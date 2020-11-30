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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 08:45 | 

Son Dakika | Kadıköy'de gerginlik! Ozan Tufan çılgına döndü...

Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3'lük üstünlüğüyle sona eren derbinin son bölümlerinde saha karıştı.

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1OZAN TUFAN ÇILGINA DÖNDÜ
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OZAN TUFAN ÇILGINA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin sahadan 4-3 mağlup ayrıldığı Beşiktaş derbisinin son bölümlerinde tansiyon çok yükseldi. Ozan Tufan çılgına döndü, Volkan Demirel zor tuttu. İşte yaşananlar...

215 YIL SONRA GELEN ZAFER
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15 YIL SONRA GELEN ZAFER

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

3EN SON 2005TE KAZANMIŞTI
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EN SON 2005'TE KAZANMIŞTI

Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı.

4TARİHİ GALİBİYET
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TARİHİ GALİBİYET

Rakibini Kadıköy'de son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen Beşiktaş, yine tarihi bir galibiyete imza atmış oldu.

5İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ
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İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

Derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, böylece Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşamış oldu.

6GECENİN ADAMI OZAN TUFAN
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GECENİN ADAMI OZAN TUFAN

Geceye damga vuran isimlerden biri Ozan Tufan oldu.

7GOLÜNÜ ATTI
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GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında da gol buldu.

8GOL SAYISI 4 OLDU
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GOL SAYISI 4 OLDU

Sezon başından itibaren iyi bir performans sergileyen Ozan, 69. ve 90 7. dakikada attığı gollerle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

9ANTALYA VE GENÇLERBİRLİĞİNİ DE BOŞ GEÇMEMİŞTİ
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ANTALYA VE GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ DE BOŞ GEÇMEMİŞTİ

Ozan Tufan, ligde daha önce Antalyaspor ve Gençlerbirliği filelerini havalandırmıştı.

10TANSİYON YÜKSELDİ
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TANSİYON YÜKSELDİ

Mücadelenin 89. dakikasında Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı Henri Rosier arasında gerginlik yaşandı.

11OZAN VE ROSIER KAPIŞTI
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OZAN VE ROSIER KAPIŞTI

İkili arasındaki bir mücadele sırasında sinirlenen 2 oyuncu birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Sahaya yedek kulübesi de dahil olunca olay büyüdü.

12SADIK ÇİFTPINAR DAHİL OLDU
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SADIK ÇİFTPINAR DAHİL OLDU

Bu ikiliye daha sonra Sadık Çiftpınar dahil oldu. Müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ise tartışmayı uzaktan izledi ve daha sonra kartlarına başvurdu.

13VOLKAN DEMİREL TUTTU
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VOLKAN DEMİREL TUTTU

Futbolcuları yedek kulübesinden sahaya giren takım arkadaşları ve yardımcı antrenör Erol Bulut ayırırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi dikkati çekti.

14İKİSİ DE SARI KART GÖRDÜ
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İKİSİ DE SARI KART GÖRDÜ

Tartışmanın sakinleşmesi sonrası Ozan ve Rosier sarı kart gördü.

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