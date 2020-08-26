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GeriFutbol Son Dakika | Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 07:51 | 

Son Dakika | Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar...

Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını yönetime iletmesinin ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Herkes bunu konuşuyor.

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Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağını kulübe bildirmesinin ardından geceye damga vuran paylaşım. İşte detaylar...

2MESSI AYRILIK KARARI ALDI
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MESSI AYRILIK KARARI ALDI

Barcelona'da Lionel Messi depremi yaşanıyor. Arjantinli yıldız, kulübe çektiği fax ile takımdan ayrılmak istediğini ve idmanlara çıkmayacağını iletti.

3BARTOMEU İSTİFA ETTİ Mİ
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BARTOMEU İSTİFA ETTİ Mİ?

Lionel Messi'nin ayrılık kararını iletmesinin ardından hareketli bir gece geçiren Katalan devinde Başkan Josep Mario Bartomeu'nun görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

4KRİTİK SAATLER
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KRİTİK SAATLER

Birkaç saat içerisinde bu iddiaları yalanlayan Bartomeu görevinin başında olduğunu açıklamasına rağmen kulübü kritik saatler bekliyor.

5PEŞİNDE OLMAYAN YOK
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PEŞİNDE OLMAYAN YOK

Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa devi, Lionel Messi'nin peşinde. Hatta bazı takımlar sosyal medyadan açık davet dahi gönderdiler.

6SOSYAL MEDYA YIKILDI
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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Futbol gündemine bomba gibi düşen bu krizin ardından sosyal medyada yapılan renkli paylaşımları sizler için derledik.

7VEDAT MİLOR
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VEDAT MİLOR

"Eğer kulüp kabul ederse sosyal medyadan kazandığım tüm paralarla ben de Messi’yi Galatasaray’a kazandırmayı düşünüyorum. Ya da “Salgın nedeniyle gidemediğim restoranlarda ödeyecek olduğum hesaplardan arttırdığım paralarla...”

8RYAN BABEL
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RYAN BABEL

"Hadi onu transfer etmeyi deneyelim"

9MERCEDES-AMG F1
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MERCEDES-AMG F1

"Leo, hiç Brackley'e taşınmayı düşündün mü?"

10CD LEGANES
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CD LEGANES

"Bustinza'yı çağıralım, sorunu 1 dakikada çözebilir."

11CHICAGO BULLS
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CHICAGO BULLS

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