Son Dakika | Kulüpler indirimi kabul etmedi! Alternatif yayıncı görüşmeleri başladı...
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, TFF - Kulüpler Birliği - beIN SPORTS üçgeninde yaşanan indirim krizinin perde arkasını kaleme aldı.
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TAHİR KUM YAZDI
Sezon başında yıllık yayın bedelinde yüzde 13 indirim yaptıran Digitürk, önümüzdeki iki sezon için 350 milyon TL daha indirim talep etti.
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DEV İNDİRİM
Ancak TFF, bu rakamı 175.5 milyon TL’ye düşürdü. Kulüpler Birliği de kabul ederse, Digitürk önümüzdeki iki sezon 174.5 milyon TL daha az ödeme yapacak.
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ÖNEMLİ GELİŞMELER ARKA ARKAYA
Süper Lig maçlarının yayını konusunda dün önemli bir gelişme yaşandı...
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TFF İLE KRİTİK ZİRVE
Önümüzdeki iki sezonun yayın bedelinde toplam 350 milyon TL indirim talep eden Digitürk’ün yetkilileri dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile bir araya geldi.
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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Yapılan görüşmeler sonucunda TFF ile Digitürk, 174.5 milyon TL indirim yapılması konusunda prensip anlaşmasına vardı.
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GÖZLER KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE
TFF söz konusu anlaşmayı önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı’na götürecek ve konu orada yapılacak toplantıda karara bağlanacak.
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2016'DA İMZALANMIŞTI
2016’da imzaladığı anlaşma gereği kulüplere yılda ortalama 500 milyon dolar (yarısı ABD doları yarısı TL olmak şartıyla) ödeme taahhüdünde bulundu.
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ARKA ARKAYA İNDİRİM TALEBİ
Ancak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu sezon başında yüzde 13 indirim yaptıran Digitürk, 202021 ve 2021-21 sezonları için bir kez daha indirim istemişti.
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ALTERNATİF YAYINCILARLA GÖRÜŞÜLÜYOR
Kulüpler Birliği, iki yıl için toplamda 350 milyon TL’yi bulan bu indirimi kesinlikle kabul etmeyeceğini açıkladı ve alternatif yayıncı olarak Turkcell, D-Smart ve Türk Telekom ile görüşmelere başladı
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SÜRPRİZ TOPLANTI
İndirim talebine gerekçe olarak, Kovid-19 sürecinde yaşanan zararı gösteren Digitürk, Kulüpler Birliği’nin diğer yayın kuruluşları ile görüşme yaptığını öğrenince TFF’den sürpriz bir toplantı isteğinde bulundu.
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174.5 MİLYON TL İNDİRİM KABUL EDİLDİ
TFF yönetiminin olumlu yanıt vermesinin ardından dün Riva’da bir araya gelen taraflar, iki yıl için toplam 174.5 milyon TL indirimde anlaşmaya vardı.
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KULÜPLER BİRLİĞİ HENÜZ İKNA EDİLMEDİ
Kulüpler Birliği Vakfı da ikna edilirse, yayıncı kuruluş Digitürk önümüzdeki iki sezon kulüplere ödeyeceği paranın 175.5 milyon TL’sini kesecek.