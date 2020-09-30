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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 22:09 | 

Son Dakika | Lille'de beklenmedik ayrılık! Türk yıldızın yeni adresi belli oldu

Fransa Ligue 1 takımı Lille'de forma giyen Türk yıldızlar için flaş bir gelişme yaşandı. Milli oyuncunun yeni adresini duyurdular.

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Kadrosunda 4 Türk futbolcuyu barındıran Lille'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Milli yıldızın, Fransa'dan ayrılacağı belirtildi.

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Mehmet Zeki Çelik'in ardından geçen sene Yusuf Yazıcı'yı alan Lille, sezon başında Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı.

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Milli oyuncu, Lille'in Nantes'ı 2-0 yendiği maçta Fransa'daki ilk golünü atan ve başarılı bir performans ortaya koymayı başardı.

44. TÜRK MUSTAFA KAPI OLMUŞTU
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4. TÜRK MUSTAFA KAPI OLMUŞTU

Fransa ekibi, Burak Yılmaz'ın ardından ise Mustafa Kapı transferiyle sürpriz yapmıştı.

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Lille, Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği ve Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu Mustafa Kapı ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Ligue 1 ekibindeki bir diğer Türk futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ise bu sezon beklediği süreleri alamaması gündem olmuştu.

7KİRALAMA MODELİ
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KİRALAMA MODELİ

Asist Analiz'in haberine göre; Lille, yıldız oyuncuyu anlaşmalı olduğu proje takımı Belenenses’e kiralamayı planlıyor.

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Portekiz 1. Ligi’nde mücadele eden Belenenses’in Lille’den kiraladığı birçok oyuncuyu kadrosuna katıp futbolcuların gelişimlerini sürdürmeyi hedefleyen bir ortaklığı bulunuyor.

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Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro + Edgar Ie karşılığında Fransız kulübü Lille’e transfer olmuştu

10ZEKİ ÇELİK İÇİN DE TEKLİF VAR
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ZEKİ ÇELİK İÇİN DE TEKLİF VAR

Fransız ekibinin başkanı Gerard Lopez, Fransız basınına yaptığı açıklamada Türk futbolcu Zeki Çelik'e gelen transfer tekliflerini açıklamıştı.

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Lopez, ''Zeki'ye gelen teklifler var. Transferde her şey mümkün. Ayrılacak mı hep birlikte göreceğiz bunu.'' diyerek Milli futbolcunun transfer olabileceğinin sinyalini vermişti.

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