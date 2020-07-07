MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Jailson çıldırdı, çimleri yumrukladı
GeriFutbol Son Dakika | Jailson çıldırdı, çimleri yumrukladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 19:28,

Son Dakika | Jailson çıldırdı, çimleri yumrukladı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçına damga vuran isim Jailson oldu. Üst üste kritik hatalar yapan Brezilyalı yıldız çimleri yumruklarken, ilerleyen dakikalarda ise stoperden orta saha bölgesine alındı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Göztepe maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

Ligin 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde, bu maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de Serdar'ın yerine Gençlerbirliği karşısında stoperde Jailson forma giydi.

3STOPERDE JAILSON
Abone Olgoogle-news

STOPERDE JAILSON

Göztepe maçındaki diğer 10 ismi bozmayan Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır forma giyerken, stoperde Jailson partneri Simon Falette oldu. Sağ bekte Nabil Dirar, sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın forma giydiği sarı-lacivertlilere savunmanın önünde Luis Gustavo ile Tolgay Arslan oynadı.

4
Abone Olgoogle-news

Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Deniz Türüç forma şansı bulurken, santrfor arkasında Ozan Tufan, ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.

5GARRY RODRIGUES UZUN SÜRE SONRA YEDEK
Abone Olgoogle-news

GARRY RODRIGUES UZUN SÜRE SONRA YEDEK

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, uzun süre sonra Süper Lig'de bir maça yedek kulübesinde başladı. Son olarak ligde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında yedekler arasında olan Rodrigues, daha sonraki 12 maçın 7'sinde ilk 11'de oynarken, diğer 5 maçta sakatlık ya da cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

6FENERBAHÇEDE 3 EKSİK
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde, kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci maç kadrosunda yer almadı.

7FISKİYELER ÇALIŞTI
Abone Olgoogle-news

FISKİYELER ÇALIŞTI

Bu arada maçın 4. dakikasında bir anda fıskiyeler çalışmaya başlayınca karşılaşmaya bir süre ara verildi.

8
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de maça en kötü başlayan isim ise şüphesiz Jailson oldu.

9
Abone Olgoogle-news

Brezilyalı oyuncunun henüz 4. dakikada yaptığı hata sonrası Soner karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı.

10SİNİRDEN ÇİMLERİ YUMRUKLADI
Abone Olgoogle-news

SİNİRDEN ÇİMLERİ YUMRUKLADI

8'de bu kez Soner'in yerden ortasında Jailson ceza sahasında topu ıskaladı. Bomboş durumdaki Stancu topu auta attı.

11
Abone Olgoogle-news

Pozisyon sonrası kendisine kızan Jailson sinirinden çimleri yumrukladı.

12YERİ DEĞİŞTİ
Abone Olgoogle-news

YERİ DEĞİŞTİ

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde ise rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Jailson'a teknik ekipten müdahale etti.

13
Abone Olgoogle-news

Tarih Karapınar üst üste hatalar sonrası Ozan Tufan'ı stopere çekerek Jailson'a orta sahada görev verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi