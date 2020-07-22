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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 07:56,

Son Dakika | Kulüpler indirimi kabul etmedi! Alternatif yayıncı görüşmeleri başladı...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, TFF - Kulüpler Birliği - beIN SPORTS üçgeninde yaşanan indirim krizinin perde arkasını kaleme aldı.

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1TAHİR KUM YAZDI
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TAHİR KUM YAZDI

Sezon başında yıllık yayın bedelinde yüzde 13 indirim yaptıran Digitürk, önümüzdeki iki sezon için 350 milyon TL daha indirim talep etti.

2DEV İNDİRİM
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DEV İNDİRİM

Ancak TFF, bu rakamı 175.5 milyon TL’ye düşürdü. Kulüpler Birliği de kabul ederse, Digitürk önümüzdeki iki sezon 174.5 milyon TL daha az ödeme yapacak.

3ÖNEMLİ GELİŞMELER ARKA ARKAYA
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ÖNEMLİ GELİŞMELER ARKA ARKAYA

Süper Lig maçlarının yayını konusunda dün önemli bir gelişme yaşandı...

4TFF İLE KRİTİK ZİRVE
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TFF İLE KRİTİK ZİRVE

Önümüzdeki iki sezonun yayın bedelinde toplam 350 milyon TL indirim talep eden Digitürk’ün yetkilileri dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile bir araya geldi.

5PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Yapılan görüşmeler sonucunda TFF ile Digitürk, 174.5 milyon TL indirim yapılması konusunda prensip anlaşmasına vardı.

6GÖZLER KULÜPLER BİRLİĞİNDE
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GÖZLER KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE

TFF söz konusu anlaşmayı önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı’na götürecek ve konu orada yapılacak toplantıda karara bağlanacak.

72016DA İMZALANMIŞTI
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2016'DA İMZALANMIŞTI

2016’da imzaladığı anlaşma gereği kulüplere yılda ortalama 500 milyon dolar (yarısı ABD doları yarısı TL olmak şartıyla) ödeme taahhüdünde bulundu.

8ARKA ARKAYA İNDİRİM TALEBİ
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ARKA ARKAYA İNDİRİM TALEBİ

Ancak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu sezon başında yüzde 13 indirim yaptıran Digitürk, 202021 ve 2021-21 sezonları için bir kez daha indirim istemişti.

9ALTERNATİF YAYINCILARLA GÖRÜŞÜLÜYOR
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ALTERNATİF YAYINCILARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Kulüpler Birliği, iki yıl için toplamda 350 milyon TL’yi bulan bu indirimi kesinlikle kabul etmeyeceğini açıkladı ve alternatif yayıncı olarak Turkcell, D-Smart ve Türk Telekom ile görüşmelere başladı

10SÜRPRİZ TOPLANTI
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SÜRPRİZ TOPLANTI

İndirim talebine gerekçe olarak, Kovid-19 sürecinde yaşanan zararı gösteren Digitürk, Kulüpler Birliği’nin diğer yayın kuruluşları ile görüşme yaptığını öğrenince TFF’den sürpriz bir toplantı isteğinde bulundu.

11174.5 MİLYON TL İNDİRİM KABUL EDİLDİ
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174.5 MİLYON TL İNDİRİM KABUL EDİLDİ

TFF yönetiminin olumlu yanıt vermesinin ardından dün Riva’da bir araya gelen taraflar, iki yıl için toplam 174.5 milyon TL indirimde anlaşmaya vardı.

12KULÜPLER BİRLİĞİ HENÜZ İKNA EDİLMEDİ
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KULÜPLER BİRLİĞİ HENÜZ İKNA EDİLMEDİ

Kulüpler Birliği Vakfı da ikna edilirse, yayıncı kuruluş Digitürk önümüzdeki iki sezon kulüplere ödeyeceği paranın 175.5 milyon TL’sini kesecek.

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