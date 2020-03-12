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GeriFutbol Son Dakika - Juventus'ta Merih Demiral'Ä±n takÄ±m arkadaÅŸÄ± Rugani corona virüsüne yakalandÄ±
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 12 Mart 2020 - 07:20, /

Son Dakika - Juventus'ta Merih Demiral'Ä±n takÄ±m arkadaÅŸÄ± Rugani corona virüsüne yakalandÄ±

Ä°talyan devi Juventus, gece yarÄ±sÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ haberi duyurdu.

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Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Juventus, oyuncusu Daniele Ruganiâ€™de yapÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

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Ä°talyaâ€™da Ã¼Ã§ haftadÄ±r acil durum yaÅŸanmasÄ±na neden olan Kovid-19 salgÄ±nÄ±, karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n 3 Nisan'a kadar ertelendiÄŸi Serie Aâ€™ya da sÄ±Ã§radÄ±.

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Ãœlkede, 21 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ patlak veren koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda ÅŸu ana kadar hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 827â€™yi bulurken, hastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 12 bin 462â€™ye ulaÅŸtÄ±.

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Juventus kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada, 25 yaÅŸÄ±ndaki defans oyuncusu Ruganiâ€™nin Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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Milli oyuncumuz Merih Demiralâ€™in da takÄ±m arkadaÅŸÄ± olan Daniele Ruganiâ€™nin koronavirÃ¼s yakalandÄ±ÄŸÄ± duyurulurken kulÃ¼pte bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸanÄ±yor..

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AÃ§Ä±klamada, "Juventus Futbol KulÃ¼bÃ¼ ÅŸu anda onunla temasa geÃ§enlerin sayÄ±mÄ± da dahil olmak Ã¼zere yasalarÄ±n gerektirdiÄŸi tÃ¼m izolasyon prosedÃ¼rlerini etkinleÅŸtirmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirÃ¼s bulaÅŸan ilk futbolcu oldu. Juventus'ta tÃ¼m takÄ±mÄ±n karantina altÄ±na alÄ±nmasÄ± bekleniyor. AynÄ± zamanda Inter'in futbolcularÄ±nÄ±n de bu Ã¶nlemler kapsamÄ±nda karantinaya alÄ±nacaÄŸÄ± iddia ediliyor.

8BUNDESLÄ°GADA Ä°LK VAKA: TÄ°MO HÃœBERS

BUNDESLÄ°GA'DA Ä°LK VAKA: TÄ°MO HÃœBERS

Bundesliga takÄ±mlarÄ±ndan Hannover 96, 23 yaÅŸÄ±ndaki Alman stoper Timo HÃ¼bers'in koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takÄ±mÄ±nÄ±n savunma oyuncusu Timo HÃ¼bers'in corona virÃ¼s testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼rk teknik direktÃ¶r Kenan KoÃ§ak'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Hannover 96'da Timo HÃ¼bers, karantinaya alÄ±ndÄ±. HÃ¼bers'in takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ile fiziksel temasta olmadÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer oyuncularÄ±n karantinaya alÄ±nmayacaÄŸÄ± belirtildi.

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