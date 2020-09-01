Son Dakika | Lionel Messi için resmi transfer açıklaması! Sinirlendiren soru...

Lionel Messi'nin Barcelona'dan sonra yeni takımı neresi olacak? Futbol dünyasının en çok merak ettiği sorulardan birisi bu. Bu soruya karşılık ilk resmi açıklama geldi...
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Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağını yönetime faks ile iletmesinin ardından Avrupa devleri Messi'nin peşine düşmüştü.
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Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını bildirmesinin ardından apar topar olağanüstü toplanma kararı alan Barcelona yönetimi, krizi ele alış şekliyle sınıfta kalmıştı.
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İSTİFA YOK
Başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasının istendiği gecede açıklamalarda bulunan Bartomeu, görevinin başında olduğunu duyurmuş ve istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
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TESTLERE BİLE GİRMEDİ
Messi, Barcelona'da kalmayacağını açık açık belirttikten sonra takımın COVID testine bile girmeyi reddetmişti.
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KİM TRANSFER EDECEK?
Messi'yi transfer etmek için en ciddi takımlar arasında ise Manchester City, Inter ve PSG geliyordu.
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RONALDO'YA RAKİP Mİ OLACAK?
Messi'nin Inter'e gidip Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'ya rakip olabileceği belirtiliyordu.
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İLK AÇIKLAMA...
Ve Inter'den Lionel Messi hakkında ilk açıklama geldi...
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Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Messi hakkında sorulan soruya şöyle cevap verdi;
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''HERKES İSTER...''
"Messi'den bahsediyorsak, dünyadaki hiçbir kulüp başkanının istemeyeceğini sanmıyorum. Ancak bir gerçek var, FFP var.''
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''BU HABERLER NEREDEN ÇIKIYOR?''
''Zorlu bir dönemdeyiz. Messi'yi transfer etmeyeceğiz. Bu çılgın iddialar nereden çıkıyor, bilmiyorum. Messi'yi transfer etmemiz imkansız!"
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EN CİDDİ ADAY CITY
Öte yandan Lionel Messi'nin gitmesi beklenen Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın sürpriz bir görüşme yaptığı yazıldı.
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İspanyol basınında aktarılan bilgilere göre Guardiola, Arjantinli oyuncu ile görüştü ve takımda kalarak, futbolu Barcelona'da bırakmasının daha doğru olacağını belirtti.
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BABASI İSPANYA'YA GİTTİ
Messi'nin adı anılan takımlarda bu gelişmeler olurken, yıldız oyuncunun babası Barcelona Başkanı Bartomeu ile görüşmek üzere Arjantin'den Barcelona'ya gitti.
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Bu görüşmenin ardından süperstarın durumunun daha net şekilde ortaya çıkması bekleniyor.