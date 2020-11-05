MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Lionel Messi'nin olay görüntüsü İspanya'da skandal oldu! Taraftarın bile sabrı taştı...
GeriFutbol Son Dakika | Lionel Messi'nin olay görüntüsü İspanya'da skandal oldu! Taraftarın bile sabrı taştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 13:19 | 

Son Dakika | Lionel Messi'nin olay görüntüsü İspanya'da skandal oldu! Taraftarın bile sabrı taştı...

Barcelona'nın tartışmalı yıldızı Lionel Messi'nin Dynamo Kiev maçının son bölümlerindeki görüntüsü ülkede büyük tepki çekti. Katalan taraftarların bile sabrı taştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
Abone Olgoogle-news

SPOR ARENA DIŞ HABERLER

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda üçüncü hafta heyecanı E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.

2KAZANAN BARCELONA
Abone Olgoogle-news

KAZANAN BARCELONA

G Grubu'nda oynanan gecenin maçında lider Barcelona, sahasında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dynamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Camp Nou'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

3MESSI PERDEYİ PENALTIYLA AÇTI
Abone Olgoogle-news

MESSI PERDEYİ PENALTIYLA AÇTI

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Lionel Messi ile 65. dakikada Gerard Pique kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 75. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi.

4BU SEZONKİ 4. GOLÜ
Abone Olgoogle-news

BU SEZONKİ 4. GOLÜ

Barcelona'da çalkantılı günler geçiren Lionel Messi, Dynamo Kiev maçında attığı perdeyi açan golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Ancak kariyerinde bir ilki yaşadı...

5TÜM GOLLERİ PENALTIDAN
Abone Olgoogle-news

TÜM GOLLERİ PENALTIDAN

Lionel Messi, Barcelona formasıyla bu sezon penaltı noktası haricinde gol sevinci yaşayamadı. Arjantanli futbolcu, bu sezon attığı 4 golün tamamını penaltıdan kaydetti.

6BEYAZ NOKTADA SEVİNİYOR
Abone Olgoogle-news

BEYAZ NOKTADA SEVİNİYOR

Yetenekli oyuncu, La Liga'da Villarreal müsabakasında, Şampiyonlar Ligi'nde ise Ferencváros, Juventus ve Dynami Kiev maçlarında penaltıdan ağları sarstı.

7RONALDONUN BÖYLE BİR DÖNEMİ YOK
Abone Olgoogle-news

RONALDO'NUN BÖYLE BİR DÖNEMİ YOK

Attığı son 4 golün tamamı penaltıdan gelen Lionel Messi, en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde böyle bir dönem olmaması sebebiyle sosyal medyada alay konusu oldu.

8GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Abone Olgoogle-news

GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu ile yaşadığı krizin ardından takımdaki geleceği soru işareti olan Lionel Messi, gol istatistiğinin yanı sıra Dynamo Kiev maçındaki bir görüntüsüyle büyük tepki çekti.

9ELEŞTİRİLER ALEVLENDİ
Abone Olgoogle-news

ELEŞTİRİLER ALEVLENDİ

Sezon sonunda Manchester City'ye transfer olacağı konuşulan ve bu sebeple Barcelona'yı kafasında bitirdiği konuşulan Arjantinli yıldız, son dönemde eleştirilen performansına bir yenisini daha ekledi.

10RAKİBE PRES YAPMADI
Abone Olgoogle-news

RAKİBE PRES YAPMADI

33 yaşındaki futbolcunun, Dynamo Kiev maçının uzatma bölümlerinde skor 2-1 olmasına rağmen rakip takım oyuncusuna pres yapmadığı görüntüler İspanya'da skandal olarak nitelendirildi.

11SAVUNMA YAPMAMASI SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Abone Olgoogle-news

SAVUNMA YAPMAMASI SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Görüntülerde, Dynamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Oleksandr Andrievsky'nin Lionel Messi'nin yanından çok rahat top sürerek geçtiği ve takımı adına atak başlattığı net şekilde görülüyor.

12BARCELONA TARAFTARLARI BİLE ÇILDIRDI
Abone Olgoogle-news

BARCELONA TARAFTARLARI BİLE ÇILDIRDI

Arjantinli oyuncunun, böylesine kritik bir dakika v skora rağmen rakip oyuncu Oleksandr Andrievsky'e savunma yapmaması Barcelona taraftarları dahil olmak üzere İspanyol futbolseverlerin tepkisini çekti.

13ARTIK GİTMELİ, KİBİRLİ, SORUMSUZ
Abone Olgoogle-news

"ARTIK GİTMELİ, KİBİRLİ, SORUMSUZ"

Barcelona taraftarları, bu skandal görüntünün ortaya çıkmasının ardından, "Artık gitmeli, kaptanımızdan kabul edilemez hareket, Barcelona'ya olan tutkusunu kaybetmiş, dünyanın en iyisi olabilir ancak sorumsuz ve kibirli bir oyuncu, kaçırdığı otobüsü arkadan izleyen bir yaşlı gibi" yorumlarında bulundu.

14MANCHESTER CITY PUSUDA
Abone Olgoogle-news

MANCHESTER CITY PUSUDA

Manchester City, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için elini çabuk tutmak istiyor.

15BEDAVAYA GİDEBİLİR
Abone Olgoogle-news

BEDAVAYA GİDEBİLİR

Telegraph'ın haberine göre, City, Arjantinli süperstara Ocak ayında ön protokol imzalatmak için harekete geçti. City yönetiminin Messi'yi ikna etmesi halinde 33 yaşındaki futbolcu önümüzdeki yaz transfer döneminde bonservissiz olarak Premier Lig devine katılacak.

16AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ
Abone Olgoogle-news

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Geçtiğimiz aylarda Barcelona'dan ayrılmak istediğini resmi olarak bildiren ancak kulüp baskısı sebebiyle takımda kalan Messi, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 4 gol attı, 2 asist yaptı.

17MAAŞ KESİNTİSİ GÜNDEMDE
Abone Olgoogle-news

MAAŞ KESİNTİSİ GÜNDEMDE

Barcelona’da geçici başkan Carles Tusquets kulüpte büyük bir maaş kesintisine gidileceğini ve Lionel Messi’ye ayrıcalık yapılmayacağını ifade etmiş.

18İFLAS TEHLİKESİ
Abone Olgoogle-news

İFLAS TEHLİKESİ

Barcelona'nın bahsi geçen maaş kesintilerine gitmemesi halinde kulübün iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı konuşuluyor.

19
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi