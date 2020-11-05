Son Dakika | Lionel Messi'nin olay görüntüsü İspanya'da skandal oldu! Taraftarın bile sabrı taştı...

"ARTIK GİTMELİ, KİBİRLİ, SORUMSUZ" Barcelona taraftarları, bu skandal görüntünün ortaya çıkmasının ardından, "Artık gitmeli, kaptanımızdan kabul edilemez hareket, Barcelona'ya olan tutkusunu kaybetmiş, dünyanın en iyisi olabilir ancak sorumsuz ve kibirli bir oyuncu, kaçırdığı otobüsü arkadan izleyen bir yaşlı gibi" yorumlarında bulundu.