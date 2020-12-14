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GeriFutbol Son Dakika | Korkutan sakatlık sonrası Neymar'ın babası açıkladı! 'Oğlumu kurban ettiler...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 10:00 | 

Son Dakika | Korkutan sakatlık sonrası Neymar'ın babası açıkladı! 'Oğlumu kurban ettiler...'

Neymar'ın PSG - Lyon maçında ciddi bir şekilde sakatlanması Avrupa futbolunun gündemine otururken Brezilyalı yıldızın babasından flaş açıklamalar geldi.

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Fransa Ligi'nde PSG, Lyon'a 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın 90+6. dakikasında korkutan bir pozisyon yaşandı.

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Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Lyon'dan Thiago Mendes, Neymar'a çok sert bir faul yaparken yıldız futbolcu acı içinde kendisini yerde buldu.

3GÖZ YAŞLARI İLE TERKETTİ
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'GÖZ YAŞLARI İLE TERKETTİ'

Oyuna devam edemeyen Neymar, gözyaşları içinde sedyeyle kenara alırken daha ilk anda Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olduğu anlaşıldı.

4İYİ DEĞİL, ENDİŞELİYİM
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'İYİ DEĞİL, ENDİŞELİYİM'

Maçın hemen ardından da PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, korkutan açıklamayı yapmış ve ''Neymar'ın durumu iyi görünmüyor, endişeliyim.'' sözlerini kullanmıştı.

5İLK BELİRTİLER KORKUTUCU
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İLK BELİRTİLER KORKUTUCU

İlk belirtilere göre Neymar'ın ayak bileğinin kırıldığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun sezonu kapaması da çok ciddi bir olasılık.

6BABASI İSYAN ETTİ
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BABASI İSYAN ETTİ!

Geceye damga vuran bu olayın ardından 28 yaşındaki futbolcunun babası Neymar da Silva Santos, çok sert açıklamalarda bulundu ve oğlunun sakatlığına isyan etti.

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Instagram hesabından Mendes'in oğluna yaptığı sert faulü paylaşan Neymar da Silva Santos, şu sözleri kullandı;

8BU ŞİDDET NE KADAR SÜRECEK
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'BU ŞİDDET NE KADAR SÜRECEK?'

Daha ne kadar böyle sürecek? Bu aşırı şiddetti çok iyi hatırlıyoruz! Neden daha önceden böyle ölümcül fauller önlenmiyor? Niye harekete geçmek için 8-9. faulün yapılması bekleniyor?

9NEDEN GÖRMÜYORSUN
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'NEDEN GÖRMÜYORSUN?'

VAR niye var? Bu hareketleri önceden göremiyor musunuz? Bu kadar şiddetli bir girişi görmek için illa VAR'a mı ihtiyacını var?

10İLLA CANIMIZIN YANMASI MI LAZIM
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'İLLA CANIMIZIN YANMASI MI LAZIM?'

Dürüst kararlar vermeniz için illa birilerin canının yanması mı gerekiyor? Sorumsuzca, şiddetli bir şekilde oğlumun bileklerine doğru kayıyor. Bunu neden önlemiyorsunuz?

11KAYBEDEN DÜNYA FUTBOLU OLACAK
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'KAYBEDEN DÜNYA FUTBOLU OLACAK'

Oğluma sürekli faul yapılıyor, sürekli görmezden geliniyor. Sonuçta kaybeden dünya futbolu olacak. Oğlumu kurban edene kadar devam mı edeceksiniz?

12OĞLUMU KURBAN ETTİLER
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'OĞLUMU KURBAN ETTİLER!'

Oyun kimin kontrolü altında? Kararları kim veriyor? İnanamıyorum! Harekete geçmek için bu kadar beklenmemeliydi. Sonuçlar ortada. Oğlumu kurban ettiler, Allah bizi korusun!

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Neymar, daha önceden de ayak tarak kemiğinden sakatlanmış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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Lyon maçındaki sakatlık sonrası yıldız futbolcunun ne kadar sahalardan uzak kalacağının kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

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