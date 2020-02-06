Son Dakika | Karşıyaka maçı için İzmir'e giden Bahçeşehir Koleji aynı uçaktaydı

''UÇAKLA DÖNMEK İSTEMEDİLER'' Bahçeșehir Koleji Koçu Zafer Aktaş ise "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza geçiren uçak, bu sabah bizi İzmir'e taşıyan uçaktı. Bunun üzerine bazı oyuncular yarın İstanbul'a uçakla dönülsün istemiyor." sözlerini kullandı.