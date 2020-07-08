MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJose Sosa tarihe geçti! 2012'den beri ilk kez...
GeriFutbol Jose Sosa tarihe geçti! 2012'den beri ilk kez...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 19:55,

Jose Sosa tarihe geçti! 2012'den beri ilk kez...

Antalyaspor maçına damga vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

2
Abone Olgoogle-news

Bordo-Mavili ekip sahaya geçen haftaki Galatasaray maçına göre 2 değişikle çıktı.

3
Abone Olgoogle-news

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Antalyaspor karşısında sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine kart cezasını tamamlayan Portekizli futbolcu Pereira'ya görev verdi.

4
Abone Olgoogle-news

Çimşir, stoperde ise kart cezalısı Da Costa'nın yokluğunda Campi'yi tercih ederken cezası tamamlanan Hosseini ise yedek kulübesinde yer aldı.

5
Abone Olgoogle-news

Karadeniz ekibinde Da Costa'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

6NWAKAEME YEDEK KULÜBESİNDE
Abone Olgoogle-news

NWAKAEME YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor'da sakatlığı düzelen Nwakaeme yine yedek kulübesinde yer aldı.

7
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe ile oynanılan kupa maçında kasık sakatlığı geçirdikten sonra Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen, Galatasaray maçında da oyunun son bölümünde görev alan Nijeryalı futbolcu, 11'e dahil edilmedi.

8ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ
Abone Olgoogle-news

ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ

Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 6. dakikada Doğukan'ın Badou Ndiaye'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası Ufuk 8'de attığı golle takımını 1-0 öne geçti.

9SOSA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Abone Olgoogle-news

SOSA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Çabuk toparlanan Trabzonspor, 14'te VAR kontrolünün ardından Veysel Sarı'nın ceza sahasında topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı kazandı. 1 dakika sonra Sosa durumu 1-1'e getirdi.

10YİNE SOSA, YİNE GOL
Abone Olgoogle-news

YİNE SOSA, YİNE GOL

42'de Trabzonspor kazanılan penaltıyı bir kez daha Jose Sosa gole çevirdi ve ev sahibi ekip devreyi 2-1 önde tamamladı.

112012DEN BU YANA İLK KEZ
Abone Olgoogle-news

2012'DEN BU YANA İLK KEZ

Jose Sosa, Şubat 2012'den beri ilk kez Trabzonspor'da bir maçta iki penaltı golü atan isim oldu.

12ANTALYASPORDA 16 KİŞİLİK KADRO
Abone Ol google-news

ANTALYASPOR'DA 16 KİŞİLİK KADRO

Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığı nedeniyle 16 kişilik kadroyla maça çıkabildi.

13
Abone Olgoogle-news

Akdeniz temsilcisinde, cezalı Hakan Özmert, Adis Jahovic ile sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk, Ndinga, Harun Alpsoy ve Ondrej Celustka, ülkesinden dönemeyen Charles kadroda yer almadı.

14
Abone Olgoogle-news

Karşılaşma öncesi sağanak etkili oldu. Temmuz ayında sıcak hava şartlarına karşın maç serin ve yağışlı bir havada oynandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi