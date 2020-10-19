Hes Kablo Kayserispor YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi SÃ¼leyman AkÄ±n daha sonra,Â "26 yÄ±ldÄ±r tribÃ¼nlerde son 4 yÄ±lÄ±mÄ± onurla, gururla yÃ¶netici olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼m her ÅŸeyim Kayserispor yÃ¶neticiliÄŸimden bugÃ¼n itibarÄ±yla istifa ediyorum. Burada olmamÄ±zdaki gaye bir ÅŸeylere olumlu anlamda destek vermek, katkÄ± saÄŸlamak iÃ§indi. Mevcut Hoca ve menajerin yetersiz ve hatalÄ± iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m kamuoyu malumuyken hala tahammÃ¼l edilip gÃ¶nderilmesinin gÃ¼ndeme dahi gelmemiÅŸ olmasÄ± bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. ArtÄ±k tribÃ¼ndeki yerimi KapalÄ± Kale Taraftarlar DerneÄŸi'ndeki yÃ¶neticiliÄŸimle Kayserispor peÅŸinde Ã¶lene kadar olacaÄŸÄ±z. Yeni maÃ§larda gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere" ifadelerini kullanarak istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.