Son Dakika | Korkutan sakatlık sonrası Neymar'ın babası açıkladı! 'Oğlumu kurban ettiler...'

'BU ŞİDDET NE KADAR SÜRECEK?' Daha ne kadar böyle sürecek? Bu aşırı şiddetti çok iyi hatırlıyoruz! Neden daha önceden böyle ölümcül fauller önlenmiyor? Niye harekete geçmek için 8-9. faulün yapılması bekleniyor?