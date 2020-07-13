MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Kadıköy'de ilginç an! Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti ve...
GeriFutbol Son Dakika | Kadıköy'de ilginç an! Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti ve...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 09:57,

Son Dakika | Kadıköy'de ilginç an! Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun yanına gitti ve...

Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, 2-1 kazandıkları maçın ardından kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HERKESİN KONUŞTUĞU AN
Abone Olgoogle-news

HERKESİN KONUŞTUĞU AN

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'de 2-1 kazandıkları mücadelenin son düdüğüyle birlikte herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. İşte detaylar...

2FENERBAHÇE KAYIP
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE KAYIP

Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor oldu.

3KADIKÖYDE 3 GOL VARDI
Abone Olgoogle-news

KADIKÖY'DE 3 GOL VARDI

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Arouna Kone ile 44. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 27. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

4ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSI KALMADI
Abone Olgoogle-news

ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSI KALMADI

Alınan bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip, sezonu ilk üç içerisinde tamamlama şansını matematiksel olarak kaybetti.

5
Abone Olgoogle-news
6MAÇA DAMGA VURAN İSİM MERT HAKAN YANDAŞ OLDU
Abone Olgoogle-news

MAÇA DAMGA VURAN İSİM MERT HAKAN YANDAŞ OLDU

Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar yönetiminde Kadıköy'de ilk kez mağlubiyet yaşadığı gecede maçın önüne geçen isim Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş oldu.

7MÜCADELE SONRASI GÜNAH ÇIKARDI
Abone Olgoogle-news

MÜCADELE SONRASI GÜNAH ÇIKARDI

Karşılaşma sonrasında hafta içi yapılan yorumlara cevap veren Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe maçını kendilerini kurtarma maçı gibi gördüklerini ifade etti.

8KENDİMİZİ KURTARMA MAÇIYDI
Abone Olgoogle-news

"KENDİMİZİ KURTARMA MAÇIYDI"

"İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler."

9SONRA ÖNÜMÜZE BAKARIZ...
Abone Olgoogle-news

"SONRA ÖNÜMÜZE BAKARIZ..."

"İki hafta kaldı ligin bitimine. Bu takımı getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz. Bizim için önemli bir maçı kazandık. Bu iki haftayı tamamlayıp takımı en üst sırada bırakır sonra önümüze bakarız."

10SON DÜDÜKLE BİRLİKTE...
Abone Olgoogle-news

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE...

Öte yandan mücadelenin son düdüğüyle birlikte Kadıköy'de dikkat çeken bir an yaşandı.

11EMRE İLE FORMASINI DEĞİŞTİRDİ
Abone Olgoogle-news

EMRE İLE FORMASINI DEĞİŞTİRDİ

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Mert Hakan Yandaş, kendisini sarı lacivertli kulüpte oynamay ikna eden Emre Belözoğlu ile formasını değiştirdi.

12İŞTE O ANLAR
Abone Olgoogle-news

İŞTE O ANLAR

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapacak olan Emre Belözoğlu'nun formasını hatıra olarak aldı. (Fotoğraf: Sabah)

13EMRE BELÖZOĞLU HAYRANLIĞI BİLİNİYOR
Abone Olgoogle-news

EMRE BELÖZOĞLU HAYRANLIĞI BİLİNİYOR

Mert Hakan Yandaş, geçmişte DHA'ya verdiği bir röportajında Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yaparken şunları söylemişti:

14MAÇ İZLEMEYİ SEVİYORUM
Abone Olgoogle-news

"MAÇ İZLEMEYİ SEVİYORUM"

"Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum."

15TÜRKİYEDEN EMRE BELÖZOĞLU
Abone Olgoogle-news

"TÜRKİYE'DEN EMRE BELÖZOĞLU"

"Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim."

16ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU, ONU ÖRNEK ALIYORUM
Abone Olgoogle-news

"ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU, ONU ÖRNEK ALIYORUM"

"Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi