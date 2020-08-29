Son Dakika | İtalyan takımları, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi transferi için birbirine girdi!
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'yi transfer etmek isteyen İtalyan takımları arasında gerginlik yaşandı...
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Geçen sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu olan Vedat Muriqi'nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği büyük merak konusu.
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, İtalya'da Lazio ve Fiorentina takımları arasında gerginliğe yol açtı.
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İŞLER DEĞİŞTİ
Lazio ile Fenerbahçe'nin Muriqi transferi konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyordu ancak devreye Fiorentina'nın girmesi işleri değiştirdi.
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Fiorentina Başkanı Joe Barone, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe ile görüşmeye başladı.
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TELEFONLA ARADI, ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
Bu haberi alan Lazio Başkanı Lotito küplere binerken Fiorentina Direktörü Barone’yi arayarak transferden çekilmelerini istedi.
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Corriere dello Sport'un haberine göre bunu öğrenen Lazio Başkanı Lotito, öfkeli bir şekilde Barone'yi aradı ve Muriqi için önceliklerin kendilerinde olduğunu belirtip transfer görüşmelerini sonlandırmasını talep etti.
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OLUMSUZ CEVAP SİNİRLENDİRDİ
Ancak Fiorentina Başkanı Barone, Lotito'ya Muriqi'den vazgeçmeyeceği cevabını verdi. Bunun üzerine iki başkan arasında gerilim yaşandı.
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RAPOR VERİLDİ
Kadrosundaki forvetlerin performansından memnun olmayan Fiorentina Teknik Direktörü Giuseppe Iachini, Vedat Muriqi'nin transferi için başkan Joe Barone'ye rapor vermişti.
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TARAFTAR ÖFKELİ
Lazio taraftarları ise Muriqi transferinin tamamlanmamasından dolayı yönetime öfkeli. Taraftarların öfkesi, Muriqi öncesine de dayanıyor...
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SILVA SONRASI...
İtalyan ekibi, Manchester City'den ayrılan David Silva ile her konuda anlaşmış, sağlık kontrolünden geçmesini beklerken oyuncu, Lazio yerine Real Sociedad'ı seçmişti.
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BİR BAŞARISIZ HAMLE DAHA
David Silva'yı İspanya'ya kaptıran Lazio, ardından gündemdeki başka bir isim olan Mohamed Fares'i de transfer edemedi.
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SPAL forması giyen Cezayirli futbolcuyu Lazio, çok istemesine rağmen oyuncu Inter ile sözleşme imzalamak üzere.
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FİYATI YÜKSELDİ
İtalyan basını Fiorentina'nın da devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için istediği teklifi 18 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükselttiğini belirtti.
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Taraftarların, bir başarısız sonuçlanacak transfere daha sabırlarının olmadığını belirten İtalyan basını, Lazio'nun bu yüzden Vedat transferine büyük önem verdiğinin altını çiziyor.
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Lazio ilk olarak Vedat için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro teklif etmişti...