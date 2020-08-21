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Futbol
Haber GiriÅŸ: 21 AÄŸustos 2020 - 08:04 | 

Son Dakika | Jose Sosa için ÅŸok iddia! Fenerbahçe Ä°stanbul'a getirmiÅŸti...

FenerbahÃ§e iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Jose Sosa iÃ§in ÅŸoke eden iddia...

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Ä°ddianÄ±n kaynaÄŸÄ± Ä°talyanlar. Ä°ÅŸte detaylar...

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Trabzonspor'la sÃ¶zleÅŸmesi sona eren ve FenerbahÃ§e'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Ä°stanbul'a gelmiÅŸti.

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Son 3 sezonu Trabzonspor'da geÃ§iren Sosa, Ã¶zel uÃ§akla AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Genel HavacÄ±lÄ±k Terminali'ne iniÅŸ yaptÄ±.Â

4Ã–ZEL ARAÃ‡LA AYRILDI
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Ã–ZEL ARAÃ‡LA AYRILDI

35 yaÅŸÄ±ndaki Arjantinli futbolcu, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakarak kendisini bekleyen Ã¶zel araÃ§la alandan ayrÄ±ldÄ±.

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Transferin en hÄ±zlÄ± takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e, Trabzonspor ile sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Jose Sosaâ€™yÄ± da renklerine baÄŸlarken Ä°stanbulâ€™a gelen Arjantinli yÄ±ldÄ±zla ilgili ÅŸok bir iddia gÃ¼ndemi sarstÄ±.

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SarÄ±-Lacivertliler'in 35 yaÅŸÄ±ndaki Arjantinli yÄ±ldÄ±zla 1.9 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 500 bin Euro da imza parasÄ± verileceÄŸi belirtilmiÅŸti.

7DÄ° MARZÄ°O KAFALARI KARIÅžTIRDI
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DÄ° MARZÄ°O KAFALARI KARIÅžTIRDI

Ancak Takvim'in haberine gÃ¶re; Ã¼nlÃ¼ Ä°talyan gazeteci Di Marzio bomba bir iddiayÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.Â

8YILLIK 3 MÄ°LYON EURO DEDÄ°
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YILLIK 3 MÄ°LYON EURO DEDÄ°

Di Marzio, Sosa'nÄ±n FenerbahÃ§e'den yÄ±lda 3 milyon Euro kazanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

9TOPLAM 7 MÄ°LYON
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TOPLAM 7 MÄ°LYON

EÄŸer bu iddia doÄŸruyla Tangocu'nun kulÃ¼be 2 yÄ±llÄ±k maliyeti 7 milyon Euro'yu bulacak.

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Jose Sosa, FenerbahÃ§e'den Ã¶nce menajeri vastasÄ±yla Trabzonspor'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ maliyeti bordo mavili takÄ±ma fazla gelmiÅŸti. ArdÄ±ndan Arjantinli FenerbahÃ§e'nin teklifini kabul etti.

11SOSA TANITIMI Ä°Ã‡Ä°N VÄ°DEO Ã‡EKÄ°LÄ°YOR
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SOSA TANITIMI Ä°Ã‡Ä°N VÄ°DEO Ã‡EKÄ°LÄ°YOR

FenerbahÃ§e'nin Sosa'yÄ± bugÃ¼n veya yarÄ±n resmi olarak aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

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SarÄ± lacivertlilerin transfer duyurusu iÃ§in Ã¶zel hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± da ifade edildi.

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