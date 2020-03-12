Ä°talyaâ€™da Ã¼Ã§ haftadÄ±r acil durum yaÅŸanmasÄ±na neden olan Kovid-19 salgÄ±nÄ±, karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n 3 Nisan'a kadar ertelendiÄŸi Serie Aâ€™ya da sÄ±Ã§radÄ±.