Son Dakika | Jailson çıldırdı, çimleri yumrukladı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçına damga vuran isim Jailson oldu. Üst üste kritik hatalar yapan Brezilyalı yıldız çimleri yumruklarken, ilerleyen dakikalarda ise stoperden orta saha bölgesine alındı.
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Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Göztepe maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.
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Ligin 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde, bu maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de Serdar'ın yerine Gençlerbirliği karşısında stoperde Jailson forma giydi.
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STOPERDE JAILSON
Göztepe maçındaki diğer 10 ismi bozmayan Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır forma giyerken, stoperde Jailson partneri Simon Falette oldu. Sağ bekte Nabil Dirar, sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın forma giydiği sarı-lacivertlilere savunmanın önünde Luis Gustavo ile Tolgay Arslan oynadı.
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Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Deniz Türüç forma şansı bulurken, santrfor arkasında Ozan Tufan, ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.
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GARRY RODRIGUES UZUN SÜRE SONRA YEDEK
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, uzun süre sonra Süper Lig'de bir maça yedek kulübesinde başladı. Son olarak ligde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında yedekler arasında olan Rodrigues, daha sonraki 12 maçın 7'sinde ilk 11'de oynarken, diğer 5 maçta sakatlık ya da cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde, kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci maç kadrosunda yer almadı.
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FISKİYELER ÇALIŞTI
Bu arada maçın 4. dakikasında bir anda fıskiyeler çalışmaya başlayınca karşılaşmaya bir süre ara verildi.
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Fenerbahçe'de maça en kötü başlayan isim ise şüphesiz Jailson oldu.
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Brezilyalı oyuncunun henüz 4. dakikada yaptığı hata sonrası Soner karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı.
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SİNİRDEN ÇİMLERİ YUMRUKLADI
8'de bu kez Soner'in yerden ortasında Jailson ceza sahasında topu ıskaladı. Bomboş durumdaki Stancu topu auta attı.
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Pozisyon sonrası kendisine kızan Jailson sinirinden çimleri yumrukladı.
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YERİ DEĞİŞTİ
Dakikalar 16'yı gösterdiğinde ise rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Jailson'a teknik ekipten müdahale etti.
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Tarih Karapınar üst üste hatalar sonrası Ozan Tufan'ı stopere çekerek Jailson'a orta sahada görev verdi.