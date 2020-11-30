Son Dakika | Kadıköy'de şok görüntü! Kimse inanamadı, Jose Sosa...
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı ve 4-3 mağlup olduğu karşılaşma sarı lacivertliler adına kabus gibi geçti.
Lemos, 2-1'lik Karagümrük maçında 2 penaltı yaptırıp çift sarıdan atılmış, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri derbide de yedikleri golden önce Gökhan Gönül'le çarpışıp Afobe'nin önünü açmıştı.
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HAMLELERİ OYUNU DEĞİŞTİRMEDİ
Teknik direktör Erol Bulut, Perotti yerine Caner Erkin, Cisse yerine Kemal Ademi, Jose Sosa yerine Mert Hakan, Novak yerine Ferdi Kadıoğlu ve Pelkas'ın yerine de Mame Thiam'ı oyuna aldı. Ancak Erol Bulut'un hamleleri bir türlü oyunu değiştirmedi. Sarı lacivertliler ağır favori çıktıkları maçta Beşiktaş'a mağlup oldu.
Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında çok kötü bir ilk yarı geçiren Arjantinli yıldız, ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.
KOLAY TOP KAYIPLARI, FİZİKİ DÜŞÜŞ
Kolay top kayıpları yapan, rakip orta sahaya fiziksel anlamda direnç gösteremeyen Sosa, Trabzonspor maçında olduğu gibi devre arasında kenara alındı.
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