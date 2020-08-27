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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 00:12 | 

Sahaya çıkmadılar! NBA'de ortalık fena karıştı

LeBron James'ten Donald Trump'a şok küfür...

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ABD’nin Winconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde geçtiğimiz pazar günü polisin sırtından vurduğu 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake’in hastanede tedavisi devam ediyor.

2BELDEN AŞAĞISI FELÇ KALDI
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BELDEN AŞAĞISI FELÇ KALDI

Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan Blake’in babası, oğlunun vücudunda 7 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını ifade etti.

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Blake’in babası, doktorların bu durumun kalıcı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.

4OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU
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OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Blake’in babası Pazar sabahı Jacob Blake ile konuştuğunu, Blake’in oğlunun 8. yaş gününü kutlamak için hazırlık yaptığını ifade etti.

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Akşam saatlerinde oğlunun polis memurları tarafından vurulduğunu öğrendiğini belirten baba, 18 dakika sonra sosyal medyada olayın yer aldığı görüntüleri izlediğini belirtti.

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Kenosha kentinde bir polis geçtiğimiz pazar günü aile içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese gelmişti. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen siyahi Jacob Blake’in ise polis ile bilinmeyen bir nedenle tartışmış ve daha sonra arabasına yönelmişti.

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Blake arabasına bindiği sırada bir polis arkasından ateş açmış, olay anında ikinci bir polis de elinde silahıyla arabanın yanına gelmişti.

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Polisin siyahi vatandaşı vurduğu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine yüzlerce protestocu sokaklara dökülmüştü.

9MILWAUKEE BUCKS MAÇA ÇIKMADI
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MILWAUKEE BUCKS MAÇA ÇIKMADI

Jacob Blake'in vurulduğu olay Milwaukee'ye sadece 40 dakika mesafede olan Kenosha'da olmuştu. NBA ekibi Milwaukee Bucks yaşanan olayı protesto etmek için Orlando Magic maçına çıkmadı.

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NBA'de ayrıca Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder takımları da maça çıkmayacak.

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Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers oyuncuları da boykot kararı aldı ve maç oynanmayacak.

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LeBron James ise Donald Trump'ı kastederek küfürlü bir mesaj paylaştı ve "Artık bıktık. Değişim istiyoruz!" yazdı.

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NBA'den yapılan açıklamada oynanmayan karşılaşmaların tarihlerinin önümüzdeki günlerde yeniden planlanarak açıklanacağı duyuruldu.

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