Son Dakika | Khabib Nurmagomedov hüngür hüngür ağladı! Şampiyon zirvede bıraktı

"BABAM YOKSA BEN DE YOKUM" Maçın ardından yaptığı açıklamada babasına kariyerini namağlup tamamlayacağının sözünü verdiğini belirten Khabib Nurmagomedov, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." ifadelerini kullandı.