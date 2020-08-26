Son Dakika | Lionel Messi'nin yeni takımı neresi olacak? Ronaldo ve Neymar...

Inter cephesi Öte yandan ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" demişti.