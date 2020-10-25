Son Dakika | Khabib Nurmagomedov hüngür hüngür ağladı! Şampiyon zirvede bıraktı
Kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki KhabibNurmagomedov, rakibini nakavt ettiği maçın ardınan hayranlarını üzen bir açıklama yaptı.
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KEMERİNİ KORUMAK İÇİN ÇIKTI
Kariyerinde çıktığı 28 maçı da kazanan Nurmagomedov ile 22 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Gaethje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Flash Forum'da karşılaştı.
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RAKİBİNİ BAYILTTI
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Amerikalı rakibi Justin Gaethje'i heyecan dolu karşılaşmada bayıltarak nakavt etti ve kemerini korudu.
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NAMAĞLUP ŞAMPİYON
Kariyerinde çıktığı 29 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, hayranlarını üzen bir açıklamayla veda etti.
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BABASINI KORONADAN KAYBETMİŞTİ
Babası Abdulmanap Nurmagomedov'u 3 Temmuz'da koronavirüs sebebiyle kaybeden Khabib, annesine verdiği sözü tuttuğunu ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
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"BABAM YOKSA BEN DE YOKUM"
Maçın ardından yaptığı açıklamada babasına kariyerini namağlup tamamlayacağının sözünü verdiğini belirten Khabib Nurmagomedov, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." ifadelerini kullandı.
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yakın zamanda vefat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29-0'lık skorla namağlup olarak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından büyük podyumda gözyaşlarına boğuldu.
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RAKİBİ TESELLİ ETTİ
Podyumda hüngür hüngür ağlayan Nurmagomedov'u rakibi Justin Gaethje teselli etmeye çalıştı.
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BABASINI GURURLANDIRDI
Nurmagomedov'un mağlup ettiği Justin Gaethje, "Her kafese girdiğimde hayattaymış gibi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Yapması gerekeni yaptı. Çok güçlü o. Babasını çok gururlandırdığını düşünüyorum." sözleriyle Dağıstanlı dövüşçüye övgüde bulundu.
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MCGREGOR: "BEN DÖVÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİM"
İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, Nurmagomedov'u performansı için tebrik ederken, "Güzel performanstı Khabib. Sana ve ailene, saygılarımı iletiyor ve baban için başsağlığı diliyorum. Ben dövüşmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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32 YAŞINDA BIRAKTI
Özellikle rakibini yere yatırdıktan sonra nakavt etmesiyle tanınan Khabib Nurmagodemov, 20 Eylül 1988 Rusya doğumlu.
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Aslen Dağıstanlı olan Khabib, UFC 229'da karşılaştığı McGregor'un farklı dillerde konuşmasına kızmış ve kendisinin de Türkçe bildiğini ifade etmişti.
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2008'DE PROFESYONEL OLDU
Khabib Nurmagomedov ilk profesyonel MMA müsabakasına Eylül 2008'de çıktı ve bir ayda dört galibiyet alarak kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
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MOSKOVA'DA ŞAMPİYON
11 Ekim 2008 tarihinde Moskova'da ilki yapılan Atrium Kupası turnuvasında üç rakibini de yenip şampiyon oldu.
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Sonraki 3 yılda çıktığı 12 müsabakayı da kazanarak yenilgisizliğini sürdürdü. Bu müsabakaların sadece 1 tanesi jüri oylamasına gitti.
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RUSYA VE UKRAYNA PERFORMANSLARI UFC'NİN KAPISINI AÇTI
Rusya ve Ukrayna'da çıktığı müsabakalarda oluşan 16 müsabakalık yenilgisiz kariyeri ona UFC'nin kapılarını sonuna kadar açtı.
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UFC HAFİF SIKLET ŞAMPİYONLUĞU
Nurmagomedov, Al laquinta karşılaştığı maçı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC Hafif Sıklet şampiyonu oldu.
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MCGREGOR'U YENİP UNVANINI KORMUŞTU
Khabib Nurmagodemov, UFC 229 Hafif Sıklet mücadelesinde İrlandalı dövüşçü Mcgregor'u mağlup ederek unvanını korumuştu.