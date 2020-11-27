Son Dakika | Lille'den bir Türk yıldız transferi daha! TFF 1. Lig'den...

"Lille, Türkiye liglerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Burak İnce ve Berke Kılıç'ı da takip etmesi gayet normal bir durum. Altınordu, İngiliz takımlarının da takip ettiği bir kulüp. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, İngiltere'de forma giyiyorlar."