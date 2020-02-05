Son Dakika | Kırklarelispor - Fenerbahçe maçında tehlikeli görüntü! Soyunma odasına doğru...
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi konuk ederken şehirde maç öncesi yaşanan büyük heyecan zorlu 90 dakikaya da taşındı.
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Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi taraftarlar çatılardan izlerken ortaya tehlikeli görüntüler çıktı. Maçın devre arasında ise soyunma odası yolunda enteresan görüntüler yayıncı kuruluş A Spor'un kameralarına takıldı.
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu.
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe, Kırklareli’de karşı karşıya gelirken, kentte de tam anlamıyla coşku hakimdi.
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Bundan önceki 3 turda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi 3 Süper Lig ekibini eleyen Kırklarelispor’un çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe olurken, Kırklareli Atatürk Stadı maç öncesinde hınca hınç doldu.
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Tribünlerde yer kalmazken, stadı gören evlerin balkonlarında da yer kalmadı. Maça girmek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarların stada girişini önleyebilmek için polisler de dikkatli şekilde çalıştı.
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Karşılaşma öncesinde Kırklareli Emniyeti’nin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.
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Çatılardan maç böyle izlendi. İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte ise ilginç görüntüler oluştu.
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Fenerbahçeli futbolcular fırtına altında oynanan mücadelede soyunma odasına depar atarak gitti.