Son Dakika | Karşıyaka maçı için İzmir'e giden Bahçeşehir Koleji aynı uçaktaydı
Basketbol Süper Lig takımlarından Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka, dün İzmir'de Avrupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçakla İzmir'e geldiği ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
FIBA Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Bahçeşehir Koleji'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçakla İzmir'e geldiği ortaya çıktı.
2
Aynı uçakla dün öğlen saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte kaza geçirmesinin şokunu yaşadı.
3
İZMİR'E YOLCULUK BOYU TÜRBÜLANS
Olumsuz hava şartları yüzünden kafilenin aynı uçakla İzmir'e yolculuğu boyunca türbülans yaşadığı bilgisi aktarıldı.
4
KARAYOLU TALEBİ GELDİ
Kaza haberini alan bazı basketbolcuların İstanbul'a dönüşün karayoluyla yapılmasını talep ettiği öğrenildi.
5
Özellikle yabancı oyuncuların bu durumdan fazlaca etkilendiği belirtildi. Aileleri de oyuncularla hemen telefonla iletişim kurdu.
6
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı 96-65 kaybeden Bahçeşehir, Europe Cup'ta çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti.
7
''UÇAKLA DÖNMEK İSTEMEDİLER''
Bahçeșehir Koleji Koçu Zafer Aktaş ise "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza geçiren uçak, bu sabah bizi İzmir'e taşıyan uçaktı. Bunun üzerine bazı oyuncular yarın İstanbul'a uçakla dönülsün istemiyor." sözlerini kullandı.
8
Kaza haberinin alındığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda maçın havası da tamamen kayboldu.
9
FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, bir diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji'ni 96-65 mağlup etti.
10
İlk yarısı 42-42 biten maçın 96-65'lik skorla tamamlanması dikkat çekti.
11
Çeyrek finale kalmayı daha önce garantileyen iki ekibin mücadelesi sonrası Pınar Karşıyaka, grubu namağlup lider tamamlarken, Bahçeşehir Koleji ise 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 2. sırada yer aldı.