Son Dakika: Kathryn Mayorga'dan Cristiano Ronaldo'ya yeni dava! Tecavüz iddiaları sonrasında astronomik manevi tazminat talebi...

Mirror'da yer alan habere göre; Kathryn Mayorga, 18 milyon Sterlin geçmişe dönük, 18 milyon Sterlin ise geleceğe dönük manevi tazminat davası açacak. Toplamda 36 milyon Sterlin'i yaşadığı manevi travmalar için talep eden Mayorga, kalan 20 milyon Sterlin'i ise 12 yıllık süreçte yaptığı yasal masraflar ve diğer mağduriyetleri için talep ediyor.