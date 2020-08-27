Sahaya çıkmadılar! NBA'de ortalık fena karıştı

Kenosha kentinde bir polis geçtiğimiz pazar günü aile içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese gelmişti. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen siyahi Jacob Blake’in ise polis ile bilinmeyen bir nedenle tartışmış ve daha sonra arabasına yönelmişti.