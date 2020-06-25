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GeriFutbol Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve dört flaş transfer!
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Hürriyet
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Futbol
Sabah
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 10:40,

Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve dört flaş transfer!

Erol Bulut bekleniyordu ama proje sil baştan...

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Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündem teknik direktör ve transferler...

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Ersun Yanal'ın ayrılığından 101 gün sonra takımın başına ardından sezon sonuna kadar Tahir Karapınar getirilmişti.

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Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için görüştüğü teknik direktör ortaya çıktı. Transferde de hız kesmeyen Kanarya, biri dünya yıldızı toplam 4 bomba isim için de devreye girdi. İşte detaylar...

4EMRE BELÖZOĞLU OLAYA EL KOYDU
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EMRE BELÖZOĞLU OLAYA EL KOYDU

Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu ve sportif direktör Emre Belözoğlu da transfer konusuna el attı.

5MERT HAKAN TAMAM
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MERT HAKAN TAMAM

Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler transferde adeta şaha kalktı.

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OĞULCAN VE EMRE KILINÇ'I ARADI AMA...

7TARAFTAR HEYECANLI
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TARAFTAR HEYECANLI

Hem hoca konusunda hem de yıldız transferinde sona gelen Fenerbahçe'de taraftar yeni sezon öncesi şimdiden heyecanlanmaya başladı.

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İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör ve tranSferde adı geçen 4 isim...

9PELLEGRINI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
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PELLEGRINI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Teknik direktörlüğe Manuel Pellegrini'yi getirmek için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, kadroda da ciddi bir revizyona gidecek.

10EROL BULUT KARARI
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EROL BULUT KARARI

Bu dönemde ismi Fenerbahçe ile en çok geçen teknik adamlardan olan Erol Bulut'ta şimdilik geri adım atan yönetim, Şilili teknik adam Pellegrini'de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

11İŞTE EMRE BELÖZOĞLUNUN TRANSFER LİSTESİ
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İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN TRANSFER LİSTESİ

12CANER ERKİN TAMAM
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CANER ERKİN TAMAM!

Beşiktaş'la sözleşmesi biten Caner Erkin'le de söz kesildiği belirtiliyor. Forvet, kanat, sağ bek ve orta sahaya 4 oyuncu daha alınacak.

13MANDZUKIC BOMBASI
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MANDZUKIC BOMBASI

Forvet için kulislerde Mario Mandzukic'in ismi dolaşıyor. İtalyan basını, Al-Duhail'de forma giyen 34 yaşındaki Hırvat golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu yazdı.

14GIULIANO GERİ DÖNÜYOR
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GIULIANO GERİ DÖNÜYOR

Al-Nasr ile FIFA'lık olan Giuliano listede. Ali Koç başkanlığının son yılında futbolda başarıyı bu kez yakalamak istiyor.

15SOL KANATA PEROTTI
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SOL KANATA PEROTTI

Sarı lacivertliler, Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusunu da bitirme aşamasına geldi.

16İŞ ŞANSA BIRAKILMAYACAK
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İŞ ŞANSA BIRAKILMAYACAK

Obradovic'in ayrılması sonrası nasketboldan kısılacak bütçe de futbol takımı için kullanılacak. İş bu kez şansa bırakılmayacak.

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