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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 10:10 | 

Son Dakika | İtalya'da büyük skandal! Herkes Süper Lig'i konuşurken: 'Utanç verici'

İtalya'da dün gece oynanan Milan - Roma maçında akla mantığa sığmayacak anlar yaşandı. Hakan Çalhanoğlu da pozisyonun içinde yer aldı.

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İtalya Ligi Serie A'nın 5. haftasında lider Milan, konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kaldı. Milano'daki San Siro Stadı'nda yapılan müsabakaya, ev sahibi ekip hızlı giriş yaptı ve daha 2. dakikada İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçti.

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Konuk takım Roma, 14. dakikada Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı, karşılıklı gollerle berabere tamamlandı.

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İkinci yarının başında yine ev sahibi takım, bu sefer Belçikalı Alexis Saelemaekers ile 47. dakikada 2-1 yeniden öne geçti.

4FUTBOLSEVERLERİ ŞOKE EDEN ANLAR
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FUTBOLSEVERLERİ ŞOKE EDEN ANLAR

Mücadele bu dakikaya kadar sorunsuz devam ediyordu ancak son 20 dakikalık bölümde futbolseverleri şoke eden anlar üst üste yaşandı.

5VE MAÇ KONTROLDEN ÇIKAR
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VE MAÇ KONTROLDEN ÇIKAR

69. dakikada Roma atağında Pedro ceza sahası içerisinde topla buluştuktan sonra Milan'ın orta sahası Bennacer ile ikili mücadeleye girdi. Bennacer pozisyonun ardından yerde kalırken Roma'nın orta sahası Pedro, rakibini yerden kaldırmak istedi. Ancak maçın hakemi bu pozisyonda konuk takım lehine penaltı çaldı.

6KJAER KENDİNİ TUTAMADI
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KJAER KENDİNİ TUTAMADI

Başta eski Fenerbahçeli Simon Kjaer olmak üzere tüm futbolcular hakem Piero Giacomelli'nin üzerine yürüdü. Milanlı futbolcular hakemin VAR'a gitmeme kararıyla birlikte adeta çılgına döndüler.

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Roma, 71. dakikada Jordan Veretout'un penaltı golüyle skorda bir kez daha dengeyi yakaladı: 2-2.

8BU KEZ HAKAN ÇALHANOĞLU
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BU KEZ HAKAN ÇALHANOĞLU

78. dakikada Romalı Mancini'nin, Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ceza sahasında yaptığı hareket nedeniyle ev sahibi takım penaltı atışı kazandı. 

9KİMSE BEKLEMİYORDU
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KİMSE BEKLEMİYORDU

Hakan'ın dengesini kaybederek yerde kaldığı pozisyonun sonrasında da penaltı kararı çıktı. Üst üste gelen ilginç düdükler ve VAR'ın devreye girmemesi İtalya'da büyük tartışmalara neden oldu.

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Eski futbolcu ve yorumcu Paolo Ziliani, Piero Giacomelli'nin sezon boyunca maç yönetmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ederken İtalyan basını, Giacomelli'nin daha önce de Lazio-Turin, Napoli-Atalanta maçlarında skandal yönetimler gösterdiğini hatırlattı.

11CALLEJONU İTTİ
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CALLEJON'U İTTİ

Giacomelli, Napoli oyuncusu Callejon'u iterek yanından uzaklaştırması çok konuşulmuştu. 30 Ekimdeki 2-2 sonuçlanan Napoli-Atalanta maçında yaşananlar Napoli Başkanı’nı çok sinirlendirdi. Karşılaşmanın hakemi Giacomelli, Carlo Ancelotti’yi tribünlere göndermişti.

12CANAVAR
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'CANAVAR'

Hakemin verdiği kararlara maçtan sonra tepki gösteren De L’Aurentiis, “Ancelotti gibi bir beyefendiyi tribünlere gönderen Piero Giacomelli canavarından bıktık” ifadelerini kullanmıştı.

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Napoli Başkanı, “Biz olmasaydık hakemler patates soyuyor olurdu” diyerek, tepkisini sert bir dille ifade etti. Öte yandan dün geceki karşılaşma sonarsı Roma Teknik Direktörü Fonseca, "Yoruma gerek yok. Hepimizin hata yaptığı anlar oluyor. Her iki takım için de hatalar yapıldı." şeklinde konuştu.

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Süper Lig'de hakem tartışmalarını anımsatan gecenin ardından 3-3'lük maçtan ziyade İtalyan basını manşetlerinde hakemin performansı işlendi. Lider Milan, 3 kez öne geçtiği maçı kazanamayarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşasa da 13 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk Roma ise 8 puanla 9. sırada yer aldı. Milan'da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele etti.

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Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim

İtalya Serie A'da, Roma'dan Hellas Verona'ya transfer olan Mert Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu

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