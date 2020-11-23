Son Dakika | Lille'de Yusuf Yazıcı rüzgarı! Yine gol şov yaptı ve 15 sezon sonra bir ilk...

Fransa Ligue 1'de 11. hafta mücadelesinde Lille ile Lorient karşı karşıya geldi.Stade Pierre-Mauro'da oynanan müsabakada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla Lille oldu.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 57. dakikada Luiz de Araujo ve 89. dakikada Jonathan Christian David kaydetti.Lille'de Yusuf Yazıcı, Lorient ağlarına gönderdiği 2 golün yanı sıra kronometreler 57'yi gösterdiğinde skoru 3-0'a getiren Luiz de Araujo'nun golünün de asistini yaptı.Son olarak Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı hat-trick ile kırılmayan rekor ve yaşanmadık ilk bırakmayan Yusuf Yazıcı, Lorient karşısında da tarihe geçmeyi başardı.Milli futbolcumuz, Lille formasıyla ilk 11 başladığı son beş resmi maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı. Yusuf Yazıcı, bu müsabakalara 8 gol ve 2 asist sığdırdı.Yusuf Yazıcı böylece bu sezon Lille forması altındaki gol sayısını 9'a, asist sayısını ise 2'ye yükseltmiş oldu.Lorient karşısında 81 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, 76 kez topla buluştu ve %79 pas isabetiyle oynadı. 4'ü isabetli olmak üzere 8 şut çeken Yusuf Yazıcı, 4 isabetli şutta 2 gol buldu.Lorient karşısında takım arkadaşlarına 7 kilit pas atan Yusuf Yazıcı, bu etkileyici performansıyla uluslarası futbol istatistik platformu whoscored tarafından 10 tam puanla maçın adamı seçildi.Yusuf Yazıcı, 2018'de Trabzonspor formasıyla Yeni Malatya ağlarını iki kez sarsmasının ardından kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden atma başarısı göstermiş oldu.Fransa Ligue 1'de 11 hafta itibariyle topladığı 22 puanla lider Paris Saint Germain'in arkasında bulunan Lille, geçtiğimiz sezondan bu yana tam 15 iç saha galibiyetine imza attı.Aynı süre boyunca Lille'den daha fazla iç saha galibiyeti alan tek takım, Parc des Princes'de 16 kez sahadan zaferle ayrılan başkent temsilcisi Paris Saint Germain oldu.Öte yandan Lille, Lorient karşısında tam 31 kez kaleyi yokladı. Bu rakam, kulübün son 15 sezonda bir maç içinde gerçekleştirdiği en yüksek şut denemesi olarak kayıtlara geçti.Lille'de dikkat çeken bir detay ise Türk futbolcuların skora yaptığı katkı oldu. Fransız temsilcisinin Kasım ayında oynadığı son 4 resmi maça milli futbolcularımız damda vurdu.Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ikilisi, Lille'in Kasım ayı içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ligue 1'de attığı 10 golün tamamında rol oynadı.Bahsi geçen 10 maçta 7 gole imza atan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ikilisi 2 de asist yaptı.Kasım ayında oynanan 4 maçta Burak Yılmaz'dan 2 gol ve 1 asistlik performans gelirken, Yusuf Yazı ise 5 gol ve 2 asistle adeta şov yaptı.