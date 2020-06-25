Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve dört flaş transfer!

Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündem teknik direktör ve transferler...Ersun Yanal'ın ayrılığından 101 gün sonra takımın başına ardından sezon sonuna kadar Tahir Karapınar getirilmişti.Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için görüştüğü teknik direktör ortaya çıktı. Transferde de hız kesmeyen Kanarya, biri dünya yıldızı toplam 4 bomba isim için de devreye girdi. İşte detaylar...Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu ve sportif direktör Emre Belözoğlu da transfer konusuna el attı.Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler transferde adeta şaha kalktı.Hem hoca konusunda hem de yıldız transferinde sona gelen Fenerbahçe'de taraftar yeni sezon öncesi şimdiden heyecanlanmaya başladı.İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör ve tranSferde adı geçen 4 isim...Teknik direktörlüğe Manuel Pellegrini'yi getirmek için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, kadroda da ciddi bir revizyona gidecek.Bu dönemde ismi Fenerbahçe ile en çok geçen teknik adamlardan olan Erol Bulut'ta şimdilik geri adım atan yönetim, Şilili teknik adam Pellegrini'de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.Beşiktaş'la sözleşmesi biten Caner Erkin'le de söz kesildiği belirtiliyor. Forvet, kanat, sağ bek ve orta sahaya 4 oyuncu daha alınacak.Forvet için kulislerde Mario Mandzukic'in ismi dolaşıyor. İtalyan basını, Al-Duhail'de forma giyen 34 yaşındaki Hırvat golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu yazdı.Al-Nasr ile FIFA'lık olan Giuliano listede. Ali Koç başkanlığının son yılında futbolda başarıyı bu kez yakalamak istiyor.Sarı lacivertliler, Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusunu da bitirme aşamasına geldi.Obradovic'in ayrılması sonrası nasketboldan kısılacak bütçe de futbol takımı için kullanılacak. İş bu kez şansa bırakılmayacak.