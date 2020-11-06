Son Dakika | Lille'e bir Türk daha! Luis Campos hayran kaldı...
Milli yıldızlarımız Burak, Yusuf ve Zeki'nin yanı sıra genç isim Mustafa Kapı'yı da kadrosuna katan Fransız ekibi Lille, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği genç yıldızın peşine düştü! İşte detaylar...
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Milli oyuncularımızı kadrosuna katarak dikkatleri çeken Fransız ekibine 'Lille Türkgücü' yakıştırması yapılıyor...
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Lille ilk olarak 2018 sezonunun başında Zeki Çelik İstanbulspor'dan renklerine katmıştı.
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Fransız temsilcisi, 2019 Ağustos'ta ise bu kez Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro bonservisi bedeli artık Edgar Le karşılığında Yusuf Yazıcı'yı transfer etmişti.
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Sezon başında Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı bedelsiz olarak renklerine katan kırmızı-mavili takım Eylül'de de geleceğe yatırım olarak Mustafa Kapı'yı transfer etmişti.
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SON KANCA ALİ AKMAN'A
Lille'in radarına takılan son futbolcu ise Bursaspor'un yükselen değeri Ali Akman... Genç oyuncuyu Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor.
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LUIS CAMPOS HAYRAN KALDI
Lig Radyo'da yer alan habere göre; Türk pazarından istediği verimi alan Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Bursaspor’un 18 yaşındaki genç golcüsü Ali Akman’ın 7 gol 1 asistlik performansından çok etkilendi, özellikle de gol vuruşu çeşitliliğine hayran kaldı.
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BURSASPOR'UN PLANI...
Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncusunu bedava kaptırmak istemeyen Bursaspor Yönetimi, devre arasında tatminkar bir bonservis bedeli ile oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor, ayrıca buradan gelecek sıcak para ile kapalı olan transfer tahtasını açtırmayı planlıyor.
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LILLE'İN 5. TÜRK FUTBOLCUSU OLACAK
Yeşil-beyazlı oyuncu Lille'in yolunu tutarsa, Lille'in 5. Türk oyuncusu olacak.
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173 MAÇTA 142 GOL
Alt yaş gruplarından itibaren çıktığı 173 maçta 142 gol atma başarısı gösteren Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman devlerin radarında. Şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe, Bayern Münih ve Lille isimleri ortaya çıkmış durumda.
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AMCA AYHAN AKMAN DEVREDE
TFF 1. Lig’de Bursaspor formasıyla harikalar yaratan ve bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol atan Ali Akman için ilk olarak sarı kırmızılıların eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman devreye girdi. Bursaspor'la sezon sonu sözleşmesi bitecek yeğeni için çalışmalara başlayan Ayhan Akman'ın genç yıldızı Galatasaray'a kazandırmanın planlarını yaptığı biliniyor.
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'ALO BEN SELÇUK ABİN'
Bu transfer için devrede olan bir başka kulüp de Fenerbahçe. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin, Bursaspor'da oynadığı dönemden genç takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getirmek için görüşmeler yapıyor. Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertlilerin Ali Akman'ın transferi için nabız yokladığı öğrenildi.
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AMCA FAKTÖRÜYLE ASLAN'A DAHA YAKIN
Öte yandan Bayern Münih'in Ali'yi takip etmesi için Türkiye'ye gözlemci gönderdiği öğrenilirken, Galatasaray'ın bu transferde 1 adım öne çıktığı belirtildi.
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BURSASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa takımlarının radarında olan Ali Akman hakkında şu sözleri kullanmıştı: Ali Akman konusu çok konuşuluyor. Ali Akman için şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'den kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Benim gönlüm Ali Akman, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan ve ismi geçen oyuncuların Bursaspor'da kalıp, burada kendilerini geliştirmelerinden yana. Bu oyuncular henüz çok genç isimler. Çok fazla konuşulduğu zaman oyunculara zarar verebiliyor.
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Oyunculara teklifler elbette olacak. Çok değerli oyuncular. Bursaspor altyapısında nice yetenekler var. Zamanı gelen oynayacak. Hak eden herkes o formayı bir gün giyecek. Ali Akman'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Yöneticilerimiz, Ali Akman ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı. Ali de sözleşme uzatma konusunda gerekli adımları atacaktır.