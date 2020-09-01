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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 22:36 | 

Son Dakika | Lionel Messi için resmi transfer açıklaması! Sinirlendiren soru...

Barcelona'dan ayrılacağı açıklanan Lionel Messi'nin transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Lionel Messi'nin Barcelona'dan sonra yeni takımı neresi olacak? Futbol dünyasının en çok merak ettiği sorulardan birisi bu. Bu soruya karşılık ilk resmi açıklama geldi...

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Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağını yönetime faks ile iletmesinin ardından Avrupa devleri Messi'nin peşine düşmüştü.

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Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını bildirmesinin ardından apar topar olağanüstü toplanma kararı alan Barcelona yönetimi, krizi ele alış şekliyle sınıfta kalmıştı.

4İSTİFA YOK
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İSTİFA YOK

Başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasının istendiği gecede açıklamalarda bulunan Bartomeu, görevinin başında olduğunu duyurmuş ve istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

5TESTLERE BİLE GİRMEDİ
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TESTLERE BİLE GİRMEDİ

Messi, Barcelona'da kalmayacağını açık açık belirttikten sonra takımın COVID testine bile girmeyi reddetmişti.

6KİM TRANSFER EDECEK
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KİM TRANSFER EDECEK?

Messi'yi transfer etmek için en ciddi takımlar arasında ise Manchester City, Inter ve PSG geliyordu.

7RONALDOYA RAKİP Mİ OLACAK
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RONALDO'YA RAKİP Mİ OLACAK?

Messi'nin Inter'e gidip Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'ya rakip olabileceği belirtiliyordu.

8İLK AÇIKLAMA...
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İLK AÇIKLAMA...

Ve Inter'den Lionel Messi hakkında ilk açıklama geldi...

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Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Messi hakkında sorulan soruya şöyle cevap verdi;

10HERKES İSTER...
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''HERKES İSTER...''

"Messi'den bahsediyorsak, dünyadaki hiçbir kulüp başkanının istemeyeceğini sanmıyorum. Ancak bir gerçek var, FFP var.''

11BU HABERLER NEREDEN ÇIKIYOR
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''BU HABERLER NEREDEN ÇIKIYOR?''

''Zorlu bir dönemdeyiz. Messi'yi transfer etmeyeceğiz. Bu çılgın iddialar nereden çıkıyor, bilmiyorum. Messi'yi transfer etmemiz imkansız!"

12EN CİDDİ ADAY CITY
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EN CİDDİ ADAY CITY

Öte yandan Lionel Messi'nin gitmesi beklenen Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın sürpriz bir görüşme yaptığı yazıldı.

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İspanyol basınında aktarılan bilgilere göre Guardiola, Arjantinli oyuncu ile görüştü ve takımda kalarak, futbolu Barcelona'da bırakmasının daha doğru olacağını belirtti.

14BABASI İSPANYAYA GİTTİ
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BABASI İSPANYA'YA GİTTİ

Messi'nin adı anılan takımlarda bu gelişmeler olurken, yıldız oyuncunun babası Barcelona Başkanı Bartomeu ile görüşmek üzere Arjantin'den Barcelona'ya gitti.

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Bu görüşmenin ardından süperstarın durumunun daha net şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

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