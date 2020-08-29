Son Dakika | Lionel Messi'nin yeni takımı için olay iddia! Rüya gerçek mi oluyor?
Profesyonel kariyeri boyunca yalnızca Barcelona forması giyen Lionel Messi, Katalan deviyle ipleri kopardı. Arjantinli yıldızın yeni takımı için son ortaya atılan iddia futbolseverleri heyecanlandırdı.
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER
Barcelona'da Lionel Messi krizi derinleşiyor. Bayern Münih karşısında yaşanan 8-2'lik hezimetin ardından Katalan deviyle ipler kopma noktasına geldi.
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BARCELONA'DA TARİHİ GECE
Çiçeği burnunda teknik direktör Ronald Koeman ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin ardından takımdan ayrılmak istediğini Barcelona yönetimine ileten Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde kentte tarihi bir gece yaşanmasına sebep olmuştu.
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İPLERİ KOPARAN DİYALOG
Yeni teknik direktör Ronaldo Koeman, Lionel Messi ile gerçekleştirdiği görüşmede Arjantinli oyuncuya, 'ayrıcalıkların bitti' demişti ve bu sözün ardından ayrılık kararını netleştiren Messi, yakın çevresine 'artık kendimi bu şehre ait hissetmiyorum' ifadelerini kullanmıştı.
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OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını bildirmesinin ardından apar topar olağanüstü toplanma kararı alan Barcelona yönetimi, krizi ele alış şekliyle sınıfta kalmıştı.
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İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI
Başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasının istendiği gecede açıklamalarda bulunan Bartomeu, görevinin başında olduğunu duyurmuş ve istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
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KALMASININ TEK YOLU VAR...
İspanyol basını, bu çıkışın ardından Lionel Messi'nin artık takımda kalmasının tek yolunun teknik direktör Ronaldo Koeman ve başkan Josep Maria Bartomeu istifa etmesi olduğunu öne sürmüştü.
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İMZA TÖRENİNDE MESSI AÇIKLAMASI
Süreç boyunca resmi kanallarda sessizliğini koruyan Barcelona cephesi, ilk resmi açıklamayı yeni transfer Trincao'nun imza töreninde yapmayı tercih etmişti.
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ZEYTİN DALI UZATTI
Bayern Münih faciasının ardından görevinden istifa eden Eric Abidal'in yerine sportif direktörlük görevine getirilen Ramon Planes, yeni sezon kadrosunu Lionel Messi'nin etrafında kurmak istediklerini itiraf etmişti.
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İŞTE O SÖZLER
"Başkan, Koeman ve benim daha önce söylediğim gibi, Messi'yi gelecekte takımda düşünüyoruz. Dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Geçen sezon geride kaldı. Daha güçlü bir şekilde geri gelmek için çalışacağız."
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YENİDEN ÇIKMAZA GİRDİ
Barcelona cephesinin resmi kanalları aracılığıyla yapılan ilk açıklama olarak kayıtlara geçen bu sözlerin ardından Arjantinli yıldız ile Katalan devi arasında uzlaşma sağlanacağı görüşü yeşermiş ancak ilerleyen süreçte işler yine çıkmaza girmişti.
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AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Bu sözlerin ardından Barcelona cephesinden Lionel Messi'yi takımda tutmak adına herhangi bir adım atılmamasıyla birlikte Avrupa devleri yeniden Arjantinli yıldızı transfer listelerinin en tepesine yazdılar.
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RÜYA GERÇEK Mİ OLUYOR?
Başta Manchester City ve Paris Saint Germain ile ismi ciddi şekilde anılan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan son iddia ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...
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ÖNCE PSG İDDİASI
Dün, France Football'un haberine göre; PSG Sportif Direktörü Leonardo, Lionel Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi'yi telefonla arayarak oyuncuyla ilgilendiklerini bildirdi.
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"KİBARCA 'EVET' DEDİ"
Messi'nin babası son olarak PSG'nin sportif direktörü Leonardo'dan gelen görüşme talebine de "kibarca" 'evet' dedi ve Brezilyalı futbol adamıyla kısa süre de olsa görüşme gerçekleştirdi.
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CITY'NIN TEKLİFİ CİDDİLEŞİYOR
Arjantinli yıldızın, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Neymar'ın da forma giydiği Paris Saint Germain ile masaya oturmasının ardından İspanyol basını, Manchester City'nin teklifinin detaylarını manşete taşıdı.
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ÇILGIN TEKLİF
Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de öne sürüldü.
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RÜYA GİBİ İDDİA
Bu iki takımın girişimlerine dair detayların gün yüzüne çıkmasının ardından en büyük iddia Fransız basınından, Cristiano Ronaldo - Juventus - Lionel Messi hakkında geldi.
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JUVENTUS TRANSFERDE CİDDİ
Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe, İtalyan devi Juventus'un da Messi için devreye girdiğini yazdı. L'Equipe'teki habere göre; Arjantinli yıldız için girişimde bulunan Juventus, dünya futbolundaki tüm takımların hayali olan Cristiano Ronaldo-Messi ikilisini birlikte oynatmanın planlarını yapıyor ve bunun için ilk adımı attı.
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CHELSEA SÖYLENTİLERİ
Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand ise hafta başında yaptığı paylaşımla, Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi’yi çok istediğini ve transferi için devreye girdiğini öne sürmüştü.
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INTER'DEN YEŞİL IŞIK
Ayrıca ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları da gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.
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MANCHESTER UNITED TARAFTARI İSTİYOR
Premier Lig'de eski günlerine dönmek isteyen Manchester United taraftarları ise Cristiano Ronaldo'nun ardından Lionel Messi'yi de takımlarında görmek istediklerine dair sosyal medyada kampanya başlatmışlardı.
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KLOPP HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Öte yandan Liverpool'un teknik patronu Kloop, Messi ile ilgili ''Messi'yi kim istemez? Ancak bizim onu alabilecek şansımız yok. Konuşulan paraları veremeyiz. Her şey açık. Bu arada dürüst olmak gerekirse iyi bir oyuncu.'' yorumunu yaptı.
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SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Barcelona ile 2021'e kadar mukavelesi olan Lionel Messi, mevcut kontratında yer alan bir maddeye dayanarak sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma maddesini devre dışı bırakarak bonservisini eline almak istiyor.