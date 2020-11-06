Son Dakika | Lille'e bir Türk daha! Luis Campos hayran kaldı...

BURSASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa takımlarının radarında olan Ali Akman hakkında şu sözleri kullanmıştı: Ali Akman konusu çok konuşuluyor. Ali Akman için şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'den kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Benim gönlüm Ali Akman, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan ve ismi geçen oyuncuların Bursaspor'da kalıp, burada kendilerini geliştirmelerinden yana. Bu oyuncular henüz çok genç isimler. Çok fazla konuşulduğu zaman oyunculara zarar verebiliyor.