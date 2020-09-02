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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 13:03 | 

Son Dakika | Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, transfer bombasını patlattı!

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, transferi resmen açıkladı...

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Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı, dünya futbolunun şu anda en çok konuştuğu konuların başında geliyor.

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Messi, Barcelona'dan ayrılacağını yönetime faks ile iletmesinin ardından kulübün COVID-19 testine katılmayı da reddetmişti.

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Barcelona'da taraftarlar, kulüp binasının önüne gelip Başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasını isterken Bartomeu, istifa etmeyeceğini açık bir şekilde belirtmişti.

4MESSINİN BABASI BARCELONADA
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MESSI'NİN BABASI BARCELONA'DA

Yıldız oyuncunun babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Bartomeu ile görüşmek üzere Arjantin'den Barcelona'ya gitti.

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Aynı zamanda Messi'nin menajerliğini yapan Jorge Messi'yi Barcelona'da çok sayıda gazeteci bekliyordu...

6MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI
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MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI

Ve Jorge Messi, Barcelona'ya geldikten sonra herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi...

7OĞLUMUN KALMASI ZOR...
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''OĞLUMUN KALMASI ZOR...''

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin Barcelona'ya iner inmez ilk sözleri ''Oğlumun Barcelona'da kalması zor görünüyor.'' şeklinde oldu.

8CITY İLE KONUŞMADIK
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''CITY İLE KONUŞMADIK''

Jorge Messi, ayrıca ''Manchester City ile görüşmedik, Guardiola ile de konuşmadık.'' sözlerini kullandı.

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Barcelona Başkanı Bartomeu ve Jorge Messi arasındaki konuşma oldukça merak ediliyordu ama Jorge Messi'nin bu sözleri ayrılığın oldukça yakın olduğunu gözler önüne serdi.

10AYRILIK ARTIK ÇOK YAKIN
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AYRILIK ARTIK ÇOK YAKIN

Bu açıklamanın ardından artık Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

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Arjantinli futbolcu için en güçlü aday Manchester City olarak gösteriliyordu. Hatta İspanyol basını, City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Messi ile görüştüğünü bile belirtmişti.

12INTERDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
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INTER'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Messi hakkında transfer açıklamasında bulunmuştu.

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Piero Ausilio, ''Messi'den bahsediyorsak, dünyadaki hiçbir kulüp başkanının istemeyeceğini sanmıyorum. Ancak bir gerçek var, FFP var. Zorlu bir dönemdeyiz. Messi'yi transfer etmeyeceğiz. Bu çılgın iddialar nereden çıkıyor, bilmiyorum. Messi'yi transfer etmemiz imkansız!'' şeklinde konuşmuştu.

14RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Jorge Mendes, gün içinde Barcelona Başkanı ile bir görüşme yapacak.

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Görüşmenin ardından resmi açıklamanın gelebileceği belirtiliyor.

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