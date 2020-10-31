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GeriFutbol Son Dakika | İzmir'deki depremde enkaz altında kalan futbolcu kurtarıldı! Annesi ise hayatını kaybetti...
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Futbol
Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 08:39 | 

Son Dakika | İzmir'deki depremde enkaz altında kalan futbolcu kurtarıldı! Annesi ise hayatını kaybetti...

30 Ekim Cuma günü İzmir yakınlarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan amatör futbolcunun mucize kurtuluşu...

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30 Ekim Cuma günü Ege Denizi'nde gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremden ülkemizde en çok İzmir etkilendi. Bayraklı'da çöken binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İzmir'de yıkılan binalarda 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise son olarak 804 olarak açıklandı.

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Yıkılan 17 binanın 9'unda çalışmaların tamamlandığı, diğer 8 bina enkazında ise çalışmalar devam ediyor.

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Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından amatör futbolcu Malik Tahirler sağ çıkarıldı.

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İzmir'de çeşitli amatör kulüplerde forma giyen, son olarak Gönen Belediyespor ile anlaşan Malik Tahirler, depreme annesi ile birlikte yakalandı.

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Bayraklı'daki 6 katlı Doğanlar Apartmanı'nın çökmesi sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1992 doğumlu amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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Malik Tahirler ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

8Annesi hayatını kaybetti
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Annesi hayatını kaybetti

Malik Tahirler'in annesinin ise cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

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