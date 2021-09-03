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Futbol
Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 15:42 | 

Son Dakika: Lionel Messi'ye acımasız faul! "Futbol kariyeri bitebilirdi..."

Venezuela forması giyen Luis Adrian Martinez'in Arjantin maçında Lionel Messi'ye yaptığı acımasız faul futbol kamuoyunun tepkisini çekti.

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1ACIMASIZ FAUL

ACIMASIZ FAUL

Spor Arena Dış Haberler - Arjantin'in Venezuela'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran olay Lionel Messi'ye yapılan acımasız faul oldu. Luis Adrian Martinez'in olay faulü sonrasında saha karıştı, futbol dünyası ayağa kalktı. İşte yaşananlar...

2FUTBOL DÜNYASI AYAKTA

FUTBOL DÜNYASI AYAKTA

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 9. hafta mücadelesinde Venezuela ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada Lionel Messi'ye Luis Adrian Martinez tarafından yapılan sert faul dünya gündemine oturdu.

3ÇALIM ATMAYI DENERKEN...

ÇALIM ATMAYI DENERKEN...

Olímpico de la UCV Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 31. dakikasında gelişen Arjantin atağında Lionel Messi, rakip ceza sahası yayının üstünde şık bir çalımla Luis Adrian Martinez'den sıyrılmayı denedi.

4SOL AYAĞINA TEHLİKELİ TEMAS

SOL AYAĞINA TEHLİKELİ TEMAS

Arjantinli futbolcunun üzerine kontrolsüz bir şekilde koşan Luis Adrian Martinez, oyuna girdikten yalnızca 7 dakika sonra yaşanan pozisyonda Lionel Messi'nin sol ayağına vurarak düşürdü.

5UCUZ KURTULDU

UCUZ KURTULDU

Lionel Messi söz konusu pozisyonda şans eseri ciddi bir sakatlık yaşamadı. Saha içerisinde tedavisi tamamlanan Arjantinli oyuncu, daha sonra mücadeleye devam etti.

6GECEYE DAMGA VURDU

GECEYE DAMGA VURDU

Maçın 25. dakikasında sakatlanan Jose Manuel Velazquez Rodriguez'in yerine oyuna dahil olan Luis Adrian Martinez'in sahada yalnızca 7 dakika geçirdikten sonra yaptığı bu hareket geceye damga vurdu.

7DÜNYA BU HAREKETİ KONUŞTU

DÜNYA BU HAREKETİ KONUŞTU

Luis Adrian Martinez'nin kırmızı kartla oyundan atıldığı söz konusu pozisyon dünya basınında geniş yer buldu.

8ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Lionel Messi'nin adeta ucuz kurtulduğu pozisyonu okuyucularına servis eden dünyanın önde gelen kurumları, Venezuelalı Luis Adrian Martinez'i hedef aldı.

9KARİYERİNİ BİTİREBİLECEK TEKME

"KARİYERİNİ BİTİREBİLECEK TEKME"

Luis Adrian Martinez'in Lionel Messi'ye yaptığı sert hareket için, "Bu bir suç, korkunç faul ve kariyer bitirebilecek tekme" gibi manşetler atıldı.

1080 MAÇTA 6 KIRMIZI KART

80 MAÇTA 6 KIRMIZI KART

Öte yandan Luis Adrian Martinez'in profesyonel kariyerinde gördüğü kırmızı kart sayısı dikkat çekti.

11İHRAÇ EDİLMEYE ALIŞMIŞ

İHRAÇ EDİLMEYE ALIŞMIŞ

Kulüp kariyerinde 80 resmi maçta göre alan 28 yaşındaki savunmacının toplamda 6 kez kırmızı kartla oyundan atıldığı ortaya çıktı. 6 kırmızı kartın 3'ünü doğrutan gören Luis Adrian Martinez, 3 kez ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi.

12İLK VUKUATI DEĞİL

İLK VUKUATI DEĞİL

Luis Adrian Martinez ayrıca milli takımda çıktığı 4. resmi maçında ilk kırmızı kartını görmüş oldu. Agresif tarzıyla gündem olan Luis Adrian Martinez'in Lionel Messi'den önce Ricardo Martins'e yaptığı sert faul de gündem olmuştu.

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