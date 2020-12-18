Son Dakika | Lille'de 200 milyon euroluk büyük kriz! Yusuf Yazıcı gerçeği...
Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lille, son yılların en iyi performansını gösterip Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veriyor ama yönetim büyük bir krizin içinde...
2
Abone Ol
ÖDENMEMİŞ KREDİ BORÇLARI...
Ödenmemiş kredi borçları nedeniyle krize giren kulüp, el değiştirmeye hazırlanıyor...
3
Abone Ol
EN GEÇ OCAK'TA ÖDEMEK ZORUNDALAR
Takımın 200 milyon euro'ya yaklaşan ve ödenmemiş kredi borcu nedeniyle kulüp el değiştiriyor. Lille'in finansal açıdan bu borçları en geç ocak ayında ödemek zorunda olduğu belirtilmişti.
4
Abone Ol
BAŞKAN TAKIMI SATIYOR
Bu gelişmelerin ardından Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor.
5
Abone Ol
TAKIMIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU
Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Kulübün kontrolünün tamamı da Merlyn Partners'e geçmiş olacak.
6
Abone Ol
YENİ BAŞKAN DA GELDİ
Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.
7
Abone Ol
GALTIER'DEN AÇIKLAMA
Fransa'da PSG'nin önünde liderlik koltuğunda oturan ve tarihi bir sezon geçiren Lille'de teknik direktör Christophe Galtier de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
8
Abone Ol
'GECEM GÜNDÜZÜM BİRBİRİNE GİRDİ'
Galtier, ''Gecem gündümüz birbirine girdi. Başkanla çok iyi bir iletişimimiz vardı. Olivier Letang, beni gece arayıp durum hakkında bilgi verdi. Ben de sizin kadar biliyorum, takımda neler olacağından haberim yok.'' dedi.
9
Abone Ol
'İHANET ETMEK İSTEMİYOR'
Fransız teknik direktör, ''Letang, kimseye ihanet etmek istemediğini söyledi. Yeni bir düzene gireceğiz, bizi nelerin beklediğini gerçekten bilmiyorum.'' sözlerini kullandı.
10
Abone Ol
İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ligue 1 ve Avrupa'nın parlayan yıldızı Lille mali kriz yüzünden el değiştirdi ve bu krizden kurtulmak için takımın önemli yıldızlarını satmaya karar verdi.
11
Abone Ol
YUSUF YAZICI DA SATIŞ LİSTESİNDE
Lille'in satış listesine koyduğu isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da olduğu iddia edildi.
12
Abone Ol
ARSENAL İDDİALARI VARDI
Daha önce İngiliz basını Arsenal'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etmişti.
13
Abone Ol
PAHALI SATIŞLAR YETMEDİ...
Fransız ekibi, geçen sezno Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satmış ancak bu satışlar da kulübün ekonomik durumunu düzeltmeye yetmemişti.