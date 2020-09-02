Son Dakika | Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, transfer bombasını patlattı!

Piero Ausilio, ''Messi'den bahsediyorsak, dünyadaki hiçbir kulüp başkanının istemeyeceğini sanmıyorum. Ancak bir gerçek var, FFP var. Zorlu bir dönemdeyiz. Messi'yi transfer etmeyeceğiz. Bu çılgın iddialar nereden çıkıyor, bilmiyorum. Messi'yi transfer etmemiz imkansız!'' şeklinde konuşmuştu.