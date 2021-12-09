Son Dakika: Kral Burak Yılmaz durdurulamıyor! 36 yaşında tarihe geçti ve Cristiano Ronaldo'yu yakaladı...
Lille forması giyen 36 yaşındaki milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Wolfsburg ağlarına gönderdiği golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İşte gecenin öne çıkan gelişmeleri...
BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ
Lille'de top koşturan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Wolfsburg maçında attığı golle 36 yaşında adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Deneyimli golcü, Cristiano Ronaldo'yu yakalamayı başardı...
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Barcelona ise Allianz Arena'da 90 dakika boyunca gol sevinci yaşamadı.
20 YIL SONRA BİR İLK
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Barcelona, Devler Ligi'nde 20 yıl sonra ilk kez gruptan çıkamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Katalanlar, en son 2000/01 sezonunda grup aşamasını geçememişti.
BENFICA TURLADI
Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. maçında Benfica, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti ve Barcelona'nın yenilmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Benfica'nın gollerini Yaremchuk ve Gilberto attı.
SEVILLA YENİDEN AVRUPA LİGİ'NDE
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Salzburg, Sevilla'yı konuk etti. Avusturya ekibi, Noah Okafor'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 10 puanla grubu lider Lille'in ardında ikinci sırada tamamlayan Salzburg adını son 16 takım arasına yazdırırken, Sevilla da Avrupa Ligi bileti aldı.
CHELSEA LİDERLİĞİ KAPTIRDI
Şampiyonlar Ligi H Grubu 6.maçında Chelsea, deplasmanda Zenit'i 3-3 berabere kaldı. Chelsea'nin gollerini Werner(2) ve Lukaku atarken Zenit'in golleri Claudinho, Azmoun ve Ozdoev'den geldi. Bu skorun ardından Chelsea, liderliği Juventusa kaptırdı ve 12 puanla grubu ikinci sırada bitirdi, Zenit ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı.
BURAK YILMAZ YİNE SAHNEDE
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lille, gruptaki son maçında Wolfsburg'a konuk oldu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Lille, maçı 3-1 kazandı. Karşılaşmanın açılış golünü 11. dakikada Burak Yılmaz attı. Lille, aldığı galibiyetle gruptan 11 puanla lider çıktı.
Burak Yılmaz böylece 2012/13 ve 2013/14 sezonlarından sonra bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmeyi başardı. Deneyimli golcü, o sezonlarda Galatasaray forması giyiyordu.