAMIŞTI
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TÜM MAÇLARDA OYNAMIŞTI

Liverpool'a 2018 yılının ocak ayında 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan van Dijk, takımının bütün lig maçlarında forma giymişti.

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Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunurken ameliyat olacağını ve daha güçlü bir şekilde sahalara döneceğini duyurmuştu.

6BİR KEZ DAHA OZAN KABAK
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BİR KEZ DAHA OZAN KABAK!

Van Dijk'ın sezonu kapatmasıyla birlikte savunmaya transfer yapma kararı alan Liverpool'da gündeme bir kez daha Milli futbolcumuz Ozan Kabak dahil oldu.

7OZAN VEYA TORRES
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OZAN VEYA TORRES

Todofichajes'in haberine göre Liverpool, Hollandalı futbolcunun yokluğunda devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmaya karar aldı. Liverpool'un listesinde yer alan iki oyuncu Schalke'den Ozan Kabak ve Villarreal'den Pau Torres...

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Milli futbolcunun ismi yaz transfer döneminde de Liverpool ile anılmış ancak İngiliz ekibi, transfer yapmayacaklarını açıklamıştı.

9KLOPPUN STOPER KARARI...
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KLOPP'UN STOPER KARARI...

Jürgen Klopp'un Van Dijk'ın dönmesini beklediği için büyük bir transfer yapmayacağını belirten site, Alman teknik adamın genç ve potansiyelli isimlere yöneldiğini belirtti.

10CARRAGHER: TRANSFER ŞART
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CARRAGHER: TRANSFER ŞART

Liverpool'un efsane isimlerinden biri olan ve İngiltere'de spor yorumculuğu yapan Jamie Carragher ise Liverpool'un mutlaka bir stoper transferi yapması gerektiğini belirtti.

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Carragher, ''Bence Liverpool, Ocak ayında kesinlikle bir stoper transferi yapmalı. Sadece Van Dijk sakatlandı diye söylemiyorum, sezon başında Lovren'i de kaybetmişlerdi ve yerine oyuncu almadılar.'' diye konuştu.

1229 MİLYON EURO
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29 MİLYON EURO

Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki Milli futbolcu Ozan Kabak'ın piyasa değerinin ise 29 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

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Ozan Kabak, A Milli takımda oynadığı son maçlarda da beğeni kazanmıştı. Genç futbolcu, bu sezon Schalke'de 2 maça çıkarken 174 dakika sahada kaldı.

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