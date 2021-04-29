Son Dakika: Kathryn Mayorga'dan Cristiano Ronaldo'ya yeni dava! Tecavüz iddiaları sonrasında astronomik manevi tazminat talebi...

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'yu 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga, açtığı davanın 2019 yılında düşürülmesinin ardından yeniden harekete geçiyor.
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TECAVÜZ DAVASINDA YENİ GELİŞME
Portekizli futbolcu hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen dava, 2019 yılında düşmüştü. Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıklamıştı.
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Kathryn Mayorga, bu karar sonrasında, tecavüze uğradığını iddia ettiği tarihten bir yıl sonra Cristiano Ronaldo'nun kendisine susması için 375 bin dolar verdiğini öne sürmüş ve yasal süreç bambaşka bir boyuta gitmişti.
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Kathryn Mayorga'nın 'sus payı' iddiasının ardından harekete geçen Nevada’daki federal yargıç Jennifer Dorsey, Portekizli futbolcuya karşı hukuk mücadelesini sürdüren davacı eski modeli dinleyeceğini açıklamıştı.
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Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Chritiansen o dönem konuyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınırken, Leslie Mark Stovall liderliğindeki Kathryn Mayorga'nın avukatları ise yargıcın bu kararına ve yeni dava sürecine dair açıklama yapmamıştı.
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56 MİLYON STERLİNLİK YENİ DAVA
Yılan hikayesine dönen yasal süreçte son hamle Kathryn Mayorga'dan geldi. 37 yaşındaki eski model, Portekizli futbolcuya 56 milyon Sterlinlik manevi tazminat davması açmaya hazırlanıyor.
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Mirror'da yer alan habere göre; Kathryn Mayorga, 18 milyon Sterlin geçmişe dönük, 18 milyon Sterlin ise geleceğe dönük manevi tazminat davası açacak. Toplamda 36 milyon Sterlin'i yaşadığı manevi travmalar için talep eden Mayorga, kalan 20 milyon Sterlin'i ise 12 yıllık süreçte yaptığı yasal masraflar ve diğer mağduriyetleri için talep ediyor.
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Cristiano Ronaldo, gündemi bir süre bir hayli meşgul eden tecavüz iddialarına ilişkin ilk açıklamasının 2018 yılında yapmıştı. Suçlamaları reddeden Portekizli yıldız, vicdanın rahat olduğunu söylemiş ve yasal süreç konusunda avukatlarının da kendisinin de temize çıkacağına inandığını ifade etmişti.
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RONALDO NE DEMİŞTİ?
"Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum. Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım"
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Nitekim 2019 yılına gelindiğinde söz konusu dava, Las Vegas Savcılığı tarafından "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle düşürülmüştü.
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NELER YAŞANMIŞTI?
37 yaşındaki Kathryn Mayorga, Las Vegas bölgesinde yaşayan eski bir öğretmen ve model. 2009 yılında bir gece kulübünde tanıştığı Ronaldo’nun kendisine otel odasında tecavüz ettiğini iddia eden Mayorga, 2010 yılındaki davada kendisine verilen 375 bin dolar nedeniyle sustuğunu ve pişman olduğunu söyleyerek yeniden şikayetçi olmuştu.
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Gerçekleştiği iddia edilen olay sırasında 25 yaşında olan Cristiano Ronaldo’nun avukatları ise, yaşanan ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savunmuş ve Portekizli futbolcunun itibarına bir saldırı yapıldığını iddia etmişti.
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Kathryn Mayorga’nın avukatı Stovall, davacı kadının çocukken öğrenme güçlüğü çektiğini, Cristiano Ronaldo’nun avukatları tarafından baskı gördüğü için gizlilik anlaşması imzalamak için yasal ehliyete sahip olmadığını belirtmişti.