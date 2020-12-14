Son Dakika | Korkutan sakatlık sonrası Neymar'ın babası açıkladı! 'Oğlumu kurban ettiler...'

Fransa Ligi'nde PSG, Lyon'a 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın 90+6. dakikasında korkutan bir pozisyon yaşandı.Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Lyon'dan Thiago Mendes, Neymar'a çok sert bir faul yaparken yıldız futbolcu acı içinde kendisini yerde buldu.Oyuna devam edemeyen Neymar, gözyaşları içinde sedyeyle kenara alırken daha ilk anda Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olduğu anlaşıldı.Maçın hemen ardından da PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, korkutan açıklamayı yapmış ve ''Neymar'ın durumu iyi görünmüyor, endişeliyim.'' sözlerini kullanmıştı.İlk belirtilere göre Neymar'ın ayak bileğinin kırıldığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun sezonu kapaması da çok ciddi bir olasılık.Geceye damga vuran bu olayın ardından 28 yaşındaki futbolcunun babası Neymar da Silva Santos, çok sert açıklamalarda bulundu ve oğlunun sakatlığına isyan etti.Instagram hesabından Mendes'in oğluna yaptığı sert faulü paylaşan Neymar da Silva Santos, şu sözleri kullandı;Daha ne kadar böyle sürecek? Bu aşırı şiddetti çok iyi hatırlıyoruz! Neden daha önceden böyle ölümcül fauller önlenmiyor? Niye harekete geçmek için 8-9. faulün yapılması bekleniyor?VAR niye var? Bu hareketleri önceden göremiyor musunuz? Bu kadar şiddetli bir girişi görmek için illa VAR'a mı ihtiyacını var?Dürüst kararlar vermeniz için illa birilerin canının yanması mı gerekiyor? Sorumsuzca, şiddetli bir şekilde oğlumun bileklerine doğru kayıyor. Bunu neden önlemiyorsunuz?Oğluma sürekli faul yapılıyor, sürekli görmezden geliniyor. Sonuçta kaybeden dünya futbolu olacak. Oğlumu kurban edene kadar devam mı edeceksiniz?Oyun kimin kontrolü altında? Kararları kim veriyor? İnanamıyorum! Harekete geçmek için bu kadar beklenmemeliydi. Sonuçlar ortada. Oğlumu kurban ettiler, Allah bizi korusun!Neymar, daha önceden de ayak tarak kemiğinden sakatlanmış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.Lyon maçındaki sakatlık sonrası yıldız futbolcunun ne kadar sahalardan uzak kalacağının kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.