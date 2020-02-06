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Basketbol
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 07:40, /

Son Dakika | Kobe Bryant ve kızının ölümü hakkında yeni açıklama! ABD basını duyurdu...

NBA'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant 26 Ocak’ta 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Sporseverlerin şokunu atlatamadığı kazayla ilgili ABD basını yeni bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

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NBA efsanesi Kobe Bryant'ın 26 Ocak'ta hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili son olarak ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Paylaşılan kayıtta görgü tanığı, ''Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrası sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlar...'' ifadelerini kullanıyordu. 

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Bir başka görgü tanığı ise acı bir şekilde ''Helikopter, dağa çarptı' bilgisini verdi. Kaza yerine yakın olduğunu paylaşan bir adam ise ''Kazanın sesini duyduk ama şimdi sadece alev ve dumanları görebiliyoruz'' dedi.

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Kobe Bryant'ın ölümünün ardından bir hafta geçmesine rağmen cenaze töreninin hala yapılmaması olay oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreni için bir toplantı gerçekleştirildi. Cenaze töreninin yüksek ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi. Coliseum’un yaklaşık 80 bin kişilik kapasiteli ve çevresinde çok sayıda yeşil alanların olmasından dolayı bu fikre sıcak bakıldığı kaydedildi.

42 SAATİ 15 DAKİKAYA İNDİRİYOR

2 SAATİ 15 DAKİKAYA İNDİRİYOR

Kaliforniya'da Pazar günü oldukça yoğun bir sis olduğu belirtilirken Kobe, hayatını kaybettiği kazada helikopterle yalnızca 15 dakika yolculuk yapacaktı...

5BEDELİ 4 BİN DOLAR

BEDELİ 4 BİN DOLAR

Bryant'ın yanı sıra Los Angeles yakınlarında yaşayan ünlüler, şehrin trafiğinden kaçmak için helikopter tercih edebiliyor. Pilot ve uçuş eğitmeni Philippe Lesourd, "Bunun gibi bir araç (Sikorsky S-76) kiralamanın bedeli saatte 4 bin dolar. Pilotun da yılda en az 100 bin dolar kazanıyor olası lazım" diyor.

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Bryant'ın özel helikopter kullanmaya 2006 yılında başladığı biliniyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Bryant sabahları kızlarını arabayla okula bıraktıktan sonra, antrenman için yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki LA Lakers'ın stadyumuna helikopterle uçuyor ve ardından onları okuldan almak için yaşadığı Newport Beach'e dönüyordu.ABD basını Los Angeles Memorial Coliseum'da 80 bin kişinin katılacağı bir cenaze töreninin düzenleneceğini söylese de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

7KESİN ÖLÜM NEDENİ: KÜNT TRAVMASI

KESİN ÖLÜM NEDENİ: KÜNT TRAVMASI

Kobe Bryant ve kızının ölüm nedenin künt travması olduğu açıklandı. Peki Bryant’ın ölüm nedeni künt travması nedir?

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Travma gelişmiş ülkelerde önde gelen ölüm sebeplerinden birisidir. Travma, yapısal değişiklik ve fizyolojik bozukluklarla karakterize, mekanik, termal, elektrik ve kimyasal enerjilerle oluşan veya oksijen ve ısı gibi yaşamın temel unsurlarının yokluğuna bağlı olarak ortaya çıkan yaralanmalardır.

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Bu karmaşık yaralanma mekanizmalarının anlaşılması ve acil olarak tanı ve tedavinin sağlanabilmesi için, travmanın oluş mekanizmalarının ve etkilerinin tanımlanmasın gerekmektedir.Künt travma kısaca künt bir nesneden veya uygulanan diğer saldırıların neden olduğu fiziksel hasar olarak tanımlanabilir.

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Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir. Künt travmada derinin bütünlüğü bozulmadan alttaki organlarda çeşitli derecelerde yaralanmalar olur. Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır. Künt travmalarda hastalarda gücün direkt yayılımıyla kompresyon tipi yaralanma olur.

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Yüksekten düşmeler künt yaralanmaya örnektir. Yaralanmanın derecesi; mesafeyle ve yere çarpma hızıyla orantılıdır. İlginç olan yüksekten düşen hastalarda intraabdominal yaralanmalar çok yaygın değildir. Genelde içi boş visseral organ rüptürü görülür ve bu hiçbir zaman hipotansiyon yapmaz. Bununla birlikte retroperitoneal yaralanmalar oldukça yaygındır. Çünkü genellikle aksiyal iskelet yanında yüksek geçiş gücü görülür.

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Öte yandan Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center önüne Kobe'nin anısına bırakılan eşyalar toplandı. Bir hafta içinde onbinlerce taraftar 41 yaşında hayatını kaybeden efsane basketbolcuyu anmak için Staples Center önünde toplanmışlardı.

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Staples Center Başkanı Lee Zeidman ise taraftarların Kobe Bryant anısına salonun önüne 1.353 basketbol topu, 25 bin mum, 5 bin mektup, 500 oyuncak hayvan ve 350 çift ayakkabı bıraktığını açıkladı.

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