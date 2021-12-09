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GeriFutbol Son Dakika: Kral Burak Yılmaz durdurulamıyor! 36 yaşında tarihe geçti ve Cristiano Ronaldo'yu yakaladı...
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Futbol
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 08:54 | 

Son Dakika: Kral Burak Yılmaz durdurulamıyor! 36 yaşında tarihe geçti ve Cristiano Ronaldo'yu yakaladı...

Lille forması giyen 36 yaşındaki milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Wolfsburg ağlarına gönderdiği golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İşte gecenin öne çıkan gelişmeleri...

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1BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ

BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ

Lille'de top koşturan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Wolfsburg maçında attığı golle 36 yaşında adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Deneyimli golcü, Cristiano Ronaldo'yu yakalamayı başardı...
2İŞTE GECEYE DAMGA VURAN SONUÇLAR

İŞTE GECEYE DAMGA VURAN SONUÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında lider Bayern Münih ile gruptan çıkma mücadelesi veren Barcelona kozlarını paylaştı. Alman rakibine 3-0 mağlup olan Katalan temsilcisi, Devler Ligi'ne veda etti.
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Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Barcelona ise Allianz Arena'da 90 dakika boyunca gol sevinci yaşamadı.
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Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih, gruptaki tüm maçlarını kazanmış oldu ve lider olarak bir üst tura yükseldi. Benfica ile gruptan çıkma mücadelesi veren Barcelona ise Portekiz ekibinin 2-0 kazandığı gecede yaşadığı mağlubiyetin ardından grubunu 7 puanla üçüncü sırada tamamladı.
520 YIL SONRA BİR İLK

20 YIL SONRA BİR İLK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Barcelona, Devler Ligi'nde 20 yıl sonra ilk kez gruptan çıkamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Katalanlar, en son 2000/01 sezonunda grup aşamasını geçememişti.
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Grubunu 18 puan ve +19 gol averajıyla tamamlayan Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bu iki alanda da kendine ait olan rekoru (2019/20) egale etti. Öte yandan Thomas Müller, Barcelona karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 gole ulaşan ilk Alman oyuncu oldu.
7BENFICA TURLADI

BENFICA TURLADI

Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. maçında Benfica, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti ve Barcelona'nın yenilmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Benfica'nın gollerini Yaremchuk ve Gilberto attı.
8UNITED LİDER OLARAK ÇIKTI

UNITED LİDER OLARAK ÇIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 6. hafta mücadelesinde Manchester United ile Young Boys karşı karşıya geldi. Sahadan iki ekip 1-1'lik eşitlikle ayrılırken Manchester United, gruptan lider olarak çıkmayı başardı.
9SEVILLA YENİDEN AVRUPA LİGİNDE

SEVILLA YENİDEN AVRUPA LİGİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Salzburg, Sevilla'yı konuk etti. Avusturya ekibi, Noah Okafor'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 10 puanla grubu lider Lille'in ardında ikinci sırada tamamlayan Salzburg adını son 16 takım arasına yazdırırken, Sevilla da Avrupa Ligi bileti aldı.
10JUVENTUS HATA YAPMADI

JUVENTUS HATA YAPMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus, sahasında Malmö'yü ağırladı. İsveç temsilcisini tek golle yenen Juventus, gruptan 15 puanla lider olarak çıkarken, 1 puanlı Malmö ise son sırada kaldı.
11CHELSEA LİDERLİĞİ KAPTIRDI

CHELSEA LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6.maçında Chelsea, deplasmanda Zenit'i 3-3 berabere kaldı. Chelsea'nin gollerini Werner(2) ve Lukaku atarken Zenit'in golleri Claudinho, Azmoun ve Ozdoev'den geldi. Bu skorun ardından Chelsea, liderliği Juventusa kaptırdı ve 12 puanla grubu ikinci sırada bitirdi, Zenit ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı.
12BURAK YILMAZ YİNE SAHNEDE

BURAK YILMAZ YİNE SAHNEDE

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lille, gruptaki son maçında Wolfsburg'a konuk oldu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Lille, maçı 3-1 kazandı. Karşılaşmanın açılış golünü 11. dakikada Burak Yılmaz attı. Lille, aldığı galibiyetle gruptan 11 puanla lider çıktı.
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Burak Yılmaz böylece 2012/13 ve 2013/14 sezonlarından sonra bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmeyi başardı. Deneyimli golcü, o sezonlarda Galatasaray forması giyiyordu.
14RONALDOYU YAKALADI

RONALDO'YU YAKALADI

OPTA verilerine göre Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Milli futbolcumuz dışında listede Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filipo Inzaghi ve Laurent Blanc yer alıyor.
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36 yaşındaki Burak Yılmaz ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bir Fransız kulübünde gol atan en yaşlı oyuncu unvanının da sahibi oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta ile Villarreal'in karşılaşacağı mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
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