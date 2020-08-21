Transferin en hÄ±zlÄ± takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e, Trabzonspor ile sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Jose Sosaâ€™yÄ± da renklerine baÄŸlarken Ä°stanbulâ€™a gelen Arjantinli yÄ±ldÄ±zla ilgili ÅŸok bir iddia gÃ¼ndemi sarstÄ±.
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SarÄ±-Lacivertliler'in 35 yaÅŸÄ±ndaki Arjantinli yÄ±ldÄ±zla 1.9 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 500 bin Euro da imza parasÄ± verileceÄŸi belirtilmiÅŸti.
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DÄ° MARZÄ°O KAFALARI KARIÅžTIRDI
Ancak Takvim'in haberine gÃ¶re; Ã¼nlÃ¼ Ä°talyan gazeteci Di Marzio bomba bir iddiayÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.Â
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YILLIK 3 MÄ°LYON EURO DEDÄ°
Di Marzio, Sosa'nÄ±n FenerbahÃ§e'den yÄ±lda 3 milyon Euro kazanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
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TOPLAM 7 MÄ°LYON
EÄŸer bu iddia doÄŸruyla Tangocu'nun kulÃ¼be 2 yÄ±llÄ±k maliyeti 7 milyon Euro'yu bulacak.
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Jose Sosa, FenerbahÃ§e'den Ã¶nce menajeri vastasÄ±yla Trabzonspor'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ maliyeti bordo mavili takÄ±ma fazla gelmiÅŸti. ArdÄ±ndan Arjantinli FenerbahÃ§e'nin teklifini kabul etti.
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SOSA TANITIMI Ä°Ã‡Ä°N VÄ°DEO Ã‡EKÄ°LÄ°YOR
FenerbahÃ§e'nin Sosa'yÄ± bugÃ¼n veya yarÄ±n resmi olarak aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
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SarÄ± lacivertlilerin transfer duyurusu iÃ§in Ã¶zel hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± da ifade edildi.