Son Dakika | Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopter kazasında yeni gelişme! Fotoğraflar...
Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti ancak trajik kazayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Spor Arena Dış Haber
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişinin hayatını kaybettiği talihsiz helikopter kazasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen yeni bir gelişme yaşandı.
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Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin de bulunduğu helikopter, 26 Ocak 2020 günü Los Angeles'ta bulunan dağlık bir alana düşmüştü.
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KİMSE KURTULAMADI
Kobe ve kızının yanı sıra helikopterde 13 yaşındaki Gianna'nın takım arkadaşları Alyssa Altobelli ve Payton Chester; ebeveynleri Keri ve John Altobelli; Sarah Chester; Gianna'nın basketbol takımı Orange County yardımcı antrenörü Christina Mauser; ve pilot Ara Zobayan vardı. Kazada 9 kişi de yaşamını yitirmişti.
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FOTOĞRAFLAR SIZDIRILMIŞTI
Kobe Bryant, kızı Gianna ve diğer 7 kişinin hayatını kaybettiği trajik kazada olay yerine ilk olarak giden polis ve itfaiye ekiplerinin enkazdan çektikleri fotoğrafları sızdırdıkları ortaya çıkmıştı.
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DAVA AÇTI
Bu konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi bugün yaşandı. TMZ Sports'un haberine göre Kobe'nin kızı Gianna'nın basketbol takımı Orange County'nin yardımcı koçu Christiana Mauser'in eşi Matthew Mauser, enkaz fotoğraflarının sızdırılması ile ilgili Los Angeles Bölge Şerifi Alex Villanueva ve departmanına dava açtı.
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden hristiana Mauser'in eşi Matthew Mauser, dava sebebinde Şerif Alex Villanueva'nın kazanın sonrası bölgeyi koruma altına almakta kötü bir iş çıkardığını ifade etti.
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Matthew Mauser, dava başvurusunda Şeriflik departmanına bağlı polis ve itfaiye ekiplerinin enkaz görüntülerini izinsiz sızdırdığı, bu sebeple kendisi, üç çocuğu ve yakınlarının duygusal zorluklar çektiklerini belirtti.
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Matthew Mauser'ın davada 25 bin doları aşan bir tazminat talebinde bulunduğu bilgisi haberde yer aldı.
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ŞERİF ALEX VILLANUEVA'DAN SIZDIRMA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Los Angeles Bölge Şerifi Alex Villanueva, kaza sonrası fotoğrafların sızdırıldığının ortaya çıkmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:
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"Kazadan hemen sonra çekilen enkaz fotoğraflarının ortadan kaldırılmasını sağlamak benim bir numaralı önceliğimdi. Fotoğrafları çeken ve daha sonra paylaşan görevlilerin kimliğini tespit ettik."
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"En az 2 itfaiyeci ve 8 acil yardım görevlisinin fotoğraf çektiği tespit ettik. Hepsi daha sonra merkeze gelerek fotoğrafları çektiklerini ve sonrasında paylaştıklarını kabul edip, hepsini sildiler. İlk yaptıkları yanlışa rağmen sonradan böyle hareket etmeleri bizi memnun etti."
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KOBE'NİN EŞİ VANESSA'DAN FOTOĞRAF TEPKİSİ: "HARAP OLDUK"
Kazada yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın eşi Vanessa da o dönem fotoğrafların sızdırılmasıyla ilgili şunları söylemişti:
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"Enkazdan fotoğrafları görünce ben ve eilem harap olduk. Sorumlularının en kısa sürede tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılması gerekir"
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