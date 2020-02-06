Son Dakika | Kobe Bryant ve kızının ölümü hakkında yeni açıklama! ABD basını duyurdu...

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından bir hafta geçmesine rağmen cenaze töreninin hala yapılmaması olay oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreni için bir toplantı gerçekleştirildi. Cenaze töreninin yüksek ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi. Coliseum’un yaklaşık 80 bin kişilik kapasiteli ve çevresinde çok sayıda yeşil alanların olmasından dolayı bu fikre sıcak bakıldığı kaydedildi.