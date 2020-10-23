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GeriFutbol Son Dakika | Kriz sonrası Galatasaray'da büyük değişim! Belhanda ve Feghouli yerine iki flaş transfer! Fenerbahçe'den...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 12:44 | 

Son Dakika | Kriz sonrası Galatasaray'da büyük değişim! Belhanda ve Feghouli yerine iki flaş transfer! Fenerbahçe'den...

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in son yaptığı açıklamalar, Falcao ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması, Belhanda ve Feghouli krizinin sahaya yansımasının ardından yönetim, transfer için gaza bastı.

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Galatasaray yönetimi, sezona kötü başlangıcın ardından transfer için düğmeye bastı. Takımdan ayrılacak isimler ve devre arasında kadroya katılacak oyuncular belli oldu. İşte Galatasaray'da son gelişmeler...

2CAMİADA GÜNDEM MUSTAFA CENGİZ
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CAMİADA GÜNDEM MUSTAFA CENGİZ

Daha önce Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda hakkındaki açıklamalarıyla gündeme oturan Mustafa Cengiz, son olarak da Radamel Falcao ve Fatih Terim'i hedef alan ifadeler kullanmıştı. Mustafa Cengiz'in çarpıcı sözleri Galatasaray camiasında büyük ses getirmişti.

3NE HALT YEDİKLERİNİ ANLATACAĞIM
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"NE HALT YEDİKLERİNİ ANLATACAĞIM"

Belhanda ve Feghouli'nin maaş indirimini kabul etmemesi üzerine Mustafa Cengiz; "İki oyuncumuz beni çok üzdü. Ne halt yediklerini açıklayacağım." demişti. Bu açıklamanın ardından iki oyuncuya da kabul etmedikleri halde %15 indirim uygulandığı açıklanmıştı. Belhanda ve Feghouli de bunun üzerine FIFA'ya başvurmuştu.

4FATİH TERİM İÇİN NE DEDİ
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FATİH TERİM İÇİN NE DEDİ?

"Bazıları çağırdığım halde yönetime gelmediğini ileri sürüyor. Ayıp ediyorlar. Fatih Hoca ile her zaman görüşüyoruz. Her çağrıma iki dakikada koşarak gelir. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse geçmişte dikkate alınmayan çağrılarla beni karıştırmasın."

5FALCAO İÇİN NE DEDİ
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FALCAO İÇİN NE DEDİ?

"Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin! Alanya maçında keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik."

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BELHANDA VE FEGHOULI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'da indirim krizinin yavaş yavaş takımın performansına da yansıması üzerine yönetim, Belhanda ve Feghouli ile yolları devre arasında ayırmanın planını yapmaya başladı. Bu iki oyuncunun yerine alınacak isimler de belli.

7ÖNCE FEGHOULI SATILACAK
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ÖNCE FEGHOULI SATILACAK

Fanatik'in haberine göre teknik patron Fatih Terim, başta orta sahanın merkezi olmak üzere birkaç bölgeye daha takviye yapılmasını istiyor. Bununla ilgili olarak da yine yaz dönemindeki konu gündeme gelecek: Oyuncu satışı! Gözden çıkarılan ilk oyuncu Sofiane Feghouli. Cezayirli yıldızın bir Arap kulübüne satılması için menajerine tam yetki verildi.

8SADECE ARAPLAR İLGİLENİYOR
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SADECE ARAPLAR İLGİLENİYOR

3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücret alan tecrübeli futbolcunun maaşında indirimi kabul etmemesinden dolayı, sadece Arap kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği ifade ediliyor. Yönetim, değerlendirmek için menajerlerden resmi teklifleri bekliyor.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Alanyaspor maçında yedek oturan Sofiane Feghouli, Sarı-kırmızılı takımın Perşembe günü yaptığı antrenmana da katılmadı.

9ONYEKURU VE RODRIGUES LİSTE BAŞINDA
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ONYEKURU VE RODRIGUES LİSTE BAŞINDA

Belhanda ve Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi eski futbolcuları Henry Onyekuru ve Garry Rodriguesi devre arasında takıma katmayı düşünüyor.

10KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
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KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Monaco'da şans bulamayan ve son iki maçta kadroya alınmayan Henry Onyekuru liste başı. Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleşecek. Listedeki diğer isim Garry Rodrigues. Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği yıldız futbolcunun bonservisi Al İttihad'de bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyla anlaştığı öğrenilen Galatasaray, kiralama konusunda Arap kulübüyle masaya oturacak.

11GALATASARAYDAN GELEN TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI
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GALATASARAY'DAN GELEN TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra verdiği röportajda; "Galatasaray beni transferin son günü istedi. Kulübüm Al İttihad reddedince Galatasaray'a gidemedim. Orada oynamak isterdim. Galatasaray yönetimi neden son gün teklif yaptı, anlayamadım. İkinci devrede Galatasaray'da oynar mıyım şu an bilemem. Suudi Arabistan'da güzel bir kontratım var işime bakmalıyım." sözlerini kullanmıştı.

12FALCAO GERÇEKLERİ
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FALCAO GERÇEKLERİ

Mustafa Cengiz'in Falcao ile ilgili forma açıklamasının üzerine muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'da Falcao ve forma dosyasını açtı. Habere göre Galatasaray’ın A Takım forma tedarik sponsoru Nike, her zaman forma siparişlerini 1 sezon önce alıyor. Ve ilave sipariş de kabul etmiyor. Radamel Falcao’nun Galatasaray’a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin. Sarı kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike’a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı. Yeni sezon formaları ise aylar önce satışa çıktı. Galatasaray Kulübü, sezonun başlaması ile birlikte bugüne kadar tam 100 bin adet yeni sezon forması sattı. Yani bu sezon için belirlenen ve sipariş edilen 150 bin adet formanın 100 bini satıldı.

13SATILIRSA MONACO KAZANACAK
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SATILIRSA MONACO KAZANACAK

Monaco ile yapılan uzun görüşme, pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödemeden transfer edildi. Ve Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti. Falcao’nun bonservisinin yüzde 60’ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami’ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40’ın Galatasaray’ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60’ı ise Monaco alacak.

14REKOR DROGBA VE SNEIJDER DÖNEMİNDE
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REKOR DROGBA VE SNEIJDER DÖNEMİNDE

Galatasaray Kulübü’nün tarihinde en yüksek forma satışı ise 2012-13 sezonunda gerçekleşti. Dünyaca ünlü iki yıldızı kadrosuna katan Galatasaray kulübü o dönemde Nike’tan rekor bir forma siparişinde bulundu. Hem Drogba’yı hem de Sneijder’ı kadrosuna katan Galatasaray, 500 bin adet forma sipariş etti. Ve o sezon 300 bin forma sattı.

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