Son Dakika | Kriz sonrası Galatasaray'da büyük değişim! Belhanda ve Feghouli yerine iki flaş transfer! Fenerbahçe'den...

Galatasaray yönetimi, sezona kötü başlangıcın ardından transfer için düğmeye bastı. Takımdan ayrılacak isimler ve devre arasında kadroya katılacak oyuncular belli oldu. İşte Galatasaray'da son gelişmeler...
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CAMİADA GÜNDEM MUSTAFA CENGİZ
Daha önce Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda hakkındaki açıklamalarıyla gündeme oturan Mustafa Cengiz, son olarak da Radamel Falcao ve Fatih Terim'i hedef alan ifadeler kullanmıştı. Mustafa Cengiz'in çarpıcı sözleri Galatasaray camiasında büyük ses getirmişti.
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"NE HALT YEDİKLERİNİ ANLATACAĞIM"
Belhanda ve Feghouli'nin maaş indirimini kabul etmemesi üzerine Mustafa Cengiz; "İki oyuncumuz beni çok üzdü. Ne halt yediklerini açıklayacağım." demişti. Bu açıklamanın ardından iki oyuncuya da kabul etmedikleri halde %15 indirim uygulandığı açıklanmıştı. Belhanda ve Feghouli de bunun üzerine FIFA'ya başvurmuştu.
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FATİH TERİM İÇİN NE DEDİ?
"Bazıları çağırdığım halde yönetime gelmediğini ileri sürüyor. Ayıp ediyorlar. Fatih Hoca ile her zaman görüşüyoruz. Her çağrıma iki dakikada koşarak gelir. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse geçmişte dikkate alınmayan çağrılarla beni karıştırmasın."
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FALCAO İÇİN NE DEDİ?
"Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin! Alanya maçında keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik."
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BELHANDA VE FEGHOULI İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray'da indirim krizinin yavaş yavaş takımın performansına da yansıması üzerine yönetim, Belhanda ve Feghouli ile yolları devre arasında ayırmanın planını yapmaya başladı. Bu iki oyuncunun yerine alınacak isimler de belli.
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ÖNCE FEGHOULI SATILACAK
Fanatik'in haberine göre teknik patron Fatih Terim, başta orta sahanın merkezi olmak üzere birkaç bölgeye daha takviye yapılmasını istiyor. Bununla ilgili olarak da yine yaz dönemindeki konu gündeme gelecek: Oyuncu satışı! Gözden çıkarılan ilk oyuncu Sofiane Feghouli. Cezayirli yıldızın bir Arap kulübüne satılması için menajerine tam yetki verildi.
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SADECE ARAPLAR İLGİLENİYOR
3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücret alan tecrübeli futbolcunun maaşında indirimi kabul etmemesinden dolayı, sadece Arap kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği ifade ediliyor. Yönetim, değerlendirmek için menajerlerden resmi teklifleri bekliyor. ANTRENMANA ÇIKMADI Alanyaspor maçında yedek oturan Sofiane Feghouli, Sarı-kırmızılı takımın Perşembe günü yaptığı antrenmana da katılmadı.
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ONYEKURU VE RODRIGUES LİSTE BAŞINDA
Belhanda ve Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi eski futbolcuları Henry Onyekuru ve Garry Rodriguesi devre arasında takıma katmayı düşünüyor.
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KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Monaco'da şans bulamayan ve son iki maçta kadroya alınmayan Henry Onyekuru liste başı. Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleşecek. Listedeki diğer isim Garry Rodrigues. Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği yıldız futbolcunun bonservisi Al İttihad'de bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyla anlaştığı öğrenilen Galatasaray, kiralama konusunda Arap kulübüyle masaya oturacak.
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GALATASARAY'DAN GELEN TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI
Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra verdiği röportajda; "Galatasaray beni transferin son günü istedi. Kulübüm Al İttihad reddedince Galatasaray'a gidemedim. Orada oynamak isterdim. Galatasaray yönetimi neden son gün teklif yaptı, anlayamadım. İkinci devrede Galatasaray'da oynar mıyım şu an bilemem. Suudi Arabistan'da güzel bir kontratım var işime bakmalıyım." sözlerini kullanmıştı.
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FALCAO GERÇEKLERİ
Mustafa Cengiz'in Falcao ile ilgili forma açıklamasının üzerine muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'da Falcao ve forma dosyasını açtı. Habere göre Galatasaray’ın A Takım forma tedarik sponsoru Nike, her zaman forma siparişlerini 1 sezon önce alıyor. Ve ilave sipariş de kabul etmiyor. Radamel Falcao’nun Galatasaray’a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin. Sarı kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike’a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı. Yeni sezon formaları ise aylar önce satışa çıktı. Galatasaray Kulübü, sezonun başlaması ile birlikte bugüne kadar tam 100 bin adet yeni sezon forması sattı. Yani bu sezon için belirlenen ve sipariş edilen 150 bin adet formanın 100 bini satıldı.
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SATILIRSA MONACO KAZANACAK
Monaco ile yapılan uzun görüşme, pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödemeden transfer edildi. Ve Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti. Falcao’nun bonservisinin yüzde 60’ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami’ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40’ın Galatasaray’ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60’ı ise Monaco alacak.
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REKOR DROGBA VE SNEIJDER DÖNEMİNDE
Galatasaray Kulübü’nün tarihinde en yüksek forma satışı ise 2012-13 sezonunda gerçekleşti. Dünyaca ünlü iki yıldızı kadrosuna katan Galatasaray kulübü o dönemde Nike’tan rekor bir forma siparişinde bulundu. Hem Drogba’yı hem de Sneijder’ı kadrosuna katan Galatasaray, 500 bin adet forma sipariş etti. Ve o sezon 300 bin forma sattı.