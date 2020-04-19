Son dakika | Kaka'dan yıllar sonra Galatasaray ve Fatih Terim itirafı! "Telefonda konuştuk..."

"DEĞİŞİK BİR MACERA OLACAKTI" Kaka şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Fatih Terim’e geçmiş olsun diyorum. Kendisiyle bir anım var. 2012 ya da 2013 yılında henüz Real Madrid’deydim. Ama formamı kaybetmeye başlamıştım. Menajerim, Galatasaray’ın beni istediğini söyledi."