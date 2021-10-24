Son Dakika: Lille - Brest maçına damga vuran kriz! Taraftarın sabrı taştı, Burak Yılmaz ıslıklandı ve...

PETIT: "36 YAŞINDA AMA LILLE'İN EN İYİSİ" Arsenal'in efsane orta sahası Emmanuel Petit ise Burak Yılmaz'a destek vererek, "Suçladığınız tek kişi Burak ama şampiyon takım şu anda tanınmaz halde. Antrenör değişikliği olduğunu, yeni kan sağlanamadığını görmek gerekiyor. Ayrıca Burak'ın 36 yaşında olduğu ve Lille'e geldiğinden bu yana istatistik bakımından en iyi Lille oyuncusu olduğunu bilerek onu suçlamak zor. İki maçtan biri belirleyiciydi ve evet, geçen yıl olduğu seviyeden çok uzakta ama unutmamak gerekir ki en önde oynayan oyuncu ve bu yüzden durumu arkadaki oyuncuların performansına da bağlı" ifadelerini kullandı.