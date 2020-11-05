Son Dakika | Lionel Messi'nin olay görüntüsü İspanya'da skandal oldu! Taraftarın bile sabrı taştı...
Barcelona'nın tartışmalı yıldızı Lionel Messi'nin Dynamo Kiev maçının son bölümlerindeki görüntüsü ülkede büyük tepki çekti. Katalan taraftarların bile sabrı taştı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
SPOR ARENA DIŞ HABERLER
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda üçüncü hafta heyecanı E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.
2
Abone Ol
KAZANAN BARCELONA
G Grubu'nda oynanan gecenin maçında lider Barcelona, sahasında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dynamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Camp Nou'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Barcelona oldu.
3
Abone Ol
MESSI PERDEYİ PENALTIYLA AÇTI
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Lionel Messi ile 65. dakikada Gerard Pique kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 75. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi.
4
Abone Ol
BU SEZONKİ 4. GOLÜ
Barcelona'da çalkantılı günler geçiren Lionel Messi, Dynamo Kiev maçında attığı perdeyi açan golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Ancak kariyerinde bir ilki yaşadı...
5
Abone Ol
TÜM GOLLERİ PENALTIDAN
Lionel Messi, Barcelona formasıyla bu sezon penaltı noktası haricinde gol sevinci yaşayamadı. Arjantanli futbolcu, bu sezon attığı 4 golün tamamını penaltıdan kaydetti.
6
Abone Ol
BEYAZ NOKTADA SEVİNİYOR
Yetenekli oyuncu, La Liga'da Villarreal müsabakasında, Şampiyonlar Ligi'nde ise Ferencváros, Juventus ve Dynami Kiev maçlarında penaltıdan ağları sarstı.
7
Abone Ol
RONALDO'NUN BÖYLE BİR DÖNEMİ YOK
Attığı son 4 golün tamamı penaltıdan gelen Lionel Messi, en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde böyle bir dönem olmaması sebebiyle sosyal medyada alay konusu oldu.
8
Abone Ol
GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu ile yaşadığı krizin ardından takımdaki geleceği soru işareti olan Lionel Messi, gol istatistiğinin yanı sıra Dynamo Kiev maçındaki bir görüntüsüyle büyük tepki çekti.
9
Abone Ol
ELEŞTİRİLER ALEVLENDİ
Sezon sonunda Manchester City'ye transfer olacağı konuşulan ve bu sebeple Barcelona'yı kafasında bitirdiği konuşulan Arjantinli yıldız, son dönemde eleştirilen performansına bir yenisini daha ekledi.
10
Abone Ol
RAKİBE PRES YAPMADI
33 yaşındaki futbolcunun, Dynamo Kiev maçının uzatma bölümlerinde skor 2-1 olmasına rağmen rakip takım oyuncusuna pres yapmadığı görüntüler İspanya'da skandal olarak nitelendirildi.
11
Abone Ol
SAVUNMA YAPMAMASI SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Görüntülerde, Dynamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Oleksandr Andrievsky'nin Lionel Messi'nin yanından çok rahat top sürerek geçtiği ve takımı adına atak başlattığı net şekilde görülüyor.
12
Abone Ol
BARCELONA TARAFTARLARI BİLE ÇILDIRDI
Arjantinli oyuncunun, böylesine kritik bir dakika v skora rağmen rakip oyuncu Oleksandr Andrievsky'e savunma yapmaması Barcelona taraftarları dahil olmak üzere İspanyol futbolseverlerin tepkisini çekti.
13
Abone Ol
"ARTIK GİTMELİ, KİBİRLİ, SORUMSUZ"
Barcelona taraftarları, bu skandal görüntünün ortaya çıkmasının ardından, "Artık gitmeli, kaptanımızdan kabul edilemez hareket, Barcelona'ya olan tutkusunu kaybetmiş, dünyanın en iyisi olabilir ancak sorumsuz ve kibirli bir oyuncu, kaçırdığı otobüsü arkadan izleyen bir yaşlı gibi" yorumlarında bulundu.
14
Abone Ol
MANCHESTER CITY PUSUDA
Manchester City, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için elini çabuk tutmak istiyor.
15
Abone Ol
BEDAVAYA GİDEBİLİR
Telegraph'ın haberine göre, City, Arjantinli süperstara Ocak ayında ön protokol imzalatmak için harekete geçti. City yönetiminin Messi'yi ikna etmesi halinde 33 yaşındaki futbolcu önümüzdeki yaz transfer döneminde bonservissiz olarak Premier Lig devine katılacak.
16
Abone Ol
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ
Geçtiğimiz aylarda Barcelona'dan ayrılmak istediğini resmi olarak bildiren ancak kulüp baskısı sebebiyle takımda kalan Messi, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 4 gol attı, 2 asist yaptı.
17
Abone Ol
MAAŞ KESİNTİSİ GÜNDEMDE
Barcelona’da geçici başkan Carles Tusquets kulüpte büyük bir maaş kesintisine gidileceğini ve Lionel Messi’ye ayrıcalık yapılmayacağını ifade etmiş.
18
Abone Ol
İFLAS TEHLİKESİ
Barcelona'nın bahsi geçen maaş kesintilerine gitmemesi halinde kulübün iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı konuşuluyor.