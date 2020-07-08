Jose Sosa tarihe geçti! 2012'den beri ilk kez...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
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Bordo-Mavili ekip sahaya geçen haftaki Galatasaray maçına göre 2 değişikle çıktı.
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Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Antalyaspor karşısında sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine kart cezasını tamamlayan Portekizli futbolcu Pereira'ya görev verdi.
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Çimşir, stoperde ise kart cezalısı Da Costa'nın yokluğunda Campi'yi tercih ederken cezası tamamlanan Hosseini ise yedek kulübesinde yer aldı.
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Karadeniz ekibinde Da Costa'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.
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NWAKAEME YEDEK KULÜBESİNDE
Trabzonspor'da sakatlığı düzelen Nwakaeme yine yedek kulübesinde yer aldı.
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Fenerbahçe ile oynanılan kupa maçında kasık sakatlığı geçirdikten sonra Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen, Galatasaray maçında da oyunun son bölümünde görev alan Nijeryalı futbolcu, 11'e dahil edilmedi.
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ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ
Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 6. dakikada Doğukan'ın Badou Ndiaye'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası Ufuk 8'de attığı golle takımını 1-0 öne geçti.
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SOSA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Çabuk toparlanan Trabzonspor, 14'te VAR kontrolünün ardından Veysel Sarı'nın ceza sahasında topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı kazandı. 1 dakika sonra Sosa durumu 1-1'e getirdi.
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YİNE SOSA, YİNE GOL
42'de Trabzonspor kazanılan penaltıyı bir kez daha Jose Sosa gole çevirdi ve ev sahibi ekip devreyi 2-1 önde tamamladı.
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2012'DEN BU YANA İLK KEZ
Jose Sosa, Şubat 2012'den beri ilk kez Trabzonspor'da bir maçta iki penaltı golü atan isim oldu.
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ANTALYASPOR'DA 16 KİŞİLİK KADRO
Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığı nedeniyle 16 kişilik kadroyla maça çıkabildi.
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Akdeniz temsilcisinde, cezalı Hakan Özmert, Adis Jahovic ile sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk, Ndinga, Harun Alpsoy ve Ondrej Celustka, ülkesinden dönemeyen Charles kadroda yer almadı.
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Karşılaşma öncesi sağanak etkili oldu. Temmuz ayında sıcak hava şartlarına karşın maç serin ve yağışlı bir havada oynandı.