Son Dakika | Kriz sonrası Galatasaray'da büyük değişim! Belhanda ve Feghouli yerine iki flaş transfer! Fenerbahçe'den...

FALCAO GERÇEKLERİ Mustafa Cengiz'in Falcao ile ilgili forma açıklamasının üzerine muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'da Falcao ve forma dosyasını açtı. Habere göre Galatasaray’ın A Takım forma tedarik sponsoru Nike, her zaman forma siparişlerini 1 sezon önce alıyor. Ve ilave sipariş de kabul etmiyor. Radamel Falcao’nun Galatasaray’a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin. Sarı kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike’a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı. Yeni sezon formaları ise aylar önce satışa çıktı. Galatasaray Kulübü, sezonun başlaması ile birlikte bugüne kadar tam 100 bin adet yeni sezon forması sattı. Yani bu sezon için belirlenen ve sipariş edilen 150 bin adet formanın 100 bini satıldı.