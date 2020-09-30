Son Dakika | Lille'de beklenmedik ayrılık! Türk yıldızın yeni adresi belli oldu

Kadrosunda 4 Türk futbolcuyu barındıran Lille'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Milli yıldızın, Fransa'dan ayrılacağı belirtildi.Mehmet Zeki Çelik'in ardından geçen sene Yusuf Yazıcı'yı alan Lille, sezon başında Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı.Milli oyuncu, Lille'in Nantes'ı 2-0 yendiği maçta Fransa'daki ilk golünü atan ve başarılı bir performans ortaya koymayı başardı.Fransa ekibi, Burak Yılmaz'ın ardından ise Mustafa Kapı transferiyle sürpriz yapmıştı.Lille, Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği ve Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu Mustafa Kapı ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.Ligue 1 ekibindeki bir diğer Türk futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ise bu sezon beklediği süreleri alamaması gündem olmuştu.Asist Analiz'in haberine göre; Lille, yıldız oyuncuyu anlaşmalı olduğu proje takımı Belenenses’e kiralamayı planlıyor.Portekiz 1. Ligi’nde mücadele eden Belenenses’in Lille’den kiraladığı birçok oyuncuyu kadrosuna katıp futbolcuların gelişimlerini sürdürmeyi hedefleyen bir ortaklığı bulunuyor.Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro + Edgar Ie karşılığında Fransız kulübü Lille’e transfer olmuştuFransız ekibinin başkanı Gerard Lopez, Fransız basınına yaptığı açıklamada Türk futbolcu Zeki Çelik'e gelen transfer tekliflerini açıklamıştı.Lopez, ''Zeki'ye gelen teklifler var. Transferde her şey mümkün. Ayrılacak mı hep birlikte göreceğiz bunu.'' diyerek Milli futbolcunun transfer olabileceğinin sinyalini vermişti.