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GeriFutbol Son Dakika | İtalyan takımları, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi transferi için birbirine girdi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 14:01 | 

Son Dakika | İtalyan takımları, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi transferi için birbirine girdi!

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'yi transfer etmek isteyen İtalyan takımları arasında gerginlik yaşandı...

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Geçen sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu olan Vedat Muriqi'nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği büyük merak konusu.

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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, İtalya'da Lazio ve Fiorentina takımları arasında gerginliğe yol açtı.

3İŞLER DEĞİŞTİ
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İŞLER DEĞİŞTİ

Lazio ile Fenerbahçe'nin Muriqi transferi konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyordu ancak devreye Fiorentina'nın girmesi işleri değiştirdi.

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Fiorentina Başkanı Joe Barone, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe ile görüşmeye başladı.

5TELEFONLA ARADI, ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
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TELEFONLA ARADI, ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Bu haberi alan Lazio Başkanı Lotito küplere binerken Fiorentina Direktörü Barone’yi arayarak transferden çekilmelerini istedi.

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Corriere dello Sport'un haberine göre bunu öğrenen Lazio Başkanı Lotito, öfkeli bir şekilde Barone'yi aradı ve Muriqi için önceliklerin kendilerinde olduğunu belirtip transfer görüşmelerini sonlandırmasını talep etti.

7OLUMSUZ CEVAP SİNİRLENDİRDİ
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OLUMSUZ CEVAP SİNİRLENDİRDİ

Ancak Fiorentina Başkanı Barone, Lotito'ya Muriqi'den vazgeçmeyeceği cevabını verdi. Bunun üzerine iki başkan arasında gerilim yaşandı.

8RAPOR VERİLDİ
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RAPOR VERİLDİ

Kadrosundaki forvetlerin performansından memnun olmayan Fiorentina Teknik Direktörü Giuseppe Iachini, Vedat Muriqi'nin transferi için başkan Joe Barone'ye rapor vermişti.

9TARAFTAR ÖFKELİ
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TARAFTAR ÖFKELİ

Lazio taraftarları ise Muriqi transferinin tamamlanmamasından dolayı yönetime öfkeli. Taraftarların öfkesi, Muriqi öncesine de dayanıyor...

10SILVA SONRASI...
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SILVA SONRASI...

İtalyan ekibi, Manchester City'den ayrılan David Silva ile her konuda anlaşmış, sağlık kontrolünden geçmesini beklerken oyuncu, Lazio yerine Real Sociedad'ı seçmişti.

11BİR BAŞARISIZ HAMLE DAHA
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BİR BAŞARISIZ HAMLE DAHA

David Silva'yı İspanya'ya kaptıran Lazio, ardından gündemdeki başka bir isim olan Mohamed Fares'i de transfer edemedi.

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SPAL forması giyen Cezayirli futbolcuyu Lazio, çok istemesine rağmen oyuncu Inter ile sözleşme imzalamak üzere.

13FİYATI YÜKSELDİ
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FİYATI YÜKSELDİ

İtalyan basını Fiorentina'nın da devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için istediği teklifi 18 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükselttiğini belirtti.

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Taraftarların, bir başarısız sonuçlanacak transfere daha sabırlarının olmadığını belirten İtalyan basını, Lazio'nun bu yüzden Vedat transferine büyük önem verdiğinin altını çiziyor.

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Lazio ilk olarak Vedat için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro teklif etmişti...

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