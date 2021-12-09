Son Dakika: Kral Burak Yılmaz durdurulamıyor! 36 yaşında tarihe geçti ve Cristiano Ronaldo'yu yakaladı...

Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih, gruptaki tüm maçlarını kazanmış oldu ve lider olarak bir üst tura yükseldi. Benfica ile gruptan çıkma mücadelesi veren Barcelona ise Portekiz ekibinin 2-0 kazandığı gecede yaşadığı mağlubiyetin ardından grubunu 7 puanla üçüncü sırada tamamladı.