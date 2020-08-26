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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 11:26 | 

Son Dakika | Lionel Messi'nin yeni takımı neresi olacak? Ronaldo ve Neymar...

Avrupa futbolunda tarihi bir süreç yaşanıyor. Lionel Messi, 20 yıl sonra Barcelona kariyerini noktalıyor. İşte yeni takımı...

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1Spor Arena Dış Haberler
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Spor Arena Dış Haberler

Teknik Direktör Quique Setién ve Sportif Direktör Eric Abidal'ın ardından Lionel Messi de Barcelona defterini kapatıyor. Yeni takımı neresi olacak? İşte dünyanın konuştuğu ihtimal...

2Kriz derinleşiyor
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Kriz derinleşiyor

Barcelona'da Lionel Messi krizi derinleşiyor. Arjantinli yıldız, çiçeği burnunda teknik adam Ronald Koeman'la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında takımdan ayrılma kararı aldı.

3Ayrıcalıkların bitti
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"Ayrıcalıkların bitti"

Hollandalı teknik adamın, Lionel Messi'ye, "Bu takımdaki ayrılacakların bitti" dediği öne sürülürken; Arjantinli yıldızın ise bu görüşme sonrasında yakın çevresine, "Artık kendimi Barselona şehrinin içinden değil dışından biri gibi hissediyorum." dedi iddia edilmişti.

4Tarihi bir gece
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Tarihi bir gece

Yaşananlar üzerine Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ve idmanlara çıkmayacağını bildiren Lionel Messi, Katalan devinde tarihi bir gece yaşanmasına sebep olmuştu.

5Josep Maria Bartomeunun istifası istendi
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Josep Maria Bartomeu'nun istifası istendi

Barcelona yönetimi olağanüstü toplanma kararı alırken, başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasının istendiği iddia edilmişti.

6İstifa iddialarını yalanladı
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İstifa iddialarını yalanladı

Başkan Josep Maria Bartomeu ise görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaların sosyal medyada ses getirmesinin ardından açıklamada bulunarak böyle bir düşüncesi olmadığını söylemiş ve söylentileri yalanlamıştı.

7Geleceği çıkmaza girdi
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Geleceği çıkmaza girdi

Taraftarların Lionel Messi krizi sebebiyle yönetimi protesto etmek amacıyla sokaklara dökülmesinin ardından Arjantinli yıldızın kulüpte geleceği çıkmaza girdi.

8Kalmasının tek yolu...
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Kalmasının tek yolu...

İspanyol basını, Lionel Messi'nin takımda kalmasının tek yolunun başkan Josep Maria Bartomeu ve teknik direktör Ronald Koeman'ın istifası olduğu görüşünde.

920 yıl sonra ayrılacak
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20 yıl sonra ayrılacak

Bu ihtimal gerçekleşmemesi durumunda Lionel Messi profesyonel kariyerinin tamamını geçirdiği Barcelona'dan ayrılacak ve yeni bir takıma imza atacak. Peki Messi hangi takıma gidebilir?

10Sözleşmesi sürüyor
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Sözleşmesi sürüyor

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Arjantinli yıldızın normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

11Serbest kalma maddesini devre dışı bırakmıyor istiyor
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Serbest kalma maddesini devre dışı bırakmıyor istiyor

Lionel Messi, mevcut kontratında yer alan bir maddeye dayanarak sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma maddesini devre dışı bırakarak bonservisini eline almak istiyor.

12Hukuki dayanağı yok
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"Hukuki dayanağı yok"

Barcelona cephesi ise Messi'nin bu girişiminin hukuki dayanağı olmadığını savunuyor. İspanyol basını, söz konusu özel maddenin 'ayrılığın 1 yıl önceden haber verilmesi durumunda serbest kalma bedeli ortadan kalkıyor' şeklinde duyurdu.

13Teklifler yağıyor
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Teklifler yağıyor

Taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından Lionel Messi'nin geleceği futbol gündemine en tepeden giriş yaptı ve yetenekli oyuncuya teklifler yağmaya başladı.

144 takım öne çıkıyor
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4 takım öne çıkıyor

Birçok kulüp sosyal medya hesapları üzerinden Lionel Messi'ye açık transfer davetinde bulunurken, dört takımın ismi ciddi şekilde anılmaya başlandı.

15Manchester City cephesi
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Manchester City cephesi

Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi, Guardiola ile telefonda görüştü ve Manchester City’de oynamak istediğini iletti. Haberde, İngiliz ekibinin bu transferin maliyetini karşılayabilecek tek takım olduğunun altı çizildi.

16Chelsea cephesi
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Chelsea cephesi

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand ise Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi’yi çok istediğini ve transferi için devreye girdiğini öne sürdü.

17Inter cephesi
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Inter cephesi

Öte yandan ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" demişti.

18Paris Saint Germain cephesi
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Paris Saint Germain cephesi

Arjantinli yıldızın isminin anıldığı bir diğer takım ise Fransız devi Paris Saint Germain. Tıpkı Manchester City gibi ekonomik gücü rakiplerinin önünde olan PSG'de Neymar'ın da forma giyiyor olmasının bu transferde önemli bir avantaj olduğu belirtildi.

19Taraftarların bile iştahı kabardı
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Taraftarların bile iştahı kabardı

Lionel Messi'nin Barcelona ile yol ayrımında olması yalnızca büyük takımları değil aynı zamanda dev takımların taraftarların da iştahını kabarttı.

20Manchester United cephesi
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Manchester United cephesi

Premier Lig'de eski günlerine dönmek isteyen Manchester United taraftarları, Cristiano Ronaldo'nun ardından Lionel Messi'yi de takımlarında görmek istediklerine dair paylaşımlara imza attılar.

21Juventus cephesi
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Juventus cephesi

Öte yandan Juventus taraftarları ise futbol tarihine geçecek bir transfer için heveslendi. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği İtalyan devinin Lionel Messi'yi transfer etme ihtimali dahi taraftarları heyecanlandırdı.

22Rüyaları süslüyor
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Rüyaları süslüyor

Birçok futbolsever, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin birlikte oynadığı bir takımın hayalini kuruyor...

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