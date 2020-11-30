Son Dakika | Kadıköy'de şok görüntü! Kimse inanamadı, Jose Sosa...

HAMLELERİ OYUNU DEĞİŞTİRMEDİ Teknik direktör Erol Bulut, Perotti yerine Caner Erkin, Cisse yerine Kemal Ademi, Jose Sosa yerine Mert Hakan, Novak yerine Ferdi Kadıoğlu ve Pelkas'ın yerine de Mame Thiam'ı oyuna aldı. Ancak Erol Bulut'un hamleleri bir türlü oyunu değiştirmedi. Sarı lacivertliler ağır favori çıktıkları maçta Beşiktaş'a mağlup oldu.