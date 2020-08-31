Son Dakika | Lionel Messi krizi devam ediyor! Barcelona'dan flaş karar!
Dünya bu haberlerle çalkalanıyor! Messi idmana çıkmadı, Başkan Bartomeu'dan bomba karar...
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Barcelona'da Lionel Messi krizi devam ediyor. Ayrılma kararı alan yıldız futbolcu bugün de flaş bir harekete imza attı.
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Bayern Münih karşısında yaşanan 8-2'lik hezimetin ardından Messi ile Katalan devinin arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti.
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BARCELONA'DA TARİHİ GECE
Çiçeği burnunda teknik direktör Ronald Koeman ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin ardından takımdan ayrılmak istediğini Barcelona yönetimine ileten Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde kentte tarihi bir gece yaşanmasına sebep olmuştu.
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İPLERİ KOPARAN DİYALOG
Yeni teknik direktör Ronaldo Koeman, Lionel Messi ile gerçekleştirdiği görüşmede Arjantinli oyuncuya, 'ayrıcalıkların bitti' demişti ve bu sözün ardından ayrılık kararını netleştiren Messi, yakın çevresine 'artık kendimi bu takıma ait hissetmiyorum' ifadelerini kullanmıştı.
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OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını bildirmesinin ardından apar topar olağanüstü toplanma kararı alan Barcelona yönetimi, krizi ele alış şekliyle sınıfta kalmıştı.
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İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI
Başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasının istendiği gecede açıklamalarda bulunan Bartomeu, görevinin başında olduğunu duyurmuş ve istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
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KALMASININ TEK YOLU VAR...
İspanyol basını, bu çıkışın ardından Lionel Messi'nin artık takımda kalmasının tek yolunun teknik direktör Ronaldo Koeman ve başkan Josep Maria Bartomeu istifa etmesi olduğunu öne sürmüştü.
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"KALACAĞINI AÇIKLARSA İSTİFA EDERİM"
Barcelona Başkanı Bartomeu'nun istifa istekleriyle ilgili; 'Messi kamuoyunun önünde istifa etmem halinde takımda kalacağını açıklaması halinde görevi bırakabilirim' dediği iddia edildi.
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İMZA TÖRENİNDE MESSI AÇIKLAMASI
Süreç boyunca resmi kanallarda sessizliğini koruyan Barcelona cephesi, ilk resmi açıklamayı yeni transfer Trincao'nun imza töreninde yapmayı tercih etmişti.
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ZEYTİN DALI
Bayern Münih faciasının ardından görevinden istifa eden Eric Abidal'in yerine sportif direktörlük görevine getirilen Ramon Planes, yeni sezon kadrosunu Lionel Messi'nin etrafında kurmak istediklerini itiraf etmişti.
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İŞTE O SÖZLER
"Başkan, Koeman ve benim daha önce söylediğim gibi, Messi'yi gelecekte takımda düşünüyoruz. Dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Geçen sezon geride kaldı. Daha güçlü bir şekilde geri gelmek için çalışacağız."
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KORONAVİRÜS TESTİNE GİRMEDİ
Lionel Messi, Barcelona'nın sezon öncesi kamp çalışmaları öncesi futbolculara uygulanan koronavirüs testine girmedi.
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İLK ANTRENMANA DA ÇIKMADI
Arjantinli yıldız, bugün yeni teknik direktör Ronald Koeman yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanına da katılmadı.
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BARCELONA'DAN FLAŞ KARAR!
ESPN'in haberine göre Barcelona Başkanı Bartomeu, Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek. Kabul etmezse, sözleşmesi bitene kadar Arjantinli yıldız kadro dışı bırakılacak.
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AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Bu sözlerin ardından Barcelona cephesinden Lionel Messi'yi takımda tutmak adına herhangi bir adım atılmamasıyla birlikte Avrupa devleri yeniden Arjantinli yıldızı transfer listelerinin en tepesine yazdılar.
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RÜYA GERÇEK Mİ OLUYOR?
Başta Manchester City ve Paris Saint Germain ile ismi ciddi şekilde anılan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan son iddia ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...
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ÖNCE PSG İDDİASI
Önceki gün, France Football'un haberine göre; PSG Sportif Direktörü Leonardo, Lionel Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi'yi telefonla arayarak oyuncuyla ilgilendiklerini bildirdi.
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"KİBARCA 'EVET' DEDİ"
Messi'nin babası son olarak PSG'nin sportif direktörü Leonardo'dan gelen görüşme talebine de "kibarca" 'evet' dedi ve Brezilyalı futbol adamıyla kısa süre de olsa görüşme gerçekleştirdi.
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CITY'NIN TEKLİFİ CİDDİLEŞİYOR
Arjantinli yıldızın, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Neymar'ın da forma giydiği Paris Saint Germain ile masaya oturmasının ardından İspanyol basını, Manchester City'nin teklifinin detaylarını manşete taşıdı.
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ÇILGIN TEKLİF
Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de öne sürüldü.
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ÇILGIN TEKLİF
Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de öne sürüldü.
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RÜYA GİBİ İDDİA
Bu iki takımın girişimlerine dair detayların gün yüzüne çıkmasının ardından en büyük iddia Fransız basınından, Cristiano Ronaldo - Juventus - Lionel Messi hakkında geldi.
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JUVENTUS TRANSFERDE CİDDİ
Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe, İtalyan devi Juventus'un da Messi için devreye girdiğini yazdı. L'Equipe'teki habere göre; Arjantinli yıldız için girişimde bulunan Juventus, dünya futbolundaki tüm takımların hayali olan Cristiano Ronaldo-Messi ikilisini birlikte oynatmanın planlarını yapıyor ve bunun için ilk adımı attı.
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CHELSEA SÖYLENTİLERİ
Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand ise hafta başında yaptığı paylaşımla, Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi’yi çok istediğini ve transferi için devreye girdiğini öne sürmüştü.
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INTER'DEN YEŞİL IŞIK
Ayrıca ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları da gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.
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MANCHESTER UNITED TARAFTARI İSTİYOR
Premier Lig'de eski günlerine dönmek isteyen Manchester United taraftarları ise Cristiano Ronaldo'nun ardından Lionel Messi'yi de takımlarında görmek istediklerine dair sosyal medyada kampanya başlatmışlardı.
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KLOPP HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Öte yandan Liverpool'un teknik patronu Kloop, Messi ile ilgili "Messi'yi kim istemez? Ancak bizim onu alabilecek şansımız yok. Konuşulan paraları veremeyiz. Her şey açık. Bu arada dürüst olmak gerekirse iyi bir oyuncu." yorumunu yaptı.
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LA LIGA'DAN AÇIKLAMA: 700 MİLYON EURO VERİRSE GİDER
Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Messi'nin özel bir maddeyle tek taraflı feshetmek istediği sözleşmesi ile ilgili La Liga yönetiminden bir açıklama gelmişti. La Liga yönetimi, mevcut sözleşmede böyle bir madde olduğunu ancak bu madde için her yıl yapılması gereken bir ödeme olduğunu ve bu ödemenin yapılmadığı için Messi'nin ayrılmasının tek yolunun 700 milyon Euro'luk fesih bedelinin ödenmesi olduğu belirtildi.