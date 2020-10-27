Son Dakika | İtalya'da büyük skandal! Herkes Süper Lig'i konuşurken: 'Utanç verici'

Napoli Başkanı, “Biz olmasaydık hakemler patates soyuyor olurdu” diyerek, tepkisini sert bir dille ifade etti. Öte yandan dün geceki karşılaşma sonarsı Roma Teknik Direktörü Fonseca, "Yoruma gerek yok. Hepimizin hata yaptığı anlar oluyor. Her iki takım için de hatalar yapıldı." şeklinde konuştu.