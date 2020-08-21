Transferin en hÄ±zlÄ± takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e, Trabzonspor ile sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Jose Sosaâ€™yÄ± da renklerine baÄŸlarken Ä°stanbulâ€™a gelen Arjantinli yÄ±ldÄ±zla ilgili ÅŸok bir iddia gÃ¼ndemi sarstÄ±.