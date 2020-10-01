Son Dakika | İtalya'da gündem Merih Demiral! Bu transfer konuşuluyor...

İtalya'da Merih Demiral konuşuyor. İşte gündeme damga vuran transfer teklifinin detayları ve takas bombası...Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala milli futbolcularımız için sıcak gelişmeler yaşanıyor.4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın yeni takımına dair söylentilerin ardından bu kez Merih Demiral'ın geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.Portekiz 1. Ligi’nde mücadele eden Boavista'nın Lille’den kiraladığı birçok oyuncuyu kadrosuna katıp futbolcuların gelişimlerini sürdürmeyi hedefleyen bir ortaklığı bulunuyor.Bu doğrultuda Fransız ekibinin, Yusuf Yazıcı'yı anlaşmalı olduğu proje takımı Boavista'ya kiralamayı planladığı öne sürülmüştü.Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro + Edgar Ie karşılığında Fransız kulübü Lille’e transfer olmuştu.Yusuf Yazıcı cephesinde yaşanan bu flaş gelişmenin ardından bir başka milli futbolcu Umut Meraş'ın Trabzonspor'a yakın olduğu öğrenilmişti.Bordo mavili ekibin, Fransa 2. Ligi ekiplerinden Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkmıştı.Trabzonspor'un kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemeyen Umut Meraş'ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak için Le Havre'ye resmi teklifte bulunduğu bildirilmişti.Umut Meraş'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de kadrosuna katmak istemişti.Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş cephesine yaşanan sıcak gelişmelerin ardından son olarak Merih Demiral hakkında çarpıcı bir iddia İtalya'da ortaya atıldı.Söz konusu transfer görüşmelerine Merih Demiral'ın da dahil olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...Sky Sports'ta alan habere göre Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Mor Menekşelerin, Chiesa karşılığında Juventus'tan milli yıldız Merih Demiral'ı istediği belirtildi.Siyah-beyazlılar, Fiorentina'nın bu talebini reddederek Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.Haberin detaylarında verilen bilgiye göre iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.Juventus'un Rugano ile De Sciglio'nun yanında Douglas Costa ve bir miktar para karşılığında Chiesa transferini bitirmek istediği öne sürüldü.