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GeriFutbol Son Dakika | Kadıköy'de geceye damga vuran görüntü! Erol Bulut ve Volkan Demirel...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 09:43 | 

Son Dakika | Kadıköy'de geceye damga vuran görüntü! Erol Bulut ve Volkan Demirel...

Fenerbahçe'nin sahasında Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek tur atladığı geceye Erol Bulut ve Volkan Demiral'ın yedek kulübesindeki görüntüsü damga vurdu.

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1FENERBAHÇE TURLADI
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FENERBAHÇE TURLADI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

2ONUR KENDİ KALESİNE ATTI
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ONUR KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın başında 11. dakikada Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 28. dakikada kalecisi Altay Bayındır'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

3EROL BULUT 3-5-2 DENEDİ
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EROL BULUT 3-5-2 DENEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor karşısında takımını sahaya 3-5-2 sistemiyle çıkardı. Son günlerde sık sık sistem sebebiyle eleştiriler alan Bulut, kupa maçında değişik bir dizilişle takımını sahaya sürdü. Savunmada üçlüye dönen genç teknik adam, kenarlarda Nazım ve Novak'ı oynatırken, çift forvette Thiam'ın arkasında Ömer Faruk'u görevlendirdi.

4KARABEYDEN PROTESTO
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KARABEY'DEN PROTESTO

Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın başında Karacabey Belediyesporlu futbolcular santra yapıldıktan sonra topla oynamayarak bir protesto gerçekleştirdi.

5BİR SÜRE TOPLA OYNAMADILAR
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BİR SÜRE TOPLA OYNAMADILAR

Futbolcular hakemin başlama düdüğünün ardından Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) oynanmamasına ilişkin protestoda bulundu. Fenerbahçe'nin yaptığı santra vuruşu sonrasında 20 saniye topa müdahale etmeyen Karacabey Belediyesporlu oyuncular, daha sonra maça dahil oldu.

6ÖMER FARUK BEYAZ 30 DAKİKA SÜRE ALDI
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ÖMER FARUK BEYAZ 30 DAKİKA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Karacabey Belediyespor karşısında 30 dakika forma giyebildi. Kupa maçlarında ilk 11'de şans verilen 17 yaşındaki futbolcu, Altay'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle erkenden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ömer Faruk, 30. dakikada yerini Oytun Özdoğan'a bıraktı.

7ALTAY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
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ALTAY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Altay, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Altay, ligdeki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

8EROL BULUT ÜZÜLDÜ
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EROL BULUT ÜZÜLDÜ

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Altay Bayındır'ın Süper Lig'de cezalı duruma düşmesinin ardından yedek kulübesinde büyük üzüntü yaşadı.

9İŞTE O KARE
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İŞTE O KARE

45 yaşındaki teknik adamın üzüntüsü objektiflere bu şekilde yansıdı.

10YEDEK KULÜBESİNDE FİKİR ALIŞVERİŞİ
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YEDEK KULÜBESİNDE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Erol Bulut ayrıca aynı dakikalarda kaleci antrenörü Volkan Demirel ile fikir alışverişinde bulundu.

11VOLKAN DEMİRELLE KONUŞTULAR
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VOLKAN DEMİREL'LE KONUŞTULAR

Sarı lacivertli yedek kulübesindeki istişare böyle görüntülendi.

12ALTAYIN YERİNE OYTUN
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ALTAY'IN YERİNE OYTUN

Altay Bayındır, Türkiye Kupası'ndaki statü gereği gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Harun Tekin'in maça yetiştirilmesi için sağlık heyeti seferber olacak. Harun yetişemezse kaleyi Oytun devralacak.

13OYTUN ERDOĞAN NE DEDİ
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OYTUN ERDOĞAN NE DEDİ?

Oytun Özdoğan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır'ın kırmızı kartı sonrası oyuna girmesiyle ilgili konuştu.

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"Bir kaleci için en önemli olan şey hep hazır olmaktır, bu kulüp için elimden geleni yapıyorum. Bu benim ilk maçımdı, benden desteğini esirgemeyen herkese, altyapıdaki hocalarıma, bana antrenörlük yapan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey olmadı, bu bir başlangıç. Umarım her şey gönlümüzce olacak."

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