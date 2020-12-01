Son Dakika | İtalya'yı karıştıran iddia! 'Taktik bilmiyor, konuşmuyor'
Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.
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Juventus, yeni teknik direktör Andrea Pirlo ile sezona istediği gibi başlayamazken flaş bir iddia ortaya atıldı.
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ZİRVENİN UZAĞINDA
Kötü başlangıcın ardından Serie A'da lider Milan'ın 6 puan arkasına düşen Juventus, son olarak favori çıktığı maçta Benevento ile 1-1 berabere kaldı.
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Puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Juventus'ta bu maçın ardından resmen ortalık karıştı...
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DEPREM ETKİSİ YARATAN SÖZ
Pirlo, Benevento maçından sonra oyuncularını hedef alırken ''Ronaldo olmayınca zor zamanlar yaşıyoruz. Az sayıda karakterli oyuncumuz var.'' sözleri takımda deprem etkisi yarattı.
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KRİZİN BOYUTU...
İtalyan basını ise Juventus'ta futbolcular ve Pirlo arasındaki krizin ne kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne serdi.
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Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus'ta Pirlo ve futbolcular arasında büyük bir iletişim sorunu yaşanıyor.
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'TAKTİK KONUŞMUYOR, FUTBOLCULAR ANLAMIYOR'
Habere göre Juventuslu'ta futbolcular, Andrea Pirlo'nun kendileriyle hiç taktik konuşmadığı için oldukça rahatsız. Özellikle Paulo Dybala ve Dejan Kulusevski, Pirlo'nun isteklerini tam olarak anlamıyorlar.
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'BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMİYOR'
Ligde oynadığı 9 maçın 5'ini kazanabilen ve geçen sezona göre 6 puan az toplayan Juventus'ta futbolcuların ''Pirlo, taktiksel konularda konuşmuyor, bizimle iletişime geçmiyor.'' dedikleri belirtlidi.
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TAKTİKLERİ IGOR TUDOR VERİYOR
Pirlo'nun oyuncularıyla taktik konuşmadığı hatta taktik planların çoğunu yardımcı teknik direktör Igor Tudor'a yaptırdığı iddia edildi.
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PIRLO YERİNE TUDOR KONUŞUYOR
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un oyunculara taktik verdiği ve Pirlo yerine onlarla Tudor'un konuştuğu kaydedildi.
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B PLANI YOK
İtalyan basını, Pirlo'yu sert sözlerle eleştirmeye başlarken genç teknik adamın bir B planı olmadığını ve sadece Cristiano Ronaldo'ya bağlı olduğunu söylüyor.
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RONALDO DA MUTSUZ
Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Juventus'ta neler yaşanacağı büyük soru işareti. Geçtiğimiz günlerde de Cristiano Ronaldo'nun takımda mutsuz olduğu ve sezon sonu ayrılmak istediği iddia edilmişti.
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'KONUŞMASI BİLE ANLAŞILMIYOR'
Pirlo'nun ayrıca takım konuşmalarında hiçbir tonlama yapmadan konuştuğu, sürekli sakin olduğu ve futbolcuların bu nedenle kendilerinden ne beklendiğini anlayamadığı belirtiliyor.
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İtalya'da üst üste 8 şampiyonluk kazanan Juventus'un bu sene serisini devam ettiremeyeceği şimdiden konuşulmaya başlandı...