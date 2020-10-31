Son Dakika | İzmir'deki depremde enkaz altında kalan futbolcu kurtarıldı! Annesi ise hayatını kaybetti...

30 Ekim Cuma günü Ege Denizi'nde gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremden ülkemizde en çok İzmir etkilendi. Bayraklı'da çöken binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.İzmir'de yıkılan binalarda 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise son olarak 804 olarak açıklandı.Yıkılan 17 binanın 9'unda çalışmaların tamamlandığı, diğer 8 bina enkazında ise çalışmalar devam ediyor.Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından amatör futbolcu Malik Tahirler sağ çıkarıldı.İzmir'de çeşitli amatör kulüplerde forma giyen, son olarak Gönen Belediyespor ile anlaşan Malik Tahirler, depreme annesi ile birlikte yakalandı.Bayraklı'daki 6 katlı Doğanlar Apartmanı'nın çökmesi sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1992 doğumlu amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Malik Tahirler ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Malik Tahirler'in annesinin ise cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.