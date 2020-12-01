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GeriFutbol Son Dakika | İtalya'yı karıştıran iddia! 'Taktik bilmiyor, konuşmuyor'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 11:51 | 

Son Dakika | İtalya'yı karıştıran iddia! 'Taktik bilmiyor, konuşmuyor'

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.

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Juventus, yeni teknik direktör Andrea Pirlo ile sezona istediği gibi başlayamazken flaş bir iddia ortaya atıldı.

2ZİRVENİN UZAĞINDA
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ZİRVENİN UZAĞINDA

Kötü başlangıcın ardından Serie A'da lider Milan'ın 6 puan arkasına düşen Juventus, son olarak favori çıktığı maçta Benevento ile 1-1 berabere kaldı.

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Puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Juventus'ta bu maçın ardından resmen ortalık karıştı...

4DEPREM ETKİSİ YARATAN SÖZ
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DEPREM ETKİSİ YARATAN SÖZ

Pirlo, Benevento maçından sonra oyuncularını hedef alırken ''Ronaldo olmayınca zor zamanlar yaşıyoruz. Az sayıda karakterli oyuncumuz var.'' sözleri takımda deprem etkisi yarattı.

5KRİZİN BOYUTU...
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KRİZİN BOYUTU...

İtalyan basını ise Juventus'ta futbolcular ve Pirlo arasındaki krizin ne kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

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Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus'ta Pirlo ve futbolcular arasında büyük bir iletişim sorunu yaşanıyor.

7TAKTİK KONUŞMUYOR, FUTBOLCULAR ANLAMIYOR
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'TAKTİK KONUŞMUYOR, FUTBOLCULAR ANLAMIYOR'

Habere göre Juventuslu'ta futbolcular, Andrea Pirlo'nun kendileriyle hiç taktik konuşmadığı için oldukça rahatsız. Özellikle Paulo Dybala ve Dejan Kulusevski, Pirlo'nun isteklerini tam olarak anlamıyorlar.

8BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMİYOR
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'BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMİYOR'

Ligde oynadığı 9 maçın 5'ini kazanabilen ve geçen sezona göre 6 puan az toplayan Juventus'ta futbolcuların ''Pirlo, taktiksel konularda konuşmuyor, bizimle iletişime geçmiyor.'' dedikleri belirtlidi.

9TAKTİKLERİ IGOR TUDOR VERİYOR
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TAKTİKLERİ IGOR TUDOR VERİYOR

Pirlo'nun oyuncularıyla taktik konuşmadığı hatta taktik planların çoğunu yardımcı teknik direktör Igor Tudor'a yaptırdığı iddia edildi.

10PIRLO YERİNE TUDOR KONUŞUYOR
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PIRLO YERİNE TUDOR KONUŞUYOR

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un oyunculara taktik verdiği ve Pirlo yerine onlarla Tudor'un konuştuğu kaydedildi.

11B PLANI YOK
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B PLANI YOK

İtalyan basını, Pirlo'yu sert sözlerle eleştirmeye başlarken genç teknik adamın bir B planı olmadığını ve sadece Cristiano Ronaldo'ya bağlı olduğunu söylüyor.

12RONALDO DA MUTSUZ
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RONALDO DA MUTSUZ

Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Juventus'ta neler yaşanacağı büyük soru işareti. Geçtiğimiz günlerde de Cristiano Ronaldo'nun takımda mutsuz olduğu ve sezon sonu ayrılmak istediği iddia edilmişti.

13KONUŞMASI BİLE ANLAŞILMIYOR
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'KONUŞMASI BİLE ANLAŞILMIYOR'

Pirlo'nun ayrıca takım konuşmalarında hiçbir tonlama yapmadan konuştuğu, sürekli sakin olduğu ve futbolcuların bu nedenle kendilerinden ne beklendiğini anlayamadığı belirtiliyor.

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İtalya'da üst üste 8 şampiyonluk kazanan Juventus'un bu sene serisini devam ettiremeyeceği şimdiden konuşulmaya başlandı...

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