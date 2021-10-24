Son Dakika: Lille - Brest maçına damga vuran kriz! Taraftarın sabrı taştı, Burak Yılmaz ıslıklandı ve...
Ligue 1'in 11. haftasında Lille, son sıralarda yer alan Brest'le sahasında 1-1 berabere kaldı ve ligdeki istikrarsız gidişatını sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyetle tanışamayan son şampiyonda taraftarlar isyan bayrağını çekerken, hedefte milli futbolcu Burak Yılmaz vardı.
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Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, bu sezonki istikrarsız performansını sürdürdü ve sahasında konuk ettiği Brest ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in 2 puan kaybettiği mücadeleye ise, milli futbolcu Burak Yılmaz damga vurdu.
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Sezon başında Christope Galtier'in Nice gitmesinin ardından takımın başına Jocelyn Gourvennec'i getiren Lille, geçen yılki performansını bir türlü yakalamayı başaramadı.
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DEVLER LİGİ'NDE GALİBİYET YOK
Ligue 1'de ilk 11 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan son şampiyon, 15 puanla 9. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz galibiyetle tanışamadı.
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Ligin son sıralarında yer alan Brest karşısında öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Lille'de taraftarlar, takıma tepki gösterdi.
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TARAFTAR BURAK'I ISLIKLADI
Karşılaşmanın 77. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine Jonathan Ikone oyuna dahil oldu. Milli futbolcumuz saha kenarına gelirken tribünler tarafından ıslıklandı.
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Lille Stadı'nın bir bölümü ise Burak Yılmaz'a alkışlarla destek verdi. Milli futbolcumuzun oyundan çıkarken ortaya çıkan üzüntüsü kameralara yansıdı.
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DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Oyundan çıktığı için hocasına tepki gösteren Burak doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
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FRANSIZ BASINININ HEDEFİNDE
Fransız basını, geçen sezon şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Burak Yılmaz'ın bu sezonki performansını eleştirdi.
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Gazeteci Nabil Djellit Burak Yılmaz'ın EURO 2020'deki hayal kırıklığında kaldığını iddia etti ve "Burak Yılmaz Türkiye ile EURO 2020'de kaldı. Fiziken sahada ancak verimliliği minimum. Lille, ona maaş ödüyor" ifadelerini kullandı.
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"RUH HALİ İYİ DEĞİL"
Le Figaro Gazetesi de Burak'ın bu sezon çok pas hatası yaptığını ve sahadaki ruh halinin iyi görünmediğine vurgu yaparak "Takım arkadaşları tarafından pozisyona sokulamıyor ancak kendisi de bu konuda etkili değil. Bu sezon sadece 3 gol attı. Sahadaki hayal kırıklığını yok etmek için mücadele etse de tepkiler sonrası direkt soyunma odasına gitti" cümlelerini yazdı.
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Fransa futbolunun efsane isimleri de Burak Yılmaz'ın bu sezonki performansı nedeniyle ikiye bölünmüş durumda.
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ROTHEN: "BU SEZON KENDİSİ İÇİN OYNUYOR"
Futbolculuk döneminde ülkemizde kısa bir süre Ankaragücü forması da giyen Jerome Rothen, Burak Yılmaz'ın performansını eleştirdi ve "Burak Yılmaz hakkında söylenecek çok şey var. Geçen sezon Lille'in başarısında, Fransa şampiyonu olmasında önemli katkı sağlamıştı. Üst düzey oyuncular konusunda çok hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Burak'tan da daha fazlasını bekliyorum. Sevilla karşısında da etkisizliği dikkat çekiyordu. Böyle olunca gerginleşiyor. Rakiplerine, takım arkadaşlarına ve hatta gençlere bile agresif yaklaşıyor. Doğru ruh halinde değil. Bu sezon, kendisi için oynuyor. Oyuncular için görevler, yükümlülükler vardır ancak doğru zihin düzeyinde değiller." dedi.
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PETIT: "36 YAŞINDA AMA LILLE'İN EN İYİSİ"
Arsenal'in efsane orta sahası Emmanuel Petit ise Burak Yılmaz'a destek vererek, "Suçladığınız tek kişi Burak ama şampiyon takım şu anda tanınmaz halde. Antrenör değişikliği olduğunu, yeni kan sağlanamadığını görmek gerekiyor. Ayrıca Burak'ın 36 yaşında olduğu ve Lille'e geldiğinden bu yana istatistik bakımından en iyi Lille oyuncusu olduğunu bilerek onu suçlamak zor. İki maçtan biri belirleyiciydi ve evet, geçen yıl olduğu seviyeden çok uzakta ama unutmamak gerekir ki en önde oynayan oyuncu ve bu yüzden durumu arkadaki oyuncuların performansına da bağlı" ifadelerini kullandı.
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ANELKA: "TEK SUÇLU BURAK DEĞİL"
Eski Fenerbahçe Anelka da Burak'ın tek suçlu olmadığını savundu ve "Suçlanacak tek kişinin Burak olmadığı bir gerçek. Hassas yapıda bir ekip var. Gelip doğru şeyleri yapamayan oyuncular var. Burak'ın kurtarıcı olmasını bekliyoruz çünkü o çok şey yaptı. Bir forvetten gol atmasını istiyoruz ama rakamları da hiç fena değil. Üstelik şimdi 36 yaşında ve onun için daha zor bir durum" diye konuştu.