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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 10:48 | 

Son Dakika | İtalya'da gündem Merih Demiral! Bu transfer konuşuluyor...

İtalyan devi Juventus'ta top koşturan milli futbolcumuz Merih Demiral cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.

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1GÜNDEM MERİH DEMİRAL
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GÜNDEM MERİH DEMİRAL

İtalya'da Merih Demiral konuşuyor. İşte gündeme damga vuran transfer teklifinin detayları ve takas bombası...

2KULİSLER HAREKETLİ
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KULİSLER HAREKETLİ

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala milli futbolcularımız için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

3TRANSFERDE SON VİRAJ
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TRANSFERDE SON VİRAJ

4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

4YUSUFTAN SONRA MERİH
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YUSUF'TAN SONRA MERİH

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın yeni takımına dair söylentilerin ardından bu kez Merih Demiral'ın geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

5KİRALAMA FORMÜLÜ
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KİRALAMA FORMÜLÜ

Portekiz 1. Ligi’nde mücadele eden Boavista'nın Lille’den kiraladığı birçok oyuncuyu kadrosuna katıp futbolcuların gelişimlerini sürdürmeyi hedefleyen bir ortaklığı bulunuyor.

6BOAVISTA İDDİASI
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BOAVISTA İDDİASI

Bu doğrultuda Fransız ekibinin, Yusuf Yazıcı'yı anlaşmalı olduğu proje takımı Boavista'ya kiralamayı planladığı öne sürülmüştü.

7TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU
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TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro + Edgar Ie karşılığında Fransız kulübü Lille’e transfer olmuştu.

8UMUT MERAŞ SÜRPRİZİ
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UMUT MERAŞ SÜRPRİZİ

Yusuf Yazıcı cephesinde yaşanan bu flaş gelişmenin ardından bir başka milli futbolcu Umut Meraş'ın Trabzonspor'a yakın olduğu öğrenilmişti.

9TRABZONSPORDAN RESMİ TEKLİF
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TRABZONSPOR'DAN RESMİ TEKLİF

Bordo mavili ekibin, Fransa 2. Ligi ekiplerinden Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkmıştı.

101 YILLIK SÖZLEŞME
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1 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor'un kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemeyen Umut Meraş'ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak için Le Havre'ye resmi teklifte bulunduğu bildirilmişti.

11FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Umut Meraş'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de kadrosuna katmak istemişti.

12YENİ İDDİA İTALYADAN
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YENİ İDDİA İTALYA'DAN

Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş cephesine yaşanan sıcak gelişmelerin ardından son olarak Merih Demiral hakkında çarpıcı bir iddia İtalya'da ortaya atıldı.

13MERİH DEMİRAL AYRILIYOR MU
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MERİH DEMİRAL AYRILIYOR MU?

Söz konusu transfer görüşmelerine Merih Demiral'ın da dahil olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

14TAKAS TEKLİFİ
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TAKAS TEKLİFİ

Sky Sports'ta alan habere göre Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi.

15MERİH DEMİRALI İSTEDİLER
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MERİH DEMİRAL'I İSTEDİLER

Ancak bu teklifi kabul etmeyen Mor Menekşelerin, Chiesa karşılığında Juventus'tan milli yıldız Merih Demiral'ı istediği belirtildi.

16JUVENTUS KABUL ETMEDİ
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JUVENTUS KABUL ETMEDİ

Siyah-beyazlılar, Fiorentina'nın bu talebini reddederek Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.

17GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberin detaylarında verilen bilgiye göre iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

18ISRAR EDİYORLAR
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ISRAR EDİYORLAR

Juventus'un Rugano ile De Sciglio'nun yanında Douglas Costa ve bir miktar para karşılığında Chiesa transferini bitirmek istediği öne sürüldü.

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