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GeriFutbol Son Dakika | Lille'de 200 milyon euroluk büyük kriz! Yusuf Yazıcı gerçeği...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 11:14 | 

Son Dakika | Lille'de 200 milyon euroluk büyük kriz! Yusuf Yazıcı gerçeği...

Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Lille, son yılların en iyi performansını gösterip Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veriyor ama yönetim büyük bir krizin içinde...

2ÖDENMEMİŞ KREDİ BORÇLARI...
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ÖDENMEMİŞ KREDİ BORÇLARI...

Ödenmemiş kredi borçları nedeniyle krize giren kulüp, el değiştirmeye hazırlanıyor...

3EN GEÇ OCAKTA ÖDEMEK ZORUNDALAR
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EN GEÇ OCAK'TA ÖDEMEK ZORUNDALAR

Takımın 200 milyon euro'ya yaklaşan ve ödenmemiş kredi borcu nedeniyle kulüp el değiştiriyor. Lille'in finansal açıdan bu borçları en geç ocak ayında ödemek zorunda olduğu belirtilmişti.

4BAŞKAN TAKIMI SATIYOR
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BAŞKAN TAKIMI SATIYOR

Bu gelişmelerin ardından Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor.

5TAKIMIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU
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TAKIMIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Kulübün kontrolünün tamamı da Merlyn Partners'e geçmiş olacak.

6YENİ BAŞKAN DA GELDİ
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YENİ BAŞKAN DA GELDİ

Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

7GALTIERDEN AÇIKLAMA
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GALTIER'DEN AÇIKLAMA

Fransa'da PSG'nin önünde liderlik koltuğunda oturan ve tarihi bir sezon geçiren Lille'de teknik direktör Christophe Galtier de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

8GECEM GÜNDÜZÜM BİRBİRİNE GİRDİ
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'GECEM GÜNDÜZÜM BİRBİRİNE GİRDİ'

Galtier, ''Gecem gündümüz birbirine girdi. Başkanla çok iyi bir iletişimimiz vardı. Olivier Letang, beni gece arayıp durum hakkında bilgi verdi. Ben de sizin kadar biliyorum, takımda neler olacağından haberim yok.'' dedi.

9İHANET ETMEK İSTEMİYOR
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'İHANET ETMEK İSTEMİYOR'

Fransız teknik direktör, ''Letang, kimseye ihanet etmek istemediğini söyledi. Yeni bir düzene gireceğiz, bizi nelerin beklediğini gerçekten bilmiyorum.'' sözlerini kullandı.

10İTALYADAN FLAŞ İDDİA
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İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ligue 1 ve Avrupa'nın parlayan yıldızı Lille mali kriz yüzünden el değiştirdi ve bu krizden kurtulmak için takımın önemli yıldızlarını satmaya karar verdi.

11YUSUF YAZICI DA SATIŞ LİSTESİNDE
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YUSUF YAZICI DA SATIŞ LİSTESİNDE

Lille'in satış listesine koyduğu isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da olduğu iddia edildi.

12ARSENAL İDDİALARI VARDI
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ARSENAL İDDİALARI VARDI

Daha önce İngiliz basını Arsenal'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etmişti.

13PAHALI SATIŞLAR YETMEDİ...
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PAHALI SATIŞLAR YETMEDİ...

Fransız ekibi, geçen sezno Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satmış ancak bu satışlar da kulübün ekonomik durumunu düzeltmeye yetmemişti.

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