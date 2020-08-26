Son Dakika | Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar...

Barcelona'da Lionel Messi depremi yaşanıyor. Arjantinli yıldız, kulübe çektiği fax ile takımdan ayrılmak istediğini ve idmanlara çıkmayacağını iletti.
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BARTOMEU İSTİFA ETTİ Mİ?
Lionel Messi'nin ayrılık kararını iletmesinin ardından hareketli bir gece geçiren Katalan devinde Başkan Josep Mario Bartomeu'nun görevinden istifa ettiği öne sürüldü.
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KRİTİK SAATLER
Birkaç saat içerisinde bu iddiaları yalanlayan Bartomeu görevinin başında olduğunu açıklamasına rağmen kulübü kritik saatler bekliyor.
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PEŞİNDE OLMAYAN YOK
Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa devi, Lionel Messi'nin peşinde. Hatta bazı takımlar sosyal medyadan açık davet dahi gönderdiler.
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SOSYAL MEDYA YIKILDI
Futbol gündemine bomba gibi düşen bu krizin ardından sosyal medyada yapılan renkli paylaşımları sizler için derledik.
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VEDAT MİLOR
"Eğer kulüp kabul ederse sosyal medyadan kazandığım tüm paralarla ben de Messi’yi Galatasaray’a kazandırmayı düşünüyorum. Ya da “Salgın nedeniyle gidemediğim restoranlarda ödeyecek olduğum hesaplardan arttırdığım paralarla...”
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RYAN BABEL
"Hadi onu transfer etmeyi deneyelim"
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MERCEDES-AMG F1
"Leo, hiç Brackley'e taşınmayı düşündün mü?"
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CD LEGANES
"Bustinza'yı çağıralım, sorunu 1 dakikada çözebilir."