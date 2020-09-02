Son Dakika | Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, transfer bombasını patlattı!

Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı, dünya futbolunun şu anda en çok konuştuğu konuların başında geliyor.
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Messi, Barcelona'dan ayrılacağını yönetime faks ile iletmesinin ardından kulübün COVID-19 testine katılmayı da reddetmişti.
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Barcelona'da taraftarlar, kulüp binasının önüne gelip Başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasını isterken Bartomeu, istifa etmeyeceğini açık bir şekilde belirtmişti.
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MESSI'NİN BABASI BARCELONA'DA
Yıldız oyuncunun babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Bartomeu ile görüşmek üzere Arjantin'den Barcelona'ya gitti.
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Aynı zamanda Messi'nin menajerliğini yapan Jorge Messi'yi Barcelona'da çok sayıda gazeteci bekliyordu...
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MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI
Ve Jorge Messi, Barcelona'ya geldikten sonra herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi...
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''OĞLUMUN KALMASI ZOR...''
Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin Barcelona'ya iner inmez ilk sözleri ''Oğlumun Barcelona'da kalması zor görünüyor.'' şeklinde oldu.
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''CITY İLE KONUŞMADIK''
Jorge Messi, ayrıca ''Manchester City ile görüşmedik, Guardiola ile de konuşmadık.'' sözlerini kullandı.
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Barcelona Başkanı Bartomeu ve Jorge Messi arasındaki konuşma oldukça merak ediliyordu ama Jorge Messi'nin bu sözleri ayrılığın oldukça yakın olduğunu gözler önüne serdi.
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AYRILIK ARTIK ÇOK YAKIN
Bu açıklamanın ardından artık Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmasına imkansız gözüyle bakılıyor.
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Arjantinli futbolcu için en güçlü aday Manchester City olarak gösteriliyordu. Hatta İspanyol basını, City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Messi ile görüştüğünü bile belirtmişti.
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INTER'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Messi hakkında transfer açıklamasında bulunmuştu.
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Piero Ausilio, ''Messi'den bahsediyorsak, dünyadaki hiçbir kulüp başkanının istemeyeceğini sanmıyorum. Ancak bir gerçek var, FFP var. Zorlu bir dönemdeyiz. Messi'yi transfer etmeyeceğiz. Bu çılgın iddialar nereden çıkıyor, bilmiyorum. Messi'yi transfer etmemiz imkansız!'' şeklinde konuşmuştu.
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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Jorge Mendes, gün içinde Barcelona Başkanı ile bir görüşme yapacak.
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Görüşmenin ardından resmi açıklamanın gelebileceği belirtiliyor.