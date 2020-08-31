Son Dakika | Lionel Messi krizi devam ediyor! Barcelona'dan flaş karar!

İŞTE O SÖZLER "Başkan, Koeman ve benim daha önce söylediğim gibi, Messi'yi gelecekte takımda düşünüyoruz. Dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Geçen sezon geride kaldı. Daha güçlü bir şekilde geri gelmek için çalışacağız."