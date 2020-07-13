Son Dakika | Kadıköy'de ilginç an! Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti ve...
Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, 2-1 kazandıkları maçın ardından kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.
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HERKESİN KONUŞTUĞU AN
Önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'de 2-1 kazandıkları mücadelenin son düdüğüyle birlikte herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. İşte detaylar...
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FENERBAHÇE KAYIP
Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor oldu.
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KADIKÖY'DE 3 GOL VARDI
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Arouna Kone ile 44. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 27. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.
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ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSI KALMADI
Alınan bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip, sezonu ilk üç içerisinde tamamlama şansını matematiksel olarak kaybetti.
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MAÇA DAMGA VURAN İSİM MERT HAKAN YANDAŞ OLDU
Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar yönetiminde Kadıköy'de ilk kez mağlubiyet yaşadığı gecede maçın önüne geçen isim Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş oldu.
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MÜCADELE SONRASI GÜNAH ÇIKARDI
Karşılaşma sonrasında hafta içi yapılan yorumlara cevap veren Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe maçını kendilerini kurtarma maçı gibi gördüklerini ifade etti.
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"KENDİMİZİ KURTARMA MAÇIYDI"
"İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler."
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"SONRA ÖNÜMÜZE BAKARIZ..."
"İki hafta kaldı ligin bitimine. Bu takımı getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz. Bizim için önemli bir maçı kazandık. Bu iki haftayı tamamlayıp takımı en üst sırada bırakır sonra önümüze bakarız."
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SON DÜDÜKLE BİRLİKTE...
Öte yandan mücadelenin son düdüğüyle birlikte Kadıköy'de dikkat çeken bir an yaşandı.
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EMRE İLE FORMASINI DEĞİŞTİRDİ
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Mert Hakan Yandaş, kendisini sarı lacivertli kulüpte oynamay ikna eden Emre Belözoğlu ile formasını değiştirdi.
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İŞTE O ANLAR
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapacak olan Emre Belözoğlu'nun formasını hatıra olarak aldı. (Fotoğraf: Sabah)
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EMRE BELÖZOĞLU HAYRANLIĞI BİLİNİYOR
Mert Hakan Yandaş, geçmişte DHA'ya verdiği bir röportajında Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yaparken şunları söylemişti:
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"MAÇ İZLEMEYİ SEVİYORUM"
"Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum."
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"TÜRKİYE'DEN EMRE BELÖZOĞLU"
"Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim."
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"ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU, ONU ÖRNEK ALIYORUM"
"Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim."