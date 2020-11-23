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GeriFutbol Son Dakika | Lille'de Yusuf Yazıcı rüzgarı! Yine gol şov yaptı ve 15 sezon sonra bir ilk...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 07:51 | 

Son Dakika | Lille'de Yusuf Yazıcı rüzgarı! Yine gol şov yaptı ve 15 sezon sonra bir ilk...

Fransız ekibi Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde dünya futbol tarihine geçen Yusuf Yazıcı, artık ligde de tek golle yetinmiyor. İşte tarihi gecede Yusuf Yazıcı resitali...

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1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER

Fransa Ligue 1'de 11. hafta mücadelesinde Lille ile Lorient karşı karşıya geldi.

2FARKLI GALİBİYET
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FARKLI GALİBİYET

Stade Pierre-Mauro'da oynanan müsabakada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla Lille oldu.

3PERDEYİ AÇTI
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PERDEYİ AÇTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 57. dakikada Luiz de Araujo ve 89. dakikada Jonathan Christian David kaydetti.

4ASİSTİNİ YAPTI
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ASİSTİNİ YAPTI

Lille'de Yusuf Yazıcı, Lorient ağlarına gönderdiği 2 golün yanı sıra kronometreler 57'yi gösterdiğinde skoru 3-0'a getiren Luiz de Araujo'nun golünün de asistini yaptı.

5YİNE TARİHE GEÇTİ
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YİNE TARİHE GEÇTİ

Son olarak Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı hat-trick ile kırılmayan rekor ve yaşanmadık ilk bırakmayan Yusuf Yazıcı, Lorient karşısında da tarihe geçmeyi başardı.

68 GOL VE 2 ASİST
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8 GOL VE 2 ASİST

Milli futbolcumuz, Lille formasıyla ilk 11 başladığı son beş resmi maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı. Yusuf Yazıcı, bu müsabakalara 8 gol ve 2 asist sığdırdı.

7SEZONA DAMGA VURUYOR
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SEZONA DAMGA VURUYOR

Yusuf Yazıcı böylece bu sezon Lille forması altındaki gol sayısını 9'a, asist sayısını ise 2'ye yükseltmiş oldu.

8MAESTRO YUSUF YAZICI
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MAESTRO YUSUF YAZICI

Lorient karşısında 81 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, 76 kez topla buluştu ve %79 pas isabetiyle oynadı. 4'ü isabetli olmak üzere 8 şut çeken Yusuf Yazıcı, 4 isabetli şutta 2 gol buldu.

9MAÇIN ADAMI
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MAÇIN ADAMI

Lorient karşısında takım arkadaşlarına 7 kilit pas atan Yusuf Yazıcı, bu etkileyici performansıyla uluslarası futbol istatistik platformu whoscored tarafından 10 tam puanla maçın adamı seçildi.

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2018'DEN SONRA BİR İLK

Yusuf Yazıcı, 2018'de Trabzonspor formasıyla Yeni Malatya ağlarını iki kez sarsmasının ardından kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden atma başarısı göstermiş oldu.

11LILLE ÇIKIŞINDA BAŞROL
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LILLE ÇIKIŞINDA BAŞROL

Fransa Ligue 1'de 11 hafta itibariyle topladığı 22 puanla lider Paris Saint Germain'in arkasında bulunan Lille, geçtiğimiz sezondan bu yana tam 15 iç saha galibiyetine imza attı.

12TEK RAKİP PSG
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TEK RAKİP PSG

Aynı süre boyunca Lille'den daha fazla iç saha galibiyeti alan tek takım, Parc des Princes'de 16 kez sahadan zaferle ayrılan başkent temsilcisi Paris Saint Germain oldu.

1315 YIL SONRA BOMBARDIMAN
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15 YIL SONRA BOMBARDIMAN

Öte yandan Lille, Lorient karşısında tam 31 kez kaleyi yokladı. Bu rakam, kulübün son 15 sezonda bir maç içinde gerçekleştirdiği en yüksek şut denemesi olarak kayıtlara geçti.

14KASIM AYINA TÜRK DAMGASI
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KASIM AYINA TÜRK DAMGASI

Lille'de dikkat çeken bir detay ise Türk futbolcuların skora yaptığı katkı oldu. Fransız temsilcisinin Kasım ayında oynadığı son 4 resmi maça milli futbolcularımız damda vurdu.

15TAMAMINDA İMZALARI VAR
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TAMAMINDA İMZALARI VAR

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ikilisi, Lille'in Kasım ayı içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ligue 1'de attığı 10 golün tamamında rol oynadı.

16TAM 7 GOL
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TAM 7 GOL

Bahsi geçen 10 maçta 7 gole imza atan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ikilisi 2 de asist yaptı.

17YUSUF YAZICI ŞOV
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YUSUF YAZICI ŞOV

Kasım ayında oynanan 4 maçta Burak Yılmaz'dan 2 gol ve 1 asistlik performans gelirken, Yusuf Yazı ise 5 gol ve 2 asistle adeta şov yaptı.

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