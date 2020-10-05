Son Dakika | Kasımpaşa - Galatasaray maçından sonra olay sözler! "Kafada bitirmiş..."
Başta Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Orhan Uluca olmak üzere spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.
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1
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UĞUR MELEKE
Dün ilk devre bittiğinde Galatasaray yüzde 58, Kasımpaşa yüzde 42 oynamıştı topla. Ancak gol beklentisi (xG) verileri 0,98’e 0,09 Kasımpaşa lehineydi. Zaten Galatasaray ilk yarıda hiç net pozisyona girememiş, Kasımpaşa’nın bir golü, bir iptal edileni, üç tane de Fatih’e takıldığı an vardı. İki haftadır üst üste Marcao’ya özel pres uygulanıyor, dün yine çok pas hatası yaptı Brezilyalı.
2
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Gol Galatasaray’ın solundan geldi ama Yusuf ilk devrede rakibinin sağını felç etti. Bu noktada Galatasaray’ın aynı dili konuşan sağ çizgi üçlüsünün altını çizmek gerek: Sağ bek Elabdelloui, sağ iç Belhanda ve sağ açık Feghouli... Özellikle Belhanda-Feghouli, Galatasaray’ın net bir şekilde zayıf karnı.
3
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Fatih Terim devrede üç değişiklik yaptı, 4-4-2’ye döndü. Bu dönüşüm Yusuf rüzgarını dindirdi, sarı kırmızılılar uzunca bir süre rakip yarı alanda göründü ama skoru değiştirebilecek aksiyonlar kısıtlıydı yine. Etebo yine mükemmel bir maç oynamasına rağmen iki takımın merkezindeki en yaratıcı işler Aytaç’tan geldi.
4
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Galatasaray’ın özellikle ön tarafı yaşlı. Dün devrede Feghouli (31)-Arda (33) çıkıyor, Babel (34)-Falcao (34) giriyor. Galatasaray geriden gelmesi gereken son iki maçta, Ibrox ve Kasımpaşa’da oyuncu değişiklikleriyle ihtiyaç duyduğu o ekstra enerjiyi yaratamadı kesinlikle. Galatasaray bu sene ilk golü yediği maçlarda çok zorlanacak gibi.
5
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Dünkü maçın hakemi UEFA Elit kategorideki tek Türk, Cüneyt Çakır’dı. VAR masasındaysa UEFA birinci kategori hakemimiz H.Umut Meler vardı. Yani kâğıt üzerinde bir araya gelebilecek en iyi yönetim kombinasyonu.
6
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Ancak dün skorbord 19:13’ü gösterirken Yusuf topu filelere gönderdi, VAR incelemesi yapıldı, 24:40’ta tekrar oyun başladı. Yani yaklaşık beş buçuk dakika sürdü bir VAR incelemesi. Bu beş buçuk dakikanın ilk 135 saniyesi VAR masasında harcandı. Ofsayta bakıyorlar zannettik. Ofsayt yokmuş. 135 saniye sonra Çakır’ı Jeanvier-Diagne faul şüphesini incelemesi için monitöre davet ettiler. Zaten bence gariplik de burada başlıyor.
7
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VAR eğer orta hakemi faul incelemesi için kenara çağırıyorsa, net ve bariz bir ihlal olduğunu düşünüyordur. O faulün kanıtı olan kareyi hakeme izletirsin, konu kapanır öyle değil mi? Değil işte... Türkiye’de böyle yürümüyor işler...
8
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Üç buçuk dakika ilgisiz tekrarları izledik hep birlikte. Yahu zaten statü değişmiş, VAR’a orta hakeme tavsiye yetkisi verilmiş. Bu pozisyonu üç buçuk dakika daha hep birlikte izlemenin gerekçesi ne olabilir ki? İki değerli hakemimizi bu 327 saniye boyunca anlayamadım ben.
9
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ORHAN ULUCA
Fatih Terim, Emre Taşdemir, Etebo ve Diagne ile yeni bir 11 kurarak Kasımpaşa maçına çıktı. Sahada bir bütün olma sorunu yaşayan sarı kırmızılıların ön alan ile arka alanı birbirlerinden kopuk bir şekilde mücadele edince takımın boyu uzadı ve Kasımpaşa bu genişliği hızlı hücumlarla değerlendirdi. Etebo’nun kritik müdahaleleri olmasa Kasımpaşa’nın golü çok daha erken gelebilirdi.
10
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Geçtiğimiz sezonun tamamında toplam 6 gol üretmiş olan Arda ve Feghouli’nin etkisiz kaldığı hücumlarda kaybedilen toplar, yapılan yarım yamalak pres ile geri kazanılamadığı zaman Kasımpaşa Yusuf Erdoğan üzerinden etkili oldu. Aytaç Kara’nın iki güzel şutunu kurtaran Fatih devre biterken Yusuf Erdoğan’ın golünde ise çaresiz kaldı
11
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Sahadaki tehdit dozajının yetersizliği üzerine ikinci devreye Diagne’yi sahada tutarak Emre kılınç, Babel ve Falcao değişiklikleriyle başlayan Galatasaray 4-4-2 ile baskıyı kurdu belki ama gol üretemedi. Üç aydır savunma önü oyuncusu eksikliği konuşulurken takımın en iyi iki oyuncusunun da bu bölgede oynuyor olması enteresandı.
12
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Bu maç yaşlı ve skorer olmayan ve hatta beke yerleştirseniz kimsenin itiraz etmeyeceği ileri uç kenar oyuncularıyla beraber skor anlamında katkısızlığı kanıksanmış 10 numara Belhanda ile oluşturulan hücum kurgusunun yetersizliğini göstermesi açısından önemliydi. Galatasaray’ın savunma ya da önüne değil hücuma dinamizm ve skor üretecek bir oyuncuya ihtiyacı var!
13
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LEVENT TÜZEMEN
Fatih hocanın maç öncesi şu iki sözü dikkatimi çekti: 1-Bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Fiziğimizi ekonomik olarak kullanabiliriz. 2-Sorgulanmayacak bir şey, o da benim tercihim. Kasımpaşa sezon başından beri yaslanarak oynuyor ve rakiplerini kontratak silahıyla yıpratıyor. G.Saray geniş alanda oynayınca Kasımpaşa'nın hücum tuzağına düştü. G.Saraylı oyuncular fizik güçlerini ekonomik olarak kullanmayınca sürekli hızlı hücum eden Kasımpaşalı oyuncuları yakalamak için sürekli geriye koşmak zorunda kaldı. Taylan-Etebo ikilisinin mücadele etmekten, rakipleri kovalamaktan hatta boğuşmaktan dilleri dışarı çıktı. Belhanda, Arda, Diagne, Feghouli takım savunmasına destek olmadı. Özellikle Galatasaray'ın etkili olacak hücumlarında Belhanda-Feghouli'nin çevre kontrolü yapmadan birbirleriyle şova dönük paslaşmaları arkadaşlarına karşı yaptıkları saygısızlıktı.
14
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Sezon başından beri Terim tüm değişiklik hamlelerini yerinde yaptı. Kasımpaşa maçına gripten yeni çıkmış Arda ile Rangers maçının iki kötüsü Belhanda-Feghouli ikilisiyle başlamak bir tercih hatasıydı. Omar'ın kanadını Yusuf dağıttı, Feghouli yardıma bile gelmedi. Yusuf da haftanın golüne aday bir vuruş yaparak kaleci Fatih'i avladı. Peki; Fatih hocam 2. yarı ne yaptın? Devre arası üçünü de oyundan aldın ve Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu sokup ikili forvete döndün. Bu değişikler hareket, hız getirirken dengeli hücum etmesini sağladı. Özellikle Babel'in getirdiği toplar Galatasaray adına tehlike yarattı. Falcao, son vuruşlarda etkisizdi. Terim, ilk 11'i değişiklik yaptığı oyuncularla yapsaydı, Galatasaray daha etkili olurdu. Eğer Yusuf Erdoğan, Galatasaray'da olsaydı maçı Kasımpaşa farklı kaybederdi. Çünkü Galatasaray'ı rakip sahaya hızlı götürecek oyuncusu yok. 33 yaşındaki Arda, bitik Diagne, motivasyonu kaybolmuş Feghouli ile hızlı hücum edemezsin.
15
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AHMET ÇAKAR
Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. Ne olduysa geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçından sonra oldu. Kötü oynadılar, kaybedebilirlerdi, bir puan kazandılar. Ardından adı büyük ama futbolcu kalitesiyle vasat bir takım olan Rangers'a yenilip, Avrupa'ya veda ettiler. Dün gece de ligimizin sevimli ama mütevazı takımına kaybettiler. Ama üç maça da baktığımızda ortak özellik takımın çok ama çok kötü oynamış olması. Eğer Kasımpaşa biraz şanslı olsaydı, daha ilk devre Galatasaray'ı üçlük yaparlardı. Maçın başında Diagne'nin uyuyakaldığı pozisyon dışında Galatasaray'ın tek bir pozisyonu yok. Kasımpaşa yürüye yürüye geldi, pozisyonları buldu ve G.Saray'ı devirdi. Hiç kimse transfer falan demesin, bu takımın kadro kalitesi, Kasımpaşa'dan mı kötü? Rangers'tan mı kötü? Hayır… Hata Fatih Terim'de. Taraftarda olan sonsuz kredisine güvenip, direkt ya da endirekt olarak suçu yönetime atmak da neyin nesi?
16
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Taylan ve Etebo'nun önünde olan hiç kimse topsuz oyunda yok. Hiçbiri adam kovalamıyor. Arda'sı, Falcao'su, Belhanda'sı, Feghouli'si.. Halı sahada sağlık için top oynamaya çıkmış yaşlı ağabeyler gibiler. Mecbur musun bunlarda ısrar etmeye. Falcao'yu koyuyorsunuz olmuyor, Diagne'yi koyuyorsun olmuyor. Hep mi futbolcular suçlu hoca? İlk yarı Kasımpaşa, G.Saray'ı darmadağın etti. Bir de Yusuf Erdoğan sezonun en güzel gollerinden birini attı. G.Saray kan kaybediyor. Tıpkı geçen sezonun pandemi sonrası gibi. Bu işi düzeltmesi gereken kişi Fatih Terim ama gördüğüm kadarıyla o da kafada birçok şeyi bitirmiş.
17
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Türk hakemliği rezil durumda. Niye diyecek olursanız.. Dün gece Yusuf golü attı. Ofsayt değil, orta sahada tartışılabilecek ama bence faul değil, bir pozisyon için VAR Cüneyt Çakır'ı kenara davet etti. Ama cumartesi gecesi penaltı öncesinde yine tartışılan bir pozisyonda VAR hakemi penaltı sonrası VAR'a davet etmedi. Ya dün gece Kasımpaşa kazanamasaydı? Ya da F.Bahçe cumartesi puan kaybetseydi ne olacaktı? Dediğim gibi Türk hakemliği rezil durumda. 24 saat arayla benzer pozisyonlarda siyahla beyaz gibi kararlar geliyor. Yazık.
18
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Şu bir gerçek; iki tarafın yöneticileriyle teknik adamları oturacaklar, tamam mı, devam mı diye bakacaklar. Sergen ile bu sezonun artık devamı zor. Ben Fatih Terim'in yerinde olsam bu seneyi ıskalarım. 'Kusura bakmayın' derim giderim. Çünkü iki tarafın hem Sergen'in hem Fatih'in bir konuşursak havaları var. Peki yöneticiler de bir konuşurlarsa ne olur! Kasımpaşa akıllı oynadı. Top Galatasaray'da fazla gözüktü ama hikâye. Aslında şu gözüküyor; Eski çamlar bardak oldu. Küçük dediğimiz takımlar makul transferlerle doğru işler yapıyorlar. Büyükler de kendilerini hâlâ dev aynasında görüyorlar.
19
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Bir sözüm de MHK'ye. Önceki gün ve dün iki tane aynı pozisyonu yaşadık. Birinde Cisse'ye faul yapıldı, hakem devam ettirdi. Sonunda penaltı oldu. Fenerbahçeli oyuncu gelecek hafta oynamayacak. Geriye dönüp bakıldı, nedense faul görülmedi VAR'da ki çok net bir fauldü. Rakip Cisse'ye bakarak yükseldi. Peki dün ne oldu? Kasımpaşa net bir gol attı. Yardımcı hakem bayrak kaldırdı, ofsayt diye. Baktılar pozisyon gol, bu sefer bu golü nasıl iptal ederiz diye döndüler 60 metre geriye. Çok tartışılır bir pozisyonda faul yarattılar. Amiyane bir tabir: Bademcikten gol oldu, 6-7 tahlil yaptılar. Kalın bağırsak, ince bağırsak, mide, kan tahlilleri sonuçta anüste basur buldular. İki akşamda olan komik iki pozisyon. Acaba MHK ne diyecek, merak ediyorum.