Son Dakika | Kadıköy'de gerginlik! Ozan Tufan çılgına döndü...

Fenerbahçe'nin sahadan 4-3 mağlup ayrıldığı Beşiktaş derbisinin son bölümlerinde tansiyon çok yükseldi. Ozan Tufan çılgına döndü, Volkan Demirel zor tuttu. İşte yaşananlar...Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı.Rakibini Kadıköy'de son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen Beşiktaş, yine tarihi bir galibiyete imza atmış oldu.Derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, böylece Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşamış oldu.Geceye damga vuran isimlerden biri Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında da gol buldu.Sezon başından itibaren iyi bir performans sergileyen Ozan, 69. ve 90 7. dakikada attığı gollerle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.Ozan Tufan, ligde daha önce Antalyaspor ve Gençlerbirliği filelerini havalandırmıştı.Mücadelenin 89. dakikasında Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı Henri Rosier arasında gerginlik yaşandı.İkili arasındaki bir mücadele sırasında sinirlenen 2 oyuncu birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Sahaya yedek kulübesi de dahil olunca olay büyüdü.Bu ikiliye daha sonra Sadık Çiftpınar dahil oldu. Müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ise tartışmayı uzaktan izledi ve daha sonra kartlarına başvurdu.Futbolcuları yedek kulübesinden sahaya giren takım arkadaşları ve yardımcı antrenör Erol Bulut ayırırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi dikkati çekti.Tartışmanın sakinleşmesi sonrası Ozan ve Rosier sarı kart gördü.