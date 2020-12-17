Son Dakika | Kadıköy'de geceye damga vuran görüntü! Erol Bulut ve Volkan Demirel...

"Bir kaleci için en önemli olan şey hep hazır olmaktır, bu kulüp için elimden geleni yapıyorum. Bu benim ilk maçımdı, benden desteğini esirgemeyen herkese, altyapıdaki hocalarıma, bana antrenörlük yapan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey olmadı, bu bir başlangıç. Umarım her şey gönlümüzce olacak."