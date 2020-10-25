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GeriFutbol Son Dakika | Kadıköy'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk şarkıları!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 22:35 | 

Son Dakika | Kadıköy'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk şarkıları!

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetini büyük coşkuyla kutladı.

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Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üst 3. galibiyetini aldı.

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Bu sonuçla 3'ü üst üste olmak üzere 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 14'e yükseltti. Ligde 3. mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

39 MAÇLIK HASRET BİTTİ
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9 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Sarı-lacivertli takım, resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı.

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Fenerbahçe'de Papiss Cisse ile Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı. Ekvadorlu futbolcu Valencia, maçın 55. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Senegalli golcü Cisse ise 72. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

5SAHASINDA YENİLGİYİ UNUTTU
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SAHASINDA YENİLGİYİ UNUTTU

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor ile ligde yaptığı son 24 iç saha maçında mağlup olmadı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 13 galibiyet ve 11 beraberlik yaşadı

6DURAN TOP GOLLERİ DEVAM
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DURAN TOP GOLLERİ DEVAM

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında duran toplardan 6 gol buldu. Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu golleri Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta, Serdar Aziz ve Serkan Asan (kendi kalesine) kaydetti. Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar, Samatta ve Serkan Asan'ın (kendi kalesine) golleri ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarının sonucunda geldi.

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Fenerbahçeli futbolcular, Kadıköy'de balkona çıktı ve taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı.

8ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI
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ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

Sarı-lacivertli yıldızlar, Fenerbahçeli taraftarlar ile beraber şampiyonluk şarkıları söyledi.

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Ayrıca futbolcular ve taraftarlar karşılıklı "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. Erol Bulut oley, Erol Bulut oley" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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Sarı-lacivertli taraftarlar da stat dışında galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladı.

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İŞTE O ANLAR;

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