Son Dakika | Kemal Ademi, Cristiano Ronaldo'ya meydan okudu! Olay iddia...

Senin gibi Kosova kökenli Vedat, Lazio'ya gitti. Kendisini tanıyor muydun? Vedat Muriqi ile daha önce tanışmadım. Ama mükemmel bir oyuncu olduğunu biliyorum. Hem Fenerbahçe'de hem Kosova Milli Takımı'nda çok sayıda gol attı. Büyük işler başardı. Mükemmel bir performans, onun 20 milyon Euro'ya Lazio'ya transferini sağladı. Bence gittiği takım da gayet iyi. Ona İtalya'da başarılar ve bol bol gol diliyorum. Bu sene Vedat yok ama biz sorumluluğumuzun farkındayız. Büyük bir camia şampiyonluk bekliyor. Elimizden geleni yapacağız.