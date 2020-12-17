Son Dakika | Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopter kazasında yeni gelişme! Fotoğraflar...

"En az 2 itfaiyeci ve 8 acil yardım görevlisinin fotoğraf çektiği tespit ettik. Hepsi daha sonra merkeze gelerek fotoğrafları çektiklerini ve sonrasında paylaştıklarını kabul edip, hepsini sildiler. İlk yaptıkları yanlışa rağmen sonradan böyle hareket etmeleri bizi memnun etti."