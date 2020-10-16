Son Dakika | Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo için ağır sözler! İtalya Spor Bakanı...
Portekiz Milli Takımı'nda girdiği koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, karantinayı delerek ülkesinden Torino'ya özel ambulans uçakla gelmiş ve burada izolasyoa sürecine başlamıştı. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hareketi, İtalya'da büyük tartışma başlattı.
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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış ve oyuncu, ülkesinin İsveç maçı kadrosundan çıkarılmıştı.
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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Ronaldo'nun herhangi bir semptom göstermediği ve otel odasında takımdan ayrı şekilde izolasyona girdiği ifade edilmişti.
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PORTEKİZ'DE KALMADI VE ÖZEL AMBULANS UÇAKLA İTALYA'YA GİTTİ
Cristiano Ronaldo, test sonucunun pozitif çıktığı gün Portekiz'de karantinaya girmek yerine Avrupa genelinde özel ambulans uçak hizmeti veren bir şirketten kiraladığı ambulans uçakla Torino'ya gitmiş ve karantinaya bu şehirde girmişti.
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Ronaldo'nun bulaşıcı virüsle seyahat etmesinin doğru olup olmadığı koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan tartışma yarattı. Birçok basın mensubu ve sağlık uzmanı, Ronaldo'nun bu hareketine tepki gösterdi.
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SPOR BAKANI: RONALDO PROTOKOLÜ İHLAL ETTİ
Konuyla ilgili konuşan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yıldız futbolcunun seyahatinin corona virüs protokolüne aykırı olduğunu belirtti. Rai Radyosu'na konuşan Spadafora: "Sağlık otoritelerinin izni olmadan protokolü ihlal ettiğini düşünüyorum." dedi.
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SAĞLIK GENEL MÜDÜRÜ: ÜLKEYE DÖNMEK İSTEYEN HERKES GİBİ...
Sağlık Genel Müdürü ise 35 yaşındaki futbolcunun Covid-19'u olan ve ikamet ettiği ülkeye geri dönmek isteyen herkes gibi muamele gördüğünü söyledi.
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BAŞI BÜYÜK DERTTE
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını kapsamında yaptığı ihlaller ve uymadığı kurallar sebebiyle hakim karşısına çıkabilir.
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Torino Halk Sağlığı Merkezi, corona virüsü önlemlerine uymayarak milli takım kampı için şehri terk eden Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.
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CEZAİ YAPTIRIM KESİN
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi, Juventus forması giyen 4 futbolcunun şehirde uygulanan coronavirüs izolasyonunu prosedürlerini ihlal ettiklerini doğruladı ve hepsi için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etmişti. Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo'ya bireysel olarak cezai yaptırım uygulanmasının kesin olduğu belirtilmişti.
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DİĞER OYUNCULARIN TEST SONUCU NEGATİF
Ayrıca pozitif vakanın ardından milli takımda bulunan diğer oyuncuların testten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi.
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"PANDEMİYE İNANMAYI BIRAKACAKLAR!"
Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Aveiro, ''Eğer dünyayı Cristiano Ronaldo'nun uyandırması gerekiyorsa, demek ki bu adam Tanrının elçisidir. Bugünden itibaren yüzbinlerce insan pandemiye ve testlere inanmayı bırakacak. Tarihin gördüğü en büyük sahtekarlık bu!'' sözlerini kullandı.
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TAKIM YEMEĞİNDEYDİ
Ronaldo, testinin pozitif çıkmasından bir gün önce, Portekiz kampındaki takım arkadaşlarıyla yediği akşam yemeğinden bu kareyi paylaşmıştı.
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FRANSIZ FUTBOLCULARLA YAKINLAŞMIŞTI
Ronaldo, Portekiz - Fransa maçında Kylian Mbappe başta olmak üzere birçok Fransız futbolcu ile maç öncesi ve sonrası sarılmıştı, yıldız futbolcunun testinin pozitif çıkmasının ardından bu oyuncularda da virüs çıkabileceği konuşulsa da Fransa cephesinde bir problem çıkmadı.
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"FORMAYI YIKAMAYACAĞIM"
Portekiz maçı sonrası Ronaldo'nun formasını alan Fransız futbolcu Eduardo Camavinga, yaptığı paylaşımda 'Formayı yıkamayacağım' ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım da Ronaldo'nun virüse yakalanmasının ardından çok konuşuldu.
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PORTEKİZ - İSVEÇ MAÇINI BÖYLE İZLEDİ
Torino'ya dönen ve karantinaya giren Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'in İsveç'i farklı mağlup ettiği karşılaşmayı bu şekilde izlemiş ve yaptığı paylaşımla ülkesine destek olmuştu.
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AİLESİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYOR
Ronaldo; annesi Dolores; sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla görüntülü konuşarak hasret gideriyor.
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SON PAYLAŞIMI
Cristiano Ronaldo, bugün karantinada yaptığı paylaşımda ise bu fotoğrafa şu ifadeleri kullandı: "Yapamayacaklarının, yapabileceklerinin önüne geçmesine izin verme"