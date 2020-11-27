Son Dakika | Lille'den bir Türk yıldız transferi daha! TFF 1. Lig'den...
Fransız temsilcisi Lille, bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Genç oyuncunun hocasından canlı yayında itiraf geldi...
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Türk futbolcuların son dönemdeki yükselen performansının ardından gözünü Türkiye'deki liglere çevirdi.
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Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi isimleri kadrosuna katan Lille, altyapısından yetişen Ferhat Çoğalan'la birlikte kadrosunda Türk sayısını 5'e yükseltmeyi planlıyor.
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UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup şekilde 8 puanla lider konumunda bulunan Lille, ligde de parmak ısırtıyor. 11 maçta topladıkları 22 puanla lider Paris Saint Germain'in 2 puan gerisinde 2. basamakta yer alıyorlar.
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Christophe Galtier yönetimindeki Fransız temsilcisinin son transfer hedefinin TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu olduğu ortaya çıktı.
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Altınordu forması giyen Burak İnce'nin Bayern Münih, Juventus, Inter, Valencia'nın ardından Lille'in de radarına girdiği öne sürüldü.
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Burak İnce, Almanya'da gerçekleşen MTU Halleh Cup'ta kendisini göstermişti. 15 yaş kategorisi turnuvasında en değerli oyuncu seçilmişti.
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Bu sezon attığı golle 1. Lig tarihinde en genç gol atan futbolcu olan 15 yaşındaki Burak İnce, geçtiğimiz sezon kırmızı-lacivertli Elit Akademi U15 Ligi'nde görev yaptığı 39 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez havalandırma başarısını göstermişti.
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Genç orta saha oyuncusu bu sezon ise 8 resmi müsabakaya 3 gol sığdırmayı başardı.
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Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan ve Burak İnce'nin transferiyle ilgili konuşan Hüseyin Eroğlu, "Burak İnce akademi takımımızın yetiştirdiği özel bir isim. Avrupa takımları kendisini dikkatle takip ediyor. Burak geçen sezon acemilik sezonunu tamamladı. Burak 16 yaşında ve ikinci sezonunu oynuyor." dedi.
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"Hücum hattımız için önemli bir koz. Burak İnce geleceği çok parlak, milli bir oyuncu. Burak İnce yakın süre içerisinde yurt dışına transfer olacaktır. 18 yaşından önce yurt dışına transfer olamıyorsunuz. Bu sebeple Burak bizde 1,5-2 yıl daha devam edecektir."
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"Lille, Türkiye liglerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Burak İnce ve Berke Kılıç'ı da takip etmesi gayet normal bir durum. Altınordu, İngiliz takımlarının da takip ettiği bir kulüp. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, İngiltere'de forma giyiyorlar."
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"Bu transfer süreçleri bir anda olan işler değil. Bu takımlar az sayıda maç ile oyuncular hakkında karar vermiyorlar. Çıkan haberleri basından biz de takip ediyoruz. İsmi geçen futbolcular daha sıkı çalışarak en iyi şekilde performanslarını sergilemeleri gerekiyor." açıklamasında bulundu."