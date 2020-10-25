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GeriFutbol Son Dakika | Khabib Nurmagomedov hüngür hüngür ağladı! Şampiyon zirvede bıraktı
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 01:31 | 

Son Dakika | Khabib Nurmagomedov hüngür hüngür ağladı! Şampiyon zirvede bıraktı

Kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov, rakibini nakavt ettiği maçın ardınan hayranlarını üzen bir açıklama yaptı.

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1KEMERİNİ KORUMAK İÇİN ÇIKTI
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KEMERİNİ KORUMAK İÇİN ÇIKTI

Kariyerinde çıktığı 28 maçı da kazanan Nurmagomedov ile 22 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Gaethje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Flash Forum'da karşılaştı.

2RAKİBİNİ BAYILTTI
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RAKİBİNİ BAYILTTI

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Amerikalı rakibi Justin Gaethje'i heyecan dolu karşılaşmada bayıltarak nakavt etti ve kemerini korudu.

3NAMAĞLUP ŞAMPİYON
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NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Kariyerinde çıktığı 29 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, hayranlarını üzen bir açıklamayla veda etti.

4BABASINI KORONADAN KAYBETMİŞTİ
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BABASINI KORONADAN KAYBETMİŞTİ

Babası Abdulmanap Nurmagomedov'u 3 Temmuz'da koronavirüs sebebiyle kaybeden Khabib, annesine verdiği sözü tuttuğunu ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

5BABAM YOKSA BEN DE YOKUM
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"BABAM YOKSA BEN DE YOKUM"

Maçın ardından yaptığı açıklamada babasına kariyerini namağlup tamamlayacağının sözünü verdiğini belirten Khabib Nurmagomedov, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." ifadelerini kullandı.

6GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yakın zamanda vefat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29-0'lık skorla namağlup olarak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından büyük podyumda gözyaşlarına boğuldu.

7RAKİBİ TESELLİ ETTİ
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RAKİBİ TESELLİ ETTİ

Podyumda hüngür hüngür ağlayan Nurmagomedov'u rakibi Justin Gaethje teselli etmeye çalıştı.

8BABASINI GURURLANDIRDI
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BABASINI GURURLANDIRDI

Nurmagomedov'un mağlup ettiği Justin Gaethje, "Her kafese girdiğimde hayattaymış gibi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Yapması gerekeni yaptı. Çok güçlü o. Babasını çok gururlandırdığını düşünüyorum." sözleriyle Dağıstanlı dövüşçüye övgüde bulundu.

9MCGREGOR: BEN DÖVÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİM
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MCGREGOR: "BEN DÖVÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, Nurmagomedov'u performansı için tebrik ederken, "Güzel performanstı Khabib. Sana ve ailene, saygılarımı iletiyor ve baban için başsağlığı diliyorum. Ben dövüşmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

1032 YAŞINDA BIRAKTI
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32 YAŞINDA BIRAKTI

Özellikle rakibini yere yatırdıktan sonra nakavt etmesiyle tanınan Khabib Nurmagodemov, 20 Eylül 1988 Rusya doğumlu.

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Aslen Dağıstanlı olan Khabib, UFC 229'da karşılaştığı McGregor'un farklı dillerde konuşmasına kızmış ve kendisinin de Türkçe bildiğini ifade etmişti.

122008DE PROFESYONEL OLDU
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2008'DE PROFESYONEL OLDU

Khabib Nurmagomedov ilk profesyonel MMA müsabakasına Eylül 2008'de çıktı ve bir ayda dört galibiyet alarak kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

13MOSKOVADA ŞAMPİYON
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MOSKOVA'DA ŞAMPİYON

11 Ekim 2008 tarihinde Moskova'da ilki yapılan Atrium Kupası turnuvasında üç rakibini de yenip şampiyon oldu.

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Sonraki 3 yılda çıktığı 12 müsabakayı da kazanarak yenilgisizliğini sürdürdü. Bu müsabakaların sadece 1 tanesi jüri oylamasına gitti.

15RUSYA VE UKRAYNA PERFORMANSLARI UFCNİN KAPISINI AÇTI
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RUSYA VE UKRAYNA PERFORMANSLARI UFC'NİN KAPISINI AÇTI

Rusya ve Ukrayna'da çıktığı müsabakalarda oluşan 16 müsabakalık yenilgisiz kariyeri ona UFC'nin kapılarını sonuna kadar açtı.

16UFC HAFİF SIKLET ŞAMPİYONLUĞU
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UFC HAFİF SIKLET ŞAMPİYONLUĞU

Nurmagomedov, Al laquinta karşılaştığı maçı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC Hafif Sıklet şampiyonu oldu.

17MCGREGORU YENİP UNVANINI KORMUŞTU
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MCGREGOR'U YENİP UNVANINI KORMUŞTU

Khabib Nurmagodemov, UFC 229 Hafif Sıklet mücadelesinde İrlandalı dövüşçü Mcgregor'u mağlup ederek unvanını korumuştu.

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