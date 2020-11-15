Son Dakika | İstanbul'da tarih yazıldı! Lewis Hamilton'ın göz yaşları...

İngiliz pilot yarış sonrası, "Hislerimi kelimelerle ifade edemiyorum. Ekipteki, fabrikadaki herkese teşekkür ediyorum. Bu takım arkamda olmasaydı, bunu başaramazdım. Gençken, bu bir rüyaydı. Grand Prix'leri izlerdim. Şu an yaşadığım şey, rüyanın ötesinde. Umarım çocuklar bunu görmüştür. Yapamayacağınızı söyledikleri hiçbir şeye inanmayın. Yapabilirsiniz. Belirli bir süre kimseyi geçemedim. Albon arayı açtı, yarış benden uzaklaştı ama başımı öne eğdim, odaklandım ve hızlanmaya başladım" ifadelerini kullandı.