Son Dakika | Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo için ağır sözler! İtalya Spor Bakanı...

"PANDEMİYE İNANMAYI BIRAKACAKLAR!" Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Aveiro, ''Eğer dünyayı Cristiano Ronaldo'nun uyandırması gerekiyorsa, demek ki bu adam Tanrının elçisidir. Bugünden itibaren yüzbinlerce insan pandemiye ve testlere inanmayı bırakacak. Tarihin gördüğü en büyük sahtekarlık bu!'' sözlerini kullandı.