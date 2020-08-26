Son Dakika | Lionel Messi'nin yeni takımı neresi olacak? Ronaldo ve Neymar...
Avrupa futbolunda tarihi bir süreç yaşanıyor. Lionel Messi, 20 yıl sonra Barcelona kariyerini noktalıyor. İşte yeni takımı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Spor Arena Dış Haberler
Teknik Direktör Quique Setién ve Sportif Direktör Eric Abidal'ın ardından Lionel Messi de Barcelona defterini kapatıyor. Yeni takımı neresi olacak? İşte dünyanın konuştuğu ihtimal...
2
Abone Ol
Kriz derinleşiyor
Barcelona'da Lionel Messi krizi derinleşiyor. Arjantinli yıldız, çiçeği burnunda teknik adam Ronald Koeman'la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında takımdan ayrılma kararı aldı.
3
Abone Ol
"Ayrıcalıkların bitti"
Hollandalı teknik adamın, Lionel Messi'ye, "Bu takımdaki ayrılacakların bitti" dediği öne sürülürken; Arjantinli yıldızın ise bu görüşme sonrasında yakın çevresine, "Artık kendimi Barselona şehrinin içinden değil dışından biri gibi hissediyorum." dedi iddia edilmişti.
4
Abone Ol
Tarihi bir gece
Yaşananlar üzerine Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ve idmanlara çıkmayacağını bildiren Lionel Messi, Katalan devinde tarihi bir gece yaşanmasına sebep olmuştu.
5
Abone Ol
Josep Maria Bartomeu'nun istifası istendi
Barcelona yönetimi olağanüstü toplanma kararı alırken, başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasının istendiği iddia edilmişti.
6
Abone Ol
İstifa iddialarını yalanladı
Başkan Josep Maria Bartomeu ise görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaların sosyal medyada ses getirmesinin ardından açıklamada bulunarak böyle bir düşüncesi olmadığını söylemiş ve söylentileri yalanlamıştı.
7
Abone Ol
Geleceği çıkmaza girdi
Taraftarların Lionel Messi krizi sebebiyle yönetimi protesto etmek amacıyla sokaklara dökülmesinin ardından Arjantinli yıldızın kulüpte geleceği çıkmaza girdi.
8
Abone Ol
Kalmasının tek yolu...
İspanyol basını, Lionel Messi'nin takımda kalmasının tek yolunun başkan Josep Maria Bartomeu ve teknik direktör Ronald Koeman'ın istifası olduğu görüşünde.
9
Abone Ol
20 yıl sonra ayrılacak
Bu ihtimal gerçekleşmemesi durumunda Lionel Messi profesyonel kariyerinin tamamını geçirdiği Barcelona'dan ayrılacak ve yeni bir takıma imza atacak. Peki Messi hangi takıma gidebilir?
10
Abone Ol
Sözleşmesi sürüyor
Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Arjantinli yıldızın normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.
11
Abone Ol
Serbest kalma maddesini devre dışı bırakmıyor istiyor
Lionel Messi, mevcut kontratında yer alan bir maddeye dayanarak sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma maddesini devre dışı bırakarak bonservisini eline almak istiyor.
12
Abone Ol
"Hukuki dayanağı yok"
Barcelona cephesi ise Messi'nin bu girişiminin hukuki dayanağı olmadığını savunuyor. İspanyol basını, söz konusu özel maddenin 'ayrılığın 1 yıl önceden haber verilmesi durumunda serbest kalma bedeli ortadan kalkıyor' şeklinde duyurdu.
13
Abone Ol
Teklifler yağıyor
Taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından Lionel Messi'nin geleceği futbol gündemine en tepeden giriş yaptı ve yetenekli oyuncuya teklifler yağmaya başladı.
14
Abone Ol
4 takım öne çıkıyor
Birçok kulüp sosyal medya hesapları üzerinden Lionel Messi'ye açık transfer davetinde bulunurken, dört takımın ismi ciddi şekilde anılmaya başlandı.
15
Abone Ol
Manchester City cephesi
Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi, Guardiola ile telefonda görüştü ve Manchester City’de oynamak istediğini iletti. Haberde, İngiliz ekibinin bu transferin maliyetini karşılayabilecek tek takım olduğunun altı çizildi.
16
Abone Ol
Chelsea cephesi
Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand ise Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi’yi çok istediğini ve transferi için devreye girdiğini öne sürdü.
17
Abone Ol
Inter cephesi
Öte yandan ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" demişti.
18
Abone Ol
Paris Saint Germain cephesi
Arjantinli yıldızın isminin anıldığı bir diğer takım ise Fransız devi Paris Saint Germain. Tıpkı Manchester City gibi ekonomik gücü rakiplerinin önünde olan PSG'de Neymar'ın da forma giyiyor olmasının bu transferde önemli bir avantaj olduğu belirtildi.
19
Abone Ol
Taraftarların bile iştahı kabardı
Lionel Messi'nin Barcelona ile yol ayrımında olması yalnızca büyük takımları değil aynı zamanda dev takımların taraftarların da iştahını kabarttı.
20
Abone Ol
Manchester United cephesi
Premier Lig'de eski günlerine dönmek isteyen Manchester United taraftarları, Cristiano Ronaldo'nun ardından Lionel Messi'yi de takımlarında görmek istediklerine dair paylaşımlara imza attılar.
21
Abone Ol
Juventus cephesi
Öte yandan Juventus taraftarları ise futbol tarihine geçecek bir transfer için heveslendi. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği İtalyan devinin Lionel Messi'yi transfer etme ihtimali dahi taraftarları heyecanlandırdı.
22
Abone Ol
Rüyaları süslüyor
Birçok futbolsever, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin birlikte oynadığı bir takımın hayalini kuruyor...