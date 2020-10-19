Kayserisporlu yÃ¶neticiler ise SÃ¼leyman AkÄ±nâ€™Ä± sakinleÅŸtirirken, Berna GÃ¶zbaÅŸÄ± ise aracÄ±na binerek stadyumdan uzaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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Hes Kablo Kayserispor YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi SÃ¼leyman AkÄ±n daha sonra,Â "26 yÄ±ldÄ±r tribÃ¼nlerde son 4 yÄ±lÄ±mÄ± onurla, gururla yÃ¶netici olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼m her ÅŸeyim Kayserispor yÃ¶neticiliÄŸimden bugÃ¼n itibarÄ±yla istifa ediyorum. Burada olmamÄ±zdaki gaye bir ÅŸeylere olumlu anlamda destek vermek, katkÄ± saÄŸlamak iÃ§indi. Mevcut Hoca ve menajerin yetersiz ve hatalÄ± iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m kamuoyu malumuyken hala tahammÃ¼l edilip gÃ¶nderilmesinin gÃ¼ndeme dahi gelmemiÅŸ olmasÄ± bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. ArtÄ±k tribÃ¼ndeki yerimi KapalÄ± Kale Taraftarlar DerneÄŸi'ndeki yÃ¶neticiliÄŸimle Kayserispor peÅŸinde Ã¶lene kadar olacaÄŸÄ±z. Yeni maÃ§larda gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere" ifadelerini kullanarak istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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KAYSERÄ°'DE BÄ°R ÅžOK DAHA: LOCAYA SALDIRI
Kayserispor, Sivasspor maÃ§Ä± sÄ±rasÄ±nda kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n ve diÄŸer aile fertlerinin bulunduÄŸu locaya bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
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DÃ¼n gece saatlerinde ortaya atÄ±lan iddianÄ±n ardÄ±ndan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼p resmi aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ± ve ÅŸoke eden saldÄ±rÄ± anlarÄ±yla ilgili bilgiler verildi.Â
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Ä°ÅŸte Kayserispor'un resmi aÃ§Ä±klamasÄ±
17.10.2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ SahamÄ±zda oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä± sÄ±rasÄ±nda aralarÄ±nda BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Berna GÃ–ZBAÅžIâ€™nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n ve diÄŸer aile fertlerinin bulunduÄŸu locaya bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.
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'NEFESÄ° KESÄ°LDÄ°, BAYILDI'
Pandemi nedeniyle rakip takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± ortamda, SayÄ±n Berna GÃ–ZBAÅžIâ€™nÄ±n geÃ§miÅŸte Ã–SS derecesi bulunan ve TÃ¼rkiyeâ€™nin yetiÅŸtirdiÄŸi ender genÃ§lerden biri olan kardeÅŸi Ozan GÃ–ZBAÅžIâ€™nÄ± darp eden, kÄ±zÄ±nÄ±n yasanan arbedede nefesinin kesilip, bayÄ±lmasÄ±na neden olan bu kiÅŸileri "Kayserispor TaraftarÄ±" olarak gÃ¶rmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.
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KulÃ¼p BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Berna GÃ¶zbaÅŸÄ± ve kardeÅŸi Ozan GÃ–ZBAÅžI baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m GÃ¶zbaÅŸÄ± ailesine geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, yaÅŸanan olayÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruzâ€¦
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KULÃœPLER BÄ°RLÄ°ÄžÄ°'NDEN AÃ‡IKLAMA
"Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor SÃ¼per Lig 5. hafta mÃ¼sabakasÄ± sÄ±rasÄ±nda Kayserispor BaÅŸkanÄ± Sn. Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n ve diÄŸer aile fertlerinin de bulunduklarÄ± locada uÄŸradÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± haberini bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Konuk ekip taraftarlarÄ±nÄ±n yer almadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakada, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸahÄ±slarla ilgili gerekli iÅŸlemler emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yapÄ±lmaktadÄ±r."
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"KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± olarak da konunun takipÃ§isi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyu ile paylaÅŸmak istiyoruz. SaldÄ±rÄ±da yaralanan baÅŸta GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± ve kardeÅŸi olmak Ã¼zere tÃ¼m ailesine geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, yaÅŸanÄ±lan bu olayÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz."