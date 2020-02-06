Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 07:40,
Son Dakika | Kobe Bryant ve kızının ölümü hakkında yeni açıklama! ABD basını duyurdu...
NBA'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant 26 Ocak’ta 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Sporseverlerin şokunu atlatamadığı kazayla ilgili ABD basını yeni bilgileri paylaşmaya devam ediyor.
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın 26 Ocak'ta hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili son olarak ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Paylaşılan kayıtta görgü tanığı, ''Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrası sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlar...'' ifadelerini kullanıyordu.
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