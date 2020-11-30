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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 10:07 | 

Son Dakika | Kadıköy'de şok görüntü! Kimse inanamadı, Jose Sosa...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı ve 4-3 mağlup olduğu karşılaşma sarı lacivertliler adına kabus gibi geçti.

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Maçın ardından geceye damga vuran isim ise Josa Sosa oldu.

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Derbiye ağır favori çıkan Fenerbahçe'de Erol Bulut, özellikle Serdar Aziz - Lemos değişikliği ile maça başlayınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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Lemos, 2-1'lik Karagümrük maçında 2 penaltı yaptırıp çift sarıdan atılmış, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri derbide de yedikleri golden önce Gökhan Gönül'le çarpışıp Afobe'nin önünü açmıştı.

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Fizik ve form olarak yetersiz kalan, savunmada aksayan ve bire bir pozisyonlarda ağır kalan Uruguaylı stoperin maçın tartışılan isimlerinden biri oldu.

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HAMLELERİ OYUNU DEĞİŞTİRMEDİ

Teknik direktör Erol Bulut, Perotti yerine Caner Erkin, Cisse yerine Kemal Ademi, Jose Sosa yerine Mert Hakan, Novak yerine Ferdi Kadıoğlu ve Pelkas'ın yerine de Mame Thiam'ı oyuna aldı. Ancak Erol Bulut'un hamleleri bir türlü oyunu değiştirmedi. Sarı lacivertliler ağır favori çıktıkları maçta Beşiktaş'a mağlup oldu.

6KADIKÖYDE BÜYÜ BOZULDU
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KADIKÖY'DE BÜYÜ BOZULDU

Fenerbahçe bu sezon kendi evinde oynadığı maçlarda 2 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet aldı. Beşiktaş ve Konyaspor’a yenilen sarı lacivertliler Hatayspor ile berabere kaldı.

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Geçen sezon Galatasaray'ın aldığı galibiyet sonrası Beşiktaş'ın da yıllar sonra Kadıköy'den galibiyet çıkarması dikkat çeken bir başka detay oldu.

8SOSA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
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SOSA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kadıköy'de maçın ardından konuşulan isim ise Jose Sosa oldu...

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Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında çok kötü bir ilk yarı geçiren Arjantinli yıldız, ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

10SİLİK GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
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SİLİK GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

1-0 biten ilk yarının ardından Fenerbahçe maçı çevirmiş, Erol Bulut'un bu hamlesi takdir görmüştü. Sosa, Beşiktaş derbisinde de benzer görüntüdeydi.

11KOLAY TOP KAYIPLARI, FİZİKİ DÜŞÜŞ
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KOLAY TOP KAYIPLARI, FİZİKİ DÜŞÜŞ

Kolay top kayıpları yapan, rakip orta sahaya fiziksel anlamda direnç gösteremeyen Sosa, Trabzonspor maçında olduğu gibi devre arasında kenara alındı.

12SORUMLULUK ALMADI
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'SORUMLULUK ALMADI'

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Luiz Gustavo'nun orta sahada yalnız kaldığı, Sosa'nın bu tür maçlarda sorumluluk almadığı görüşünde birleşirken çok sayıda paylaşım yapıldı.

13TARAFTARDAN GÖNDERMELER
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TARAFTARDAN GÖNDERMELER

İşte Fenerbahçeli taraftarların paylaşımlarından bazıları:

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Sarı lacivertliler, dün akşam orta sahada yalnız kalan Luiz Gustavo'nun eksikliğini hissedecek.

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Son olarak Gençlerbirliği sınavında kart görmeyerek derbide sahaya çıkan Gustavo, bu kez kart gördü.

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63'te sarı gören Brezilyalı futbolcu, böylece gelecek haftaki Denizlispor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşmüş oldu.

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Erol Bulut: Kazanınca birlikte kazanıyoruz bugün de birlikte kaybettik

Beşiktaş gibi kendilerinin de istekli olduğunu ifade eden Erol Bulut, "İlk dakikalarda yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı, değerlendiremedik. Basit hatalar yapıp rakibe pozisyon vermememiz gerekiyordu. Şampiyonluğa oynamak istiyorsanız bu hataların daha az olması gerekiyor" diye konuştu.

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