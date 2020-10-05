Son Dakika | Kasımpaşa - Galatasaray maçından sonra olay sözler! "Kafada bitirmiş..."

AHMET ÇAKAR Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. Ne olduysa geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçından sonra oldu. Kötü oynadılar, kaybedebilirlerdi, bir puan kazandılar. Ardından adı büyük ama futbolcu kalitesiyle vasat bir takım olan Rangers'a yenilip, Avrupa'ya veda ettiler. Dün gece de ligimizin sevimli ama mütevazı takımına kaybettiler. Ama üç maça da baktığımızda ortak özellik takımın çok ama çok kötü oynamış olması. Eğer Kasımpaşa biraz şanslı olsaydı, daha ilk devre Galatasaray'ı üçlük yaparlardı. Maçın başında Diagne'nin uyuyakaldığı pozisyon dışında Galatasaray'ın tek bir pozisyonu yok. Kasımpaşa yürüye yürüye geldi, pozisyonları buldu ve G.Saray'ı devirdi. Hiç kimse transfer falan demesin, bu takımın kadro kalitesi, Kasımpaşa'dan mı kötü? Rangers'tan mı kötü? Hayır… Hata Fatih Terim'de. Taraftarda olan sonsuz kredisine güvenip, direkt ya da endirekt olarak suçu yönetime atmak da neyin nesi?