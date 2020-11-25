Son Dakika | Lazio'da Vedat Muriqi'nin kabusu sürüyor! En kötüsü...
Lazio kariyerinde henüz gol ya da asistle tanışamayan Vedat Muriqi'nin Zenit karşısındaki performansı galibiyete rağmen geceye damga vurdu.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Vedat Muriqi oldu. İşte yaşananlar...
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BAŞAKŞEHİR DİRENEMEDİ
H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90 2. dakikada Daniel James atarken, Medipol Başakşehir'in golünü 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
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NEYMAR GALİBİYETİ GETİRDİ
Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Neymar'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
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BARCELONA VE JUVENTUS HATA YAPMADI
G Grubu'nda oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i Sergino Dest, Martin Braithwaite (2) ve Antoine Griezmann'ın golleriyle 4-0 yendi. Juventus ise sahasında geriye düştüğü maçta Ferencvaros'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İtalyan temsilcisine üç puanı getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Alvaro Morata attı.
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4 TAKIM ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
Alınan bu sonuçların ardından G Grubu'nda 12 puanlı Barcelona ve 9 puanlı Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Daha önce Chelsea ve Sevilla, gruptan çıkmayı garantilemişti.
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LAZIO RAHAT KAZANDI
F Grubu'da ise Lazio sahasında Zenit'i konuk etti. Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, Rus rakibini 3-1 gibi rahat bir skorla mağlup ederek puanını 8'e yükseltti. Zenit ise 1 puanla son sırada kaldı.
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VEDAT MURIQI ŞANSSIZLIĞINI KIRAMADI
İtalya'da oynanan karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimlerden bir tanesi eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi oldu. Kosovalı golcü, galibiyete rağmen bir kez daha bekleneni veremedi.
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81. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Zenit mücadelesine yedek başlayan Vedat Muriqi, karşılaşmanın 81. dakikasında 5. ve son oyuncu değişikliği hakkı olarak Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu. 9 dakikada sahada kalan deneyimli golcü, bir kez daha gol sevinci yaşayamadı.
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4 DAKİKA SONRA KAÇIRDI
Kosovalı forvet gol orucunu bozmanın yanı sıra Zenit karşısında 85. dakikada yararlanamadığı net fırsatla da İtalyan futbolseverlerin ve basınının eleştirilerinin hedefi oldu.
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KARŞI KARŞIYA ATAMADI
Maçın son bölümlerinde savunma arkasına sarkan Vedat Muriqi, aldığı pasla ceza sahası içinde altıpasın hemen önünde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak bekletmeden yaptığı tek vuruşu Zenit kalecisi Mikhail Kerzhakov'da kaldı.
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"KALECİYE NİŞANLADI"
İtalyan basını söz konusu pozisyon için, "Maçın bitimine 5 dakika kala, Luis Alberto'nun pasında Vedat Muriqi'nin mükemmel bir gol şansı vardı ancak topu Zenit kalecisi Mikhail Kerzhakov'a nişanladı." yorumu yapıldı.
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"GEÇMİŞİNDEN UZAKTA"
Vedat Muriqi için ayrıca, "Performans olarak bir tık daha öteye gidebilir. Geçmiş performanslarından hala bir adım uzakta" yorumları yapıldı.
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"KENDİNE GELEBİLMİŞ DEĞİL"
İtalyan taraftarlar ise "Vedat Muriqi hala kendine gelebilmiş değil. Çok net bir gol pozisyonu kaçtı. Sezona iyi bir başlangıç yapamadı." diyerek sosyal medya üzerinden Kosovalı ismi eleştirdi.
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6.0 PUAN İLE OYNADI
Öte yandan Vedat Muriqi, uluslararası futbol istatistik ve veri platformu whoscored.com'un verimlilik puanları sıralamasında takımın en kötü ikinci ismi oldu. 81. dakikada oyuna dahil olan Vedat Muriqi, 6.0 verimlilik puanı ile oynadı.
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ONDAN KÖTÜ BİR İSİM VAR
60. dakikada oyundan alınan ilk isim olan ve yerini Luiz Felipe'ye bırakan Patric ise 5.9 verimlilik puanıyla Vedat Muriqi'den daha düşük puanla maçı tamamlayan tek isim olarak kayıtlara geçti.
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YEDEKLER ARASINDAKİ EN KÖTÜSÜ
Vedat Muriqi ayrıca oyuna sonradan dahil olan 5 isim arasından en düşük verimlilik puanına sahip futbol oldu. Jean-Daniel Akpa Akpro 6.5, Danilo Cataldi 6.1, Mohamed Salim Fares 6.4, Luiz Felipe ise 6.5 puanla maçı tamamladı.