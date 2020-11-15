Son Dakika | İstanbul'da tarih yazıldı! Lewis Hamilton'ın göz yaşları...
Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! Lewsi Hamilton hem yarışı kazandı, hem şampiyonluğa ulaştı.
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'i uzun yıllar unutulmayacak bir yarışa sahne oldu.
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START NEFES KESTİ
Nefes kesen yarışın start anında Esteban Ocon ve Valtteri Bottas spin attı ve ilk 3 sıra Stroll, Perez ve Vettel'den oluştu.
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ALBON'DAN MÜTHİŞ ATAK
58 turdan oluşan 5.3 kilometrelik yarışın 15. turunda ilk 5 sırada Stroll, Perez ve Verstappen, Vettel ve Hamilton yer aldı.
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VERSTAPPEN SPİN ATTI
Daha sonra 6. sırada yer alan Albon, önce Hamilton'ı ardından da Vettel'i geçerek 4. sıraya yükseldi. Bu sırada Max Verstappen ise Perez'i geçmek isterken spin attı ve 8. sıraya kadar geriledi.
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PEREZ'İ GEÇEN HAMILTON LİDER
Turlar ilerledikçe hızını arttıran Lewis Hamilton, Sergio Perez'e karşı yaptığı müthiş atakla geçerek liderliği ele geçirdi.
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Kalan bölümde farkı iyice açan İngiliz pilot şampiyonluk yarışında en yakın rakibi olan takım arkadaşı Valtteri Bottas'a da tur bindirdi.
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KARİYERİNİN 7. ŞAMPİYONLUĞU
Liderliğini bırakmayan Lewis Hamilton, Türkiye GP'sini kazanarak kariyerinin 7. şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştı!
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6. BAŞLADI, 1. BİTİRDİ
Yarışa 6. sırada başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, müthiş bir yarışla birinci sıraya kadar yükseldi ve yarışı lider tamamladı.
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SCHUMACHER'İ YAKALADI
Hamilton, bu sonuçla Formula 1 şampiyonluğunu da resmen garantilemiş oldu. İngiliz pilot, kariyerinin 7. şampiyonluğnu kazandı ve Michael Schumacher'i şampiyonluk sayısında yakaladı.
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Türkiye GP'de Racing Point'ten Sergio Perez 2, Ferrari'den Charles Leclerc 3. oldu.
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DUYGU DOLU ANLAR
Hamilton, şampiyonluğun ardından uzun bir süre aracından inemedi ve duygusal anlar yaşadı.
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TARİHİ BAŞARI İSTANBUL'DA GELDİ
Göz yaşlarına hakim olamayan İngiliz pilot, İstanbul'daki şampiyonluğuyla birlikte Michael Schumacher ile birlikte tarihin en çok Formula 1 şampiyonluğu yaşayan pilot oldu.
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ÜST ÜSTE 6. ŞAMPİYONLUK
2008'de ilk şampiyonluğuna ulaşan Hamilton, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'un ardından 2020'de de mutlu sona ulaşmayı başardı.
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'ÇOCUKLARA SESLENİYORUM!'
35 yaşındaki pilot, şampiyonluğun ardından ''Çocuklara sesleniyorum. İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz! muyorum çocuklar bunu görmüştür. İmkansızı hayal edin, bunun için çalışın. Kendinizden asla şüphe duymayın.'' dedi.
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Duygu dolu anlar yaşayan Lewis Hamilton, ''Kelimeleri bulamıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu takım olmasa bunu kazanamazdım. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum.'' şeklinde konuştu.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Pite girmeyen Lewis Hamilton 7. şampiyonluğuna İstanbul'da imza attı. Yarış sonrası uzun süre aracından çıkmayan Lewis Hamilton gözyaşlarına boğuldu.
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İngiliz pilot yarış sonrası, "Hislerimi kelimelerle ifade edemiyorum. Ekipteki, fabrikadaki herkese teşekkür ediyorum. Bu takım arkamda olmasaydı, bunu başaramazdım. Gençken, bu bir rüyaydı. Grand Prix'leri izlerdim. Şu an yaşadığım şey, rüyanın ötesinde. Umarım çocuklar bunu görmüştür. Yapamayacağınızı söyledikleri hiçbir şeye inanmayın. Yapabilirsiniz. Belirli bir süre kimseyi geçemedim. Albon arayı açtı, yarış benden uzaklaştı ama başımı öne eğdim, odaklandım ve hızlanmaya başladım" ifadelerini kullandı.