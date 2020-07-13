Son Dakika | Kadıköy'de ilginç an! Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti ve...

"ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU, ONU ÖRNEK ALIYORUM" "Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim."